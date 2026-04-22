En tiempos del ´innombrable´, se publicaban anualmente unos libritos que, bajo el título “Antología del disparate”, recogían las mayores burradas ´soltadas´ por estudiantes, durante los exámenes de reválida.

Y si estas publicaciones tenían éxito, era porque la zoquetería y el ´tarugismo asilvestrado´, provocaba la risa generalizada de jóvenes y mayores, al ser la incultura, la excepción y no la regla. Tal vez porque si no aprobabas, repetías curso. Cosas de del autoritarismo de la ´oprobiosa´.

Estoy convencido de que, si uno de aquellos libros fuese leído hoy, por alguno de los hijos de la ESO, no le encontrarían la gracia, simplemente porque su nivel no daría lo suficiente como para comprenderlo. Porque, aquí y ahora, en esta reconvertida tierra de doctores y catedráticas ´cum fraude´, Salamanca ya no presta, lo que la Naturaleza no da.

Veamos por qué digo todo esto.

El siguiente documento ha sido elaborado por un profesor de la “ESO”, y consta de una selección de preguntas y respuestas, entresacadas de exámenes realizados. Lo mejor de todo son los comentarios del profesor, entre paréntesis, no tienen desperdicio y la verdad es que tienen gracia, aunque su estilo -en ocasiones- no parece el más indicado para una persona dedicada a la docencia.

A lo mejor es que el profesor estudió en tiempos de la LOGSE, que también imprimió su sello generacional. Leamos pues.

1.- Barroco: Estilo de casas hechas de barro. (Como su propio nombre indica).

2.- Lenguas vernáculas: Las que se hablan en las tabernas. (Por eso no me entero de lo que hablan cuando voy a una taberna, yo creía que era por el jaleo, pero resulta que se trata de un idioma nuevo).

3.- ¿Derivados de la leche?: La vaca. (Si, y la vaca deriva de la leche del toro).

4.- Estimulantes del sistema nervioso: El café, el tabaco y las mujeres. (Joder chaval, lo has “clavao”, y es que las mujeres te sacan de tus casillas…).

5.- Alfarero: El que tiene un farol. (Farolero: el que hace cosas de barro, como por ejemplo casas barrocas).

6.- Marsupiales: Los animales que llevan las tetas en una bolsa. (Estos marsupiales son unos degenerados).

7.- Polígono: Hombre con muchas mujeres. (Pentágono 5 mujeres, Hexágono 6… y así sucesivamente).

8.- Comentar algo del 2 de mayo: ¿De qué año? (Ahí, vacilando, que te los sabes todos desde 1576).

9.- Coleccionistas de sellos: Sifilíticos. (A saber por dónde se meten los sellos los muy depravados, esos y los que coleccionan mariposas… los peores).

10.- Ave Cesar morituri te salutan: Las aves de Cesar murieron por falta de salud. (Estos gladiadores… Ya decía yo que parecían algo maricas).

11.- Cogito, ergo sum: Le cogí lo suyo. (¿Y lo tenía grande?).

12.- Ecosistemas: La tundra y la gaita. (No te olvides de las castañuelas).

13.- Derivados de la leche: El arroz con leche. (Derivados del arroz, la leche con arroz).

14.- Sujeto de la frase elíptico: Epiléptico. (y el pronombre tenía el Parkinson).

15.- El arte griego: Hacían botijos. (Siglos de Arte resumidos en una puta frase).

16.- Países que forman el Benelux: Bélgica, Luxemburgo y Neardenthal (Hombre, los holandeses tienen cara de simios pero no tanto).

17.- Cita organismos internacionales: La OJE, Boyes Caos, USA, USS y UNI, Policía, Bomberos, Socorristas y Cruz Roja, La ITT y la olimpiada de México, la OJE, FIFA, UEFA, EU, NASA y URSS. (Los Boyes Caos es que son universales).

