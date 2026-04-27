Federico Sánchez Arias: «Jesús de Nazaret, la luz de Dios»

Jesús de Nazaret es “la Luz de Dios” que ilumina al mundo, que llega a nosotros desde la eternidad, y a la eternidad vuelve.

Acerca de Jesús de Nazaret se han escrito muchas cosas, demasiadas cosas, algunas de ellas con carácter claramente contradictorio, incluso absolutamente inverosímiles.

La investigación actual demuestra que los datos de los evangelios canónicos (sinópticos) están fundamentados en breves recopilaciones sobre los hechos y dichos de Jesús en base a los testimonios de sus discípulos y experiencias de testigos que le conocieron directamente. Mediante estos textos, basados en el testimonio y en el conocimiento de contexto geográfico, social, político y religioso de la época, podemos afirmar una serie de datos sobre la figura del nazareno:

Jesús de Nazaret nació durante el reinado del rey Herodes.

Sus padres fueron José y María.

Era judío procedente de Galilea (Nazaret).

Según la tradición de la Iglesia Católica nació en Belén.

Su lengua materna era el arameo.

Fue bautizado por Juan Bautista en el río Jordán.

Conocía bien las tradiciones religiosas de su pueblo.

Enseñó en sinagogas y fue distinguido con el tratamiento de rabí (maestro) durante su actividad pública.

Proclamó con palabras (sermones, parábolas) y con hechos (curaciones, milagros) la venida del “Reino de Dios”.

Predicó en Galilea, en Judea y en su capital, Jerusalén, siendo acompañado por su grupo de discípulos.

Expresó el mensaje del “amor del Padre a la humanidad”.

Convivió con publicanos, pecadores, prostitutas.

Se enfrentó a las leyes injustas y a los sacerdotes del templo de Jerusalén. Lo que le hizo ganarse la enemistad de los poderosos.

Fue un ser de profunda oración y especial relación con Dios, al que llamaba Padre.

La noche de la “Última Cena” con sus discípulos fue traicionado y entregado.

El Sanedrín lo presentó ante Pilatos como “rey de los judíos”.

Se le juzgó y condenó a muerte por revolucionario y, especialmente, por blasfemar.

Abandonado y negado por sus propios discípulos.

Murió crucificado (entre dos bandidos) antes de empezar la fiesta de Pascua.

Sus discípulos predicaron que resucitó al tercer día. Se apareció, en primer lugar, a mujeres; después a los apóstoles y a muchos discípulos más.

En este instante, viene a mi recuerdo el teólogo más importante del siglo XX -y parte del XXI- que supo transmitirme un amor infinito, esencial y heterodoxo sobre la figura de Jesús de Nazaret, el Cristo: Hans Küng [Sursee, 1928, sacerdote y teólogo católico suizo, uno de los más controvertidos del pensamiento católico contemporáneo; se licenció en Filosofía en 1951 y cuatro años después en Teología en la Universidad Pontificia de Roma; en 1954 se ordenó sacerdote, y en 1957 se doctoró en la Universidad de París] que afirmó con rotundidad que la respuesta es el Cristo real, que no es un mito, sino un personaje histórico, cuyo contexto social, predicación, conflictos, muerte y nueva vida analiza con rigor exegético. La esperanza en la vida eterna implica activar dimensiones fundamentales de la existencia humana, como saber que este mundo no es lo definitivo y que todo lo que existe tiene carácter transitorio; poder trabajar por un mundo mejor; poder dar sentido a la propia vida y a la de los demás. La vida eterna es «liberación sin nueva esclavitud».

La cristología de Küng es una de las más innovadoras y mejor fundadas de las últimas décadas, que ha contribuido a recuperar al Jesús histórico y a reformular e interpretar la doctrina sobre Jesús de Nazaret en perspectiva histórica y en el contexto de los nuevos climas culturales.

Hoy día, podemos afirmar con rotundidad que existe un Jesús de la historia y un Cristo de la fe. Cuando hablamos acerca de la fe, no estamos realizando un ejercicio de alejamiento de la razón, de la praxis diaria. La fe, tal como la enseñó Jesús de Nazaret es vivencia, experiencia, camino recorrido, sabiduría que procede de una realidad diferente a la que podemos aprehender con nuestros cinco sentidos, pero que sentimos en lo más profundo de nuestro interior con autenticidad.

Todavía, a estas alturas históricas de la humanidad, tenemos que recordar que la Biblia no es un libro de historia: es un libro histórico. Un libro para la fe. Es cierto que existe una diferencia cualitativa -me atrevería a decir que cuántica- entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el pasado y el presente-futuro de la comunicación entre Dios y los humanos. Ese cambio radical viene de la mano de un ser excepcional: Jesús de Nazaret, El Cristo; sin él, la historia difícilmente sería la misma que hoy conocemos y vivimos.

“Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre”

Juan 16,28