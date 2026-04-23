José Manuel García Albarrán: «La hipocresía y el cinismo como arma política»

La hipocresía se caracteriza por la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ocultando intenciones bajo una máscara de ‘falsa virtud’.

Existen muchas frases sobre el comportamiento del cínico en donde se destaca la falsedad o la falta de sinceridad y el daño que pueden producir sus acciones ocultas.

Me van a permitir que les cuente una adivinanza de ‘mi época infantil’ es decir, de hace ya unos cuantos lustros por no decir decenios. Decíamos entonces, o mejor dicho preguntábamos, a modo de adivinanza:

P.: ¿Cuál es el colmo del cinismo?…

R.: “Tirarse un pedo en un entierro y echarle la culpa al muerto”.

A pesar de lo ‘escatológico’ de su contenido, la gracia a estas edades ya saben que iba relacionada con todo lo que nos ‘escandalizaba’ o se refería a los productos de desecho o detritus de nuestro organismo (C. C. P. P.)

Los hipócritas suelen ser unos seres despreciables, mentirosos, vanidosos y su comportamiento te hace desconfiar de ellos o de no creerles sin más, ya que sus formas de comportarse o de expresarse generan una gran desconfianza.

Sobradas muestras nos han dado y nos siguen dando los componentes de este gobierno, con su ‘Jefe’ al mando, de una ‘infumable’ hipocresía que muchos se la están ‘tragando doblada’ siguiendo ‘a pies juntillas’ los ‘mantras’ de este social-comunismo, excusando y obviando las mentiras, que debido la ‘falsa transparencia’ que se adjudican y predican, se traslucen una tras otra.

A todos estos seguidores incondicionales del ‘cinismo institucionalizado’ habría que recordarles la inteligente frase que pronunció el escritor-investigador británico David J. Yallop (1937-2018) autor del bestseller internacional “En el nombre de Dios” (en el que ponía bajo sospecha el posible asesinato del Papa Juan Pablo I a tan sólo 33 días de su nombramiento)

Dicha frase es: “El éxito de un manipulador, depende del grado de ignorancia de sus seguidores”.

Pues sí… porque mientras más partidista y politizado esté un pueblo más fácil es conducirle como a un ‘rebaño’ y engañarle con continúas falsas promesas que debido a ‘su ceguera ideológica’, ni comprobarán su cumplimiento.

¿Verdad… damnificados del volcán de La Palma?

¿Verdad… damnificados de la DANA?

¿Verdad… damnificados de los incendios forestales provocados del pasado verano?

Y esperemos no se olviden del ‘culpable’ en primera persona y de los ‘culpables encubridores’ del accidente ferroviario de Adamuz. ¡Vergüenza Nacional!

La llamada por este Gobierno ‘Regularización’ de inmigrantes ilegales o irregulares, que entraron vía aérea o marítima, en ‘cayucos’ arribando masivamente y sin ningún control a Canarias, Baleares o a las costas de Levante de norte a sur, siendo repartidos por cupos por la distintas CC.AA., además del caos administrativo que está provocando en Ayuntamientos, Oficinas de Correos y otros lugares ‘habilitados’ para pedir cita o entregar los impresos, está rodeado de una gran hipocresía y cinismo, al no haber explicado nada, ni haber consultado con el Parlamento ni con los gobiernos de las CC.AA afectadas, sobre la oportunidad de la decisión y sus negativas consecuencias a corto, medio y largo plazo.

Se calcula que hay más de 850.000 inmigrantes ilegales a los que, además de regularizarlos, hay que ‘ampararlos’ y proporcionarle vivienda, trabajo, escolarización, cobertura sanitaria, y en algunos casos, aceptar sus peticiones de recibir una educación acorde con sus limitaciones culinarias, sus formas de vestir, su religión e incluso que se les habiliten centros o locales para la práctica de su culto. ¿Es esto posible?

¿De verdad que alguien de este gobierno con sus 22 ministros y sus más de 1.000 asesores ha pensado en cómo se va a gestionar todo esto?

Pero lo más grave es que ‘bajo cuerda’, sin debate público y a través de un ‘documento interno hecho público por un sindicato de funcionarios de prisiones’ se ha sabido y denunciado que unos 15.000 presos, es decir el 30% de toda la población reclusa en España, son extranjeros (con predominio de Marroquíes y Argelinos) Son datos publicados… ¡No xenofobia!

De todos ellos, ‘los que aún no estén condenados’ podrían beneficiarse también de esta medida de Regularización.

Esto es inaudito y de producirse, tendrán que explicar el por qué, responsabilizándose de sus imprevisibles consecuencias.

Ya es un clamor popular que todas estas medidas, ocultas bajo un ‘paraguas hipócrita’ de ‘buenísmo’ humanitario y protector, están creando un caldo de cultivo propicio para que en un futuro no muy lejano puedan revertir o paliar en parte ‘la sangría de votos’ que está sufriendo el PSOE y demás partidos de izquierda que ahora sirven para ‘mantener’ a este gobierno, según resultados que vaticinan todas las encuestas, excepto el CIS de Tezanos & Company… claro.

Mientras tanto… Sánchez se vuelve a quitar de en medio, cuando empieza el juicio de las mascarillas con ‘ilustres’ socialistas, colaboradores y mecenas (Ábalos, Koldo, De Aldama, etc.) y se desplaza a China para ver si mejora el ‘penoso’ balance para España de importación/exportación con -42.278 millones de euros.

Acto seguido voló de nuevo a Barcelona para ‘presidir’ la llamada… “Reunión para la Defensa de la Democracia”, a la que asistieron un seleccionado elenco de representantes de otras ‘dudosas democracias’ Hispanoamericanas: Presidente de Uruguay -Yamandú Orsi- Presidenta de México -Claudia Sheinbaum- Presidente de Colombia -Gustavo Petro- y el Presidente de Brasil -Lula da Silva- como verán… todos ellos/a líderes de una “izquierda democrática y progresista”.

¿Cómo serán las dictaduras?

En fin… en próximos artículos veremos si existe, como sospechamos, una generalización de la ‘hipocresía y cinismo’ en el ejercicio de la política española.

Suerte a todos… los que se la merezcan.