A propósito de la Alianza de Civilizaciones de ZP

Mientras en España ya estamos disfrutando, de los encantos y delicias de la Alianza de Civilizaciones que promulgaba ZP, hoy ´celebramos´ un cumpleaños.

Este mes de abril se han cumplido 12 años del secuestro de más de 276 niñas, nigerianas cristianas, por parte del grupo islámico Boko Haram, fundado en 2002 por el clérigo musulmán Mohamed Yusuf. El secuestro coincidió el mismo día con un atentado islamista en una población de mayoría cristiana en Nigeria, en el que fallecieron ochenta y ocho personas. Pero claro, son sus costumbres y hay que respetarlas.

Es curioso que cuando interesa, la resolución de un secuestro y la liberación de los rehenes, es cuestión de horas, sin embargo, en el caso de las niñas cristianas, a fecha de hoy, ´nadie sabe, nadie contesta´, sobre el paradero, o destino de las cerca de 90 niñas que aún permanecen desaparecidas.

También resulta revelador que los medios de comunicación ´progres´, es decir, casi todos, ocultaran la filiación religiosa de las niñas secuestradas, cuando la razón de su secuestro fue por motivo religioso, amén de sexuales.

Tampoco se le dio importancia en su momento, cuando pocos días después del masivo secuestro, se encontraron los cadáveres de cuatro de las niñas cristianas, con signos de haber sido violadas y torturadas antes de su asesinato.

Tras el secuestro, cincuenta y tres de las niñas lograron la libertad; pero no por haber sido liberadas o rescatadas por la policía, el ejército, o algún comando de los ´DELTA FORCE´ o ´NAVY SEALS´, no, sino porque se escaparon en un descuido de sus captores mientras se abrochaban la bragueta; lo cual prueba que, además de asesinos y violadores, fueron bastante ineptos en el ejercicio de su criminal oficio.

Mantener en secreto el paradero de una persona secuestrada, es posible hasta cierto punto; ahora bien, mantener en secreto el paradero de un grupo de más de 100 niñas, y que nadie las encuentre, da que pensar mal; pero que muy mal. ¡Apesta!

La respuesta internacional al secuestro fue de puro compromiso. De hecho, hoy en día aún se ignora el paradero, y si siguen vivas, 90 de las 276 niñas secuestradas aquel fatídico 14 de abril de 2014.

Nada que ver con la histeria colectiva, habida cuando el atentado islamista contra la revista satírica de izquierdas, ´Charlie Hebbo´, en el que desgraciadamente perdieron la vida 11 personas.

Resulta paradójico cuando comparamos esa cifra de 11 muertos y la reacción internacional que provocó, