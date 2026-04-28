Todos somos poseedores de defectos, y ellos junto con nuestras virtudes, que alguna tendremos, es lo que nos hace diferentes a los demás, convirtiéndonos en seres únicos e irrepetibles.

Dentro de este orden de cosas, la mayoría busca mejorar como persona, sin pararse a pensar, en tal loable empeño, si esos defectos de su persona que intenta corregir son realmente defectos o, por el contrario, se tratan de virtudes consideradas como ´políticamente incorrectas´, por la dictadura de quienes establecen las torticeras, santurronas e hipócritas, normas ´buenistas´, de esta falsa y pérfida sociedad, en la que mal convivimos, lobos, perros pastor, y corderos. Y todo ello, sin olvidar a los cerdos, que también hacen su cochino papel, en esta patética ópera bufa.

Así pues, antes de cambiar algo de nuestra persona, lo primero que debemos reflexionar es si realmente eso que pretendemos variar de nuestro modo de ser, es un defecto social, o una virtud atemporal, como por ejemplo la sinceridad.

Considero ´la sinceridad´ como mi mayor virtud, por mucho que ésta sea socialmente considerada como un peligroso defecto. Y de su riesgo pueden dar fe los muchos disgustos y sinsabores, que su ejercicio me ha reportado en esta vida.

Así pues, y en aras a conseguir un mundo mejor, mis esfuerzos no están encaminados a cambiarme yo, sino a cambiar esta falsa sociedad en la que vivimos algunos, con una pinza en la nariz; respirando a duras penas, pero sin perder un ápice de dignidad.

Y a aquellos que siempre le buscan los tres pies al gato les diré que se puede ser sincero sin necesidad de caer en el ´sincericidio´. Aunque caer en él tampoco es algo que me quite el sueño, aunque -a veces- sí el hipo.

Como dijo André Maurois, ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa.

¡Amén!