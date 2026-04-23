Ramiro Grau Morancho: «Prioridad nacional es echar a Sánchez. Y juzgarle»

El régimen totalitario sanchista, el partido de los inmigrantes, extranjeros, menas, enchufados, subvencionados y corruptos, con algunos tontos útiles, está incordiando con el concepto de prioridad nacional, y sin son galgos o podencos…

El PP menguante, como siempre, donde dijo Diego dice digo, y “matiza” su acuerdo de Extremadura, intentando explicar que en realidad están hablando de “arraigo territorial” (Feijóo dixit), pero que no es eso, ni mucho menos. ¡Como para fiarse del PP!

La realidad es que se trata de priorizar a los españoles de origen, o “indios”, a aquellos que hemos construido esta nación, con nuestra trabajo y esfuerzo, y de respetar a los ancestros, que se dejaron la vida en ello, prestando innumerables servicios, desde el servicio militar hasta el pago de impuestos, cotizaciones a la seguridad social, etc.

También a nuestra Historia, religión católica, mayoritaria, cultura, tradiciones…

¿O es que alguien cree que todo lo que hemos conseguido nos ha venido llovido del Cielo…?

Roma cayó por la corrupción, la supresión del servicio militar obligatorio, y su sustitución por pretorianos, y la invasión de los bárbaros, y aquí vamos por el mismo camino.

El PP allanó el camino, de la mano de Aznar, quitando la mili, y los “bárbaros”, que no respetan ni nuestras costumbres ni nuestra civilización (con excepciones, por supuesto) han ido entrando a millones, tanto de la mano de los azules, como de los rojos…

Y así vamos hasta el derrumbe final y la desaparición de España como nación europea, civilizada, con más de cinco siglos de historia.

¡Bienvenidos al Marruecos de Europa!

Ya solo falta casar a la Príncesa Leonor con el Príncipe heredero del país africano, y fusionar las dos naciones, con capital en Rabat, obviamente.

Y para postre la legalización de 7.500 (siete mil quinientos) presuntos criminales, que están en prisión preventiva, y en la España actual, cuando un juez decreta prisión preventiva, suele ser por delitos graves: asesinatos, secuestros, violaciones, etc.

En fin, podríamos decir que son lo mejor de cada casa…

Por todo lo cual, es obvio que la prioridad nacional debe ser echar a Pedro Sánchez, y urge que el PP y VOX se dejen de batallas intestinas, y concentren todas sus fuerzas en esa principal prioridad nacional.

Y la segunda debe ser no olvidar que los españoles hemos construido esta nación, y juzgar a Sánchez y su banda, u organización criminal –presuntamente-, pues todas sus fechorías no pueden salirle gratis.