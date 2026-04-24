La otra memoria,

Ante la desmemoria mórbida de una ciudadanía borracha de escándalos, y ciega de tanta cortina de humo, quiero ir rescatando artículos que publiqué antes de mi entrada en PERIODISTA DIGITAL, para que no perdamos el norte, ni olvidemos ´la otra historia´; la real; la no subvencionada; la nuestra. Dicho esto, disparo.

“¡CON LOS NIÑOS, NO! LOS EXPERIMENTOS CON GASEOSA”

Qué se puede esperar de un Gobierno cuya portavoz habla con faltas de ortografía; pues eso.

La siempre locuaz María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz de Moncloa, anunció a bombo y platillo, tras el Consejo de ministros, del 21 de abril de 2020, que los niños podrían salir a la calle, pero únicamente para acompañar a un adulto, el padre o la madre, a los establecimientos recogidos en el real decreto del estado de alarma. Es decir, el ‘alivio’ para los menores era pasar de estar encerrados en sus domicilios a meterse en un supermercado, una farmacia o una entidad bancaria. ¡Chupi piruli! ¡Viva Sánches!

A las pocas horas, cuando el cabreo general de la enclaustrada ciudadanía estalló, les faltó tiempo para rectificar con el consabido dónde digo digo, digo Diego.

Pero esta rectificación por parte del gobierno del régimen sanchista que podía haber calmado la justa indignación de los padres españoles, salta por los aires cuando en un alarde de provocación chulesca y gratuita, el secretario de Comunicación y Participación del PSOE de Santander, el sanchista José Manuel Penagos Gutiérrez, se burla de los progenitores que se manifestaron públicamente a favor de que los niños pudiesen salir de casa: “Igual teníais que haber comprado un perro”.

Y hablando de perros, Alex Pastor, alcalde socialista de Badalona, ha sido pillado conduciendo borracho como un piojo, saltándose a la torera el confinamiento. Cuando los agentes lo pararon, les espetó: “¿Sabéis quién soy? Soy el alcalde de Badalona y no sois nadie para decirme esto”. Cuando le pidieron la documentación, Pastor les entregó un carné del PSC (la franquicia del PSOE en Cataluña), negándose a mostrar el DNI. Mientras se oponía con fuerza a ser arrestado y a hacerse la prueba de alcoholemia, continuó gritando que era el alcalde de Badalona. Acto seguido intentó morder a los policías. A uno de ellos llegó a morderle la bota. Por fortuna, no pilló carne. Insistente volvió a intentar morder de nuevo en varias ocasiones, pero ya sin pillar chicha. Por su perruno comportamiento, cabría pensar que el segundo apellido de Alex Pastor, es Alemán.

Mientras tanto España sigue sumando muertos diariamente; cuatrocientos cuarenta en las últimas 24 horas; más del doble en un solo día que todos los muertos del atentado del 11 M, cuyo shock social, ladinamente utilizado por el PSOE, provocó la caída del PP y el ascenso al poder de Zapatero y con él, el imperio de la ceja con sus 5.273.600 de parados como triste herencia.

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ENLACES FUENTES:

https://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/20200423/gobierno-sanchez-antologia-disparate-moncloa-adelanto-plan-desconfinamiento-ninos-contar-sanidad-e-infancia-noticia-689404296576/

https://www.periodistadigital.com/politica/autonomias/20200422/detenido-alcalde-socialista-barcelona-saltarse-confinamiento-e-borracho-piojo-noticia-689404295831/

https://www.libertaddigital.com/libremercado/2012-01-27/zapatero-dejo-espana-con-5-273-600-parados-1276448236/?utm_campaign=url_rewrite&utm_medium=Social&utm_source=Facebook