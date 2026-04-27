Leyes inhumanas disfrazadas de derechos humanos

Abandonar a un hijo menor de edad en la Unión Europea (UE) para que la Administración se ocupe de él no conlleva entregarlo ipso facto en la Embajada de su país para que se encarguen de él, lo repatrien en 48 horas y sancionen a sus padres por un acto tan irresponsable. Máxime cuando ese delito lo cometen sus progenitores para que, cuando el menor (eufemísticamente llamado “menor no acompañado”) adquiera la mayoría de edad, pueda reclamar la reagrupación familiar y que toda se instale en el país de acogida.

¿Esto son derechos humanos o leyes inhumanas que favorecen el delito, la paternidad irresponsable, la malicia de determinadas oenegés que viven del negocio y la subvención, y la connivencia y conveniencia del país de origen? Porque hay que tener tragaderas para aceptar tal despropósito. Estos menores (“menas”) se incorporan al sistema de tutela después de viajar en avión, junto a sus padres, habiendo hecho unos días de turismo por distintas partes del país y escogiendo la localidad que más les gusta a sus progenitores para que su hijo resida los siguientes años como “menor no acompañado”.

En un reportaje en ABC, varios de estos menores cuentan su caso, afirmando que sus padres les “obligaron a dejar atrás mi vida, mis amigos y mis sueños” para pasar de ser un adolescente de familia acomodada a un menor abandonado y tutelado en un país que no es el suyo. “A más de 750 kilómetros de distancia” (uno está en Murcia y otro en San Sebastián), “ambos menores estudiaron en un centro educativo de Tánger y viven una realidad paralela dirigida a conciencia por sus progenitores e ideada, en su país de origen, por personas que les asesoran a dejar a sus hijos para lograr la reagrupación familiar en España cuando ellos –los menores- sean regularizados. Es el objetivo final de la comisión de este acto”. Todos estos falsos “menas” fueron desamparados por sus padres en el hotel donde se hospedaban, con un teléfono móvil y la orden tajante de que llamasen a la policía “cuando os avisemos de que ya estamos en casa (principalmente Marruecos y Argelia)”.

“De esta forma (explican fuentes policiales a ABC), los padres logran el objetivo de que los menores pasen a estar tutelados por el Estado sin que este acto tenga consecuencia jurídicas para ellos. El abandono de menores está catalogado como delito y puede suponer el ingreso en prisión entre uno y dos años para los padres. Además, el juez puede inhabilitar al infractor para ejercer la patria potestad, tutela o guarda en un periodo comprendido entre los cuatro y los diez años. Al tratarse de un delito que prescribe a los cinco años y teniendo en cuenta el tiempo que pasa hasta que el menor cumple la mayoría de edad y se tramita la reagrupación familiar, esto no tiene ningún efecto sobre su objetivo de establecer su residencia en España a futuro”.

¿Cómo es posible que el menor, del que se sabe procedencia y país de nacimiento, no sea llevado inmediatamente a su Embajada y que ésta pague el billete de avión de regreso a casa, además de sancionar a sus padres? ¿Cómo es posible que Marruecos y cualquier otro país se nieguen a hacerse cargo de “sus menores no acompañados” y, lo que es más grave, les impidan la entrada a su país? ¿Qué falsas leyes de derechos humanos son éstas? ¿Es lo que cocinan el TEDH de Estrasburgo y Naciones Unidas?

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL