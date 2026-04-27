Ramiro Grau Morancho: «España no es una res nullius»

En primero de Derecho, en la asignatura de Derecho Romano, se nos explicaba, entre otros muchos conceptos jurídicos básicos, el significado de la expresión “res nullius”, es decir una cosa de nadie, que no tenía dueño conocido, y de la cual, por consiguiente, podía apropiarse el primero que la encontrara y poseyera.

Dicho sea a grandes rasgos, que solo obtuve un Aprobado raspado, y no digo aprobado por c., como dicen ponía algún catedrático, y que significaba “aprobado por caridad”, aunque también podía entenderse “por compasión”, cuando el alumno, digo el jumento, no daba más de sí.

El régimen totalitario, y autocrático, sanchista, ha decidido que España es una res nullius, y que aquí pueden venir todos los parias del mundo (en el que habían cerca de 8.000 millones de personas), a disfrutar de asistencia sanitaria gratuita, enseñanza gratuita, ayudas para alquilar u okupar viviendas, ropa gratis en los roperos de Cáritas –solo si no son católicos-, entregas de comida por los Bancos de Alimentos, pagas nada más desembarcar del avión, el barco o la patera, etc.

Y, por supuesto, los que sean delincuentes, y estén en prisión provisional, tendrán prioridad para obtener los papeles…, que en España nos faltan criminales, y es un sector social que hay que fomentar.

Con dos cojones.

¿Ustedes ven “normal” que un tercio de la población, y eso como mínimo, siga votando al PSOE, y demás partidos de izquierdas, la mayoría de los cuales ya han sido fagocitados por la PSOE…?

Yo, no.

Y para muestra dos botones, extraídos de mi vida diaria:

El día 15 de abril mi esposa contacta con la aplicación informática del Servicio Aragonés de Salud –vivo en Zaragoza-, para obtener cita con mi médica de familia, que es una gran profesional, y mejor persona, dicho sea de paso.

La cita más próxima es para ¡el día 8 de mayo!…

Espero no morirme antes.

¿Se imaginan ustedes qué pasará cuando esos mismos médicos de atención primaria tengan que atender a dos o tres millones de personas más, la mayoría cargados de enfermedades, pues proceden del tercer mundo…?

No quiero ni pensarlo.

Segundo ejemplo, hace poco conocí a una camarera, negra, de una cafetería, con la que simpatice enseguida, pues es muy simpática, está estudiando Hostelería y haciendo prácticas, y me dice que es guineana, de la isla de Annobón.

Me cuenta que su madre lleva años en España, con su segundo marido o compañero, y que ella se crió con su abuela, en Malabo, la capital de Guinea, y que consiguió venir por reagrupación familiar, junto con cuatro hermanas más, todas ellas hijas del primer marido, que lo veía todo muy negro, y no me extraña, pues era también de color.

En resumen, que una sola persona ha traído a España a cinco hijas, y recemos para que en la actual regularización no traiga también a sus padres.

Todas estas personas no aportan nada a España, pues a excepción de la madre, que trabaja en una residencia de ancianos, las hijas estudian, pero eso sí, se benefician de “nuestra” seguridad social, escuelas, institutos, centros de formación profesional, etc.

Y, aunque no lo sé con certeza, seguramente recibirán ayudas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y/o del Gobierno de Aragón.

Definitivamente, ¿los españoles queremos cargarnos nuestro Estado, y que pase a ser un estado fallido, o es que el régimen totalitario y autocrático sanchista en lo único que trabaja activamente es para destruir España…?