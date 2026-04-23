El sueño de los muertos que luchan por sobrevivir

En algún lugar, tras la oscuridad esperando

Agarrados desesperadamente, a los despojos de un caduco cuerpo.

Muerte, noche, oscuridad
Muerte, noche, oscuridad. PD
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Quisiera contarte tantas cosas y abrirte los ojos al cielo, pero no puedo.

Y lo siento de verdad…, de verdad que lo siento; pero cómo explicar con palabras, por qué para algunos llega un momento en que la vida deja de ser vida, para convertirse en un simple manojo de atropellados de recuerdos.

El sueño de los muertos que luchan por sobrevivir, agarrados desesperadamente, a los despojos de un caduco cuerpo.

Qué solos se quedan aquellos que aún no han descubierto que, eso que llaman vida, no es más que un sueño del que tan solo despertarán cuando, en lugar de comer tierra, comiencen a beber cielo.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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