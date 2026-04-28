Sebastián Urbina: «Desmadre total»

‘Desmadre total: una finca okupada en Palma desata el pánico con raves ilegales cada fin de semana. Los promotores han confeccionado una programación de eventos para toda la Semana Santa sin tener permiso’. (OkBaleares.)

¿Qué son raves ilegales? Raves ilegales son fiestas multitudinarias y clandestinas, generalmente de música electrónica, que se celebran sin permisos, licencias, ni medidas de seguridad.

No son propietarios de la finca los que organizan raves ilegales. Son los okupas. ¿Qué significa esto? Veamos.

Gracias a la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, se podrá desalojar a los okupantes ilegales en quince días. ¿Es cierto?

‘Los ponentes subrayan que el decreto (llamado ‘antideshaucios’), vigente desde la pandemia de 2020, ha sido utilizado sistemáticamente para secuestrar el derecho a la propiedad privada, permitiendo que supuestos vulnerables permanezcan en viviendas ajenas sin pagar renta y a costa del sacrificio de ciudadanos particulares que, en muchos casos, dependen de esos ingresos para su propia subsistencia’. (LD/2/3/2026.)

Estos sistemáticos abusos contra la propiedad privada son minucias para el Caudillo Sánchez. Un socialista sin escrúpulos como él, ve la propiedad privada (la ajena) como un residuo reaccionario de la derecha.

‘Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad, no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice libertad por sobre la igualdad, obtendrá un alto grado de ambas’. (Milton Friedman/1912-2006/economista, estadístico y académico- Universidad de Chicago/Premio Nobel de Economía en 1976.)

Siguen los abusos, corrupciones y engaños de un gobierno socialista que se sostiene gracias al apoyo de golpistas catalanistas- que anuncian otro golpe de Estado-, comunistas podemitas, separatistas antiespañoles y filo etarras de Bildu. Y libera a asesinos etarras, condenados a larguísimas penas de cárcel. Además, este gobierno corrupto, antiespañol y sin escrúpulos, consigue hacer creer- a la parte aborregada de la población- que el verdadero peligro para la democracia es Vox. Para eso están las criadas mediáticas subvencionadas. Antes llamados ‘periodistas’.

A pesar de que Alberto dijo (elecciones generales- julio 2023): ‘Si gano, al primero que voy a llamar es al PSOE… yo no quiero pactar con Vox’, ya hay acuerdo de gobierno PP/Vox en Extremadura y Aragón. Menos mal. Ambos deben tener claro que el objetivo primero es echar al dictador Sánchez.

‘La nueva ‘ley okupa’ que propone el PSOE deja fuera el 70% de los casos que hay en España. La normativa se refiere solo a los casos de «allanamiento de morada», excluyendo a los inquilinos que dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda’. (The Objective)

Este nuevo ataque a la propiedad privada (típico de sociedades que van a la ruina) debería bastar para que un ciudadano que merezca este nombre, deje de votar a esta secta gobernante, corrupta y sin escrúpulos. El cantante Miguel Ríos representa muy bien al rebaño socialista que vota al dictador: ’Votaré al PSOE, haga lo que haga’. O sea, incluso gobernar con los enemigos públicos y declarados de España. ¿Se puede caer más bajo? No duden de los socialistas.

Con estos súbditos fanatizados, no hay democracia posible. Encima, nos machacan a impuestos, hasta el punto de que destacados fiscalistas califican de ‘infierno fiscal’ la actual situación. La izquierda (Zapatero, Iglesias, etc.) dice que el verdadero patriotismo es pagar impuestos. Por eso los suben tanto y con frecuencia. Ciento cuarenta veces (140) en la ‘era Sánchez’. Con el super escándalo de la esposa Begoña Gómez, imputada por cuatro delitos. Pedro sin dimitir y la Fiscalía descalificando al juez. ¡Qué vergüenza! ¡Y hay siervos socialistas que les votan!

Y no hablamos de la antidemocrática e irresponsable invasión inmigratoria. Supone un golpe de Estado y una traición a la nación española, modificándola esencialmente, sin pegar tiros. Se supone que, en democracia, los políticos preguntan a los ciudadanos lo que quieren.

Resumiendo. ‘Caos Judicial. El colapso judicial de Bolaños permite regularizar a 3.500 delincuentes extranjeros en prisión preventiva’. (Periodista Digital)

Lo que ha hecho Sánchez es tan indecente que, excluyendo al fanático rebaño socialista, el rechazo es general. Viola, además, la Ley de Extranjería, Ley Orgánica 4/2000.

‘La derecha francesa acusa a Sánchez de «traición» a Europa por la regularización de inmigrantes y reclama la vuelta a la ‘frontera dura’. (ElMundo)

Ya empiezan a verse los gravísimos efectos de esta locura antiespañola del socialista Sánchez, para conservar el sillón presidencial. Y aumentarán.

No olvidemos los 46 muertos por el accidente ferroviario de Adamuz. ¡Si gobernaran PP/Vox, la izquierda incendiaría las calles!

Si te engañan una vez, la culpa es del que te engaña. Si te engañan dos veces, la culpa es tuya. Si te engañan muchas veces, es que eres votante del PSOE. Desgraciadamente, no son los únicos.

‘Un juicio (Tribunal Supremo, vista oral) que debería hacer caer a todo un gobierno’. (edit.LD).

Si fuera un gobierno democrático, desde luego. Incluso el secretario general del PP centro/centrado, Miguel Tellado, llama al PSOE, ‘organización criminal’.

Pero somos una organización criminal progresista, tío.