18.- Pediatra: Medico de los pies. (Convencido toda la vida que eran pederastas y no pediatras).

19.- Trabajo y energía: Trabajo es si cogemos una silla y la ponemos en otro sitio y energía es cuando la silla se levanta sola. (Y fuerza es cuando se rompe la silla).

20.- Ejemplos de nematóceros (mosquitos).: El buo, el búho real y el mochuelo.

(Joder, si es que cada día hay mosquitos más gordos, eso es por los pesticidas, fijo).

21.- Quevedo: ¡Era cojo!, pero de un solo pie. (Bufff, menos mal que nos lo has aclarado).

22.- Brisa del mar: Es una brisa húmeda y seca. (A la par que mojada y ausente de humedad).

23.- Un gusano que no sea la lombriz de tierra: La lombriz de mar. (Si es que se lo han puesto a huevos).

24.- Un marsupial: El chimpancé. (Si, pero no cualquiera, solo los que llevan las tetas en una bolsa).

25.- El oído interno: Consta de utriculo y draculo. (Contra la ignorancia… imaginación).

26.- ¿Conoces algún vegetal sin flores?: Conozco. (…Y como me vuelvas a preguntar algo te mojo el hocico).

27.- Moluscos: Son esos animales que se ven en los bares, por ejemplo el cangrejo. (Y los calamares, que crecen en bocadillos).

28.- El alantoides: Es una especie de rabo que tiene el pollo para respirar. (Si el pollo tiene rabo… ¿Qué tiene la polla?).

29.- Ejemplo de reptil: La serpiente Putón (Si es que las visten como guarras).

30.- Monotremas: Son mamíferos de forma humana, y son los monos. (Que quede claro).

31.- Reptiles: Son animales que se disuelven en el agua. Un reptil peligroso de España es el cocodrilo. (Al lado de mi casa hay una charca con un mazo de cocodrilos, plagaditos estamos en España, oye. Y sí, los cabrones se disuelven como aspirinas).

32.- Calamar: Se llama así porque cala los mares. (Elemental querido Watson).

33.- Movimientos del corazón: El corazón siempre está en movimiento, solo está parado en los cadáveres. (Joder, cuánta razón tienes).

34.- Volcanes: En Mallorca está el Teide. El agua de mar se solidifica y sale por el cráter. (Si, ese que está al lado de los Pirineos. Salen hasta pulpos en las erupciones).

35.- El perro: El perro, al menear el rabo, expresa sus sentimientos como lo hace el hombre.

36.- Insectos: Son una especie de aves pequeñísimas. (Igual que los arácnidos, que son mamíferos de 8 patas).

37.- Arterias: Son unos tubitos de plástico flexibles. (Yo ya nací con marcapasos y todo).

38.- Mahoma: Nació en La Meca a los cinco años. (Ni te imaginas lo mal que lo pasó su madre al dar a luz, menudo cabezón tenía a los 5 años).

39.- Fósiles: Son unos señores muy antiguos. (En una excavación encontraron a un abuelo con boina solidificado). Son animales que se extraen de los grandes museos, como el de Madrid. (Si es que plantas un fósil y crecen en cualquier sitio).

40.- La Santísima Trinidad: Son el Padre, el Hijo y una Palomita que vive con ellos.

41.- ¿Qué es una Encíclica?: Es un buque de hierro que flota en el mar. (Es como el Papamóvil pero en barco).

42.- Animales polares: Son la Osa mayor y la Osa menor. (No te olvides de la constelación de Orión, menudo bicharraco).

43.- El sexto mandamiento: No fornicarás a tu padre y a tu madre. (Jodida iglesia, siempre amargando a la gente).

44.- Un cuadro de Velázquez: Las mellizas.

45.- Minerales: Son animales sin vida. (Es verdad, ni se mueven ni ná, son de aburridos estos animales…).

46.- El voltio: Fue inventado por Voltaire.

47.- Dónde está el río San Lorenzo: En El Escorial. (Está allí guardadito).

48.- Qué es la hipotenusa: Lo que está entre los dos paletos. (Si, entre el cenutrio y el pardillo).

49.- Peces: El caviar se hace con los huevos del centurión.

50.- Dónde fue bautizado Jesucristo: En Río de Janeiro.

51.- Las fábulas de La Fontaine: Las fábulas de La Fontaine son tan antiguas que se ignora el nombre del autor.

52.- Geografía: En Holanda, de cada cuatro ciudadanos, uno es vaca. (Las vacas hasta cotizan en la seguridad social, están muy avanzados).

53.- Religión: Caín mató a Abel con una molleja de burro. (Le costó, pero al final lo consiguió).

54.- El cerebelo: Es el fruto del cerebro. (Como mejor está es en zumo).

55.- Animales suptores: Son los que chupan, como el elefante. (Que le digan al elefante como la chupa la elefanta).

56.- Felipe II: Nació por poderes en Valladolid. (Por no decir por cojones).

57.- Quién inventó el pararrayos: Frankenstein.

58.- Insectos: El paludismo es producido por la mosca SS. (Jodidas moscas nazis).

59.- ¿Qué significa leucocito?: Como su nombre indica Leu significa animal, y cocito, pequeño. (Obviamente, hay que ser tonto para no darse cuenta).

60.- Partes del tronco: Ombligo, cintura y tetilla.

61.- Anfibios: De los huevos de rana salen unas larvas llamadas cachalotes. (Mmmmh, cachalotes en las charcas… interesantes).

62.- La piel: Es un vestido sin el cual no resistiríamos los porrazos, es además un muro de contención para que no se nos salgan las carnes.

63.- Área del triángulo: Es igual a la cuarta parte de la mitad de su lado por la semisuma de la raíz cuadrada de tres. (Más la raíz cúbica del cuadrado de los paletos).

64.- ¿Quién fue Aníbal?: Fue un jefe cartilaginoso. (Y cruzó con elefantes chupadores el Teide de Mallorca en medio de una erupción de agua solidificada).

65.- Los cuatro Evangelistas: Los cuatro evangelistas eran 3: San Pedro Y San Pablo.

66.- Movimientos del corazón: De rotación alrededor de si mismo y de traslación alrededor del cuerpo.

67.- Círculo: Es una línea pegada por los dos extremos formando un redondel.

68.- Aves prensoras: Son las aves que viven en las “prensas”, sitios donde hay mucho agua. Tienen bonitos coloridos, como el cuervo.

69.- Ejemplo de gallinácea que no sea la gallina: El pollo.

70.- Fases de la luna: Luna llena, luna nueva y menos cuarto.

71.- Fe: Es lo que nos da Dios para poder entender a los curas.

72.- El hombre primitivo: Se vestía de pieles y se refugiaba en las tabernas.

73.- Religión. Qué es la soberbia: La soberbia: Es un apetito desordenado de comer y beber, que se corrige practicando la lujuria.

74.- Moisés y los israelitas: Los israelitas en el desierto se alimentaban de patriarcas.

75.- Religión: Los estadounidenses van a misa a menudo porque los protestantes son muy católicos

76.- La civilización china: Antiguamente, los chinos no tenían ordenadores y contaban con sus bolas.

77.- Anfibios: La rana tiene una hendidura cloacal, por la cual lanza el típico sonido “cloac, cloac”.

78.- El calamar: Los calamares gigantes agarran a sus presas entre sus gigantescos testículos. (¡La leche, que mal rollo!).

78.- La conquista de Méjico: Fue realizada por dos extremeños: Menéndez y Pelayo.

79.- La médula espinal: Es un tubo de 10 a 12 metros donde decían los antiguos que residía el alma.

80.- El Quijote: Sancho Panza: Era muy aficionado al vino, a las mujeres y a las drogas.

Este es el nivel,