En algún lugar, tras la oscuridad esperando

Quisiera contarte tantas cosas y abrirte los ojos al cielo, pero no puedo.

Y lo siento de verdad…, de verdad que lo siento; pero cómo explicar con palabras, por qué para algunos llega un momento en que la vida deja de ser vida, para convertirse en un simple manojo de atropellados de recuerdos.

El sueño de los muertos que luchan por sobrevivir, agarrados desesperadamente, a los despojos de un caduco cuerpo.

Qué solos se quedan aquellos que aún no han descubierto que, eso que llaman vida, no es más que un sueño del que tan solo despertarán cuando, en lugar de comer tierra, comiencen a beber cielo.