Victor Entrialgo: «Primero, los españoles»

«Primero, los españoles», principio introducido en el acuerdo de las derechas para gobernar en Extremadura y Aragón, a la vista de las andaluzas, no es una discriminación como pretende este gobierno populista, sino «una obviedad constitucional». ¿Qué país pone a los extranjeros por encima de los nacionales?

El art 14 de la Constitución establece que todos «los españoles» son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o social. Y ese artículo, fundamental entre los fundamentales de nuestra Constitución, dice y reza expresamente «todos los españoles».

Los no nacionales, o sea extranjeros, respetables y bienvenidos, tendrán las libertades que establezcan los tratados de acuerdo con lo establecido en la Constitución, art.13, porque una cosa son los derechos inalienables de la persona que por supuesto les corresponden por el hecho de serlo y otra los derechos sociales y políticos.

Los extranjeros pueden residir, trabajar, estudiar (si tienen los visados correspondientes), acceder a servicios de salud en algunas condiciones, y, si cumplen ciertos requisitos, incluso participar en la vida política local.

Eso es lo que dice la Constitución y no las cosas que le escriben los asesores interesadamente a Sanchez, nuestro demagogo presidente bolivariano.

La nueva mentira de Sanchez sobre el acuerdo de las derechas es pues llamar discriminación al intento de ordenar y aclarar el caos que saltándose los procedimientos legales establecidos y a través de un decreto, que por eso ha sido impugnado, ha montado su laboratorio social con los inmigrantes para cambiar el censo, o sea para cambiar a los españoles que le detestan, como única forma de poder ganar elecciones. En Barcelona, rodeado de personajes como Petro, Lula, «la Originaria», y otros dirigentes americanos contrarios a la Venezuela democrática de Maria Corina Machado más otros sudafricanos, en una reunión auspiciada por Soros, como toda su política, el mercachifle que llegó al poder con un pucherazo y apoyado en el golpe que dieron sus socios tiene el cuajo de patrocinar en Barcelona una reunión a la que pone el falso y rimbombante nombre «En defensa de la democracia».

Todo esto no es obra de un trepa con traje azul raquítico jefe de Pepe Gotera Albares y Otilio Bolaños. No son Sanchez, Abalos, Cerdán, Koldo los que están diseñando la política exterior y de paso interior de España. Ni siquiera Rubio y Sandoval. No es la banda de hampa y palmeros del sanchismo la que diseñan nuestra política internacional ni programan esta reunión de amiguetes ni cuatro reuniones con China, ni el problema de Marruecos, ni la crisis con Israel o con EEUU.

Todas las medidas de Sanchez, lo mismo los cuatro viajes a la China comunista que la regularización de inmigrantes por decreto sin pasar por el Parlamento, no son obra de un trepa y cuatro esbirros cuya tarea de gobierno no incluye una sola vivienda construída en siete años, ni una sola obra pública sino sólo el desvío a través del BOE a sus allegados y patrocinadores infinidad de ayudas y subvenciones, preparándose así el inmediato futuro y desaprovechando los fondos europeos. Sólo palabrería hueca y sectarismo como estrategia para retener el poder.

El sanchismo es una chusma de bandoleros haciendo negocietes como Ábalos y Cerdan y Koldo, bwanas como Albares, Bolaños o Marlaska, palmeros como Oscar Puente, Oscar López o Patxi López, o la propia Begoña con su cátedra, cuya desvergüenza, prepotencia y descaro, aparte del vértigo y la erótica del poder, esconde en su inconsciente el intento de lavar «la mancha» de la sauna.

Pero no se confundan. Todo esto está prolongándose más de lo que nadie pudo llegar a imaginar porque, después de descubrir el cuento de las tinajas y la cueva de Ali Babá a la que estamos asistiendo, la vida pública de este país sigue obedeciendo al reparto de la tarta entre los partidos políticos y todos esos personajetas que salen en los telediarios protegidos por sus televisiones amigas.

Ejemplo paradigmático de la palabrería vacía diaria de esbirros y palmeros socialistas es el episodio de Mejide con Susana Diaz que ha revelado como, incluso despues de pisoteados, los felpudos socialistas continúan rehenes de su covachuela y de su amo.

Pero no perdamos de vista que la primera reunión de Sanchez al día siguiente de alcanzar el gobierno fue con Soros. Pues eso. Con eso, muy resumidamente, está dicho todo.

Estamos ante la última añagaza de Soros y el felón, presentar la frase aclaratoria «primero los españoles» como una discriminación, como pretende este gobierno populista de demagogos infames, cuando no es sino «una obviedad constitucional». Porque por encima de que España es y ha sido a lo largo de su historia un país de acogida, ¿Qué país del mundo pone a los extranjeros por encima de los nacionales?