Ramiro Grau Morancho: «La legalización de 2.500.000 inmigrantes, y la Iglesia Católica»

El régimen totalitario sanchista visto que los españoles de origen, nativos, “indios”, para entendernos, cada día le votamos menos, se ha empeñado en cambiar el censo electoral, y, de paso, desnaturalización nuestra Patria.

Todo sea por seguir en la Moncloa unos meses más, y seguir disfrutando del Falcon y la vida de presidente falso de España, ante la mirada complaciente de Felipe VI, a quien le están comiendo la hierba a los pies, y no se entera. O finge no hacerlo, y no sé qué es peor…

El gobierno, o lo que queda de él, hablaba de 500.000 inmigrantes, ¡pero sólo en Argentina hay dos millones de personas que quieren ser españoles, por ser nietos de nacionales, y están atascando los consulados, generales y honorarios, por toda la República Argentina.

Por no hablar del fenómeno de la reagrupación familiar, que permite, una vez legalizados en España, traerse a toda la familia, real o inventada, para “disfrutar” de la enseñanza, asistencia sanitaria, servicios sociales, Bancos de Alimentos, Cáritas, empeñada en ayudar a los musulmanes, pero no a los católicos, etc.

O la Cruz Roja, que ya es un organismo oficial más, pues el 90% del dinero que maneja, y eso como mínimo, procede del gobierno.

También pretenden legalizar a 7.500 criminales, que “veranean” en nuestras prisiones, por graves delitos, asesinatos, secuestros, violaciones, etc., para que puedan seguir “trabajando” en sus actividades delictivas en España. ¡En lugar de expulsarles lo antes posible del territorio nacional!

Y, como dice el refrán, éramos pocos, y parió la abuela, es decir, la bimilenario Iglesia Católica, que en lugar de poner un poco de cordura en esta esquizofrénica huida hacia adelante, en realidad a ninguna parte, de Pedro Sánchez, pide “papeles para todos”, y se alinea con el régimen, que le da abundante dinero, para que siga sumisa y cobarde.

Ahora bien, ¡unas cosa es predicar, y otra dar trigo!

La Iglesia tiene cientos, posiblemente miles, de edificios vacíos, con los que especula inmobiliariamente, obteniendo pingües beneficios, muchos de ellos en el centro de las ciudades, o en localidades importantes: seminarios, casas de oración, conventos sin monjas, cerrados, pisos sin alquilar, etc.

¿Por qué no pone una buena parte de ese patrimonio, gratis et amore, a disposición de los parias del mundo, que han decidido venirse todos a España…?

Así nos creeríamos más sus soflamas populistas, y progubernamentales.

Repito, ¡una cosa es predicar, y otra dar trigo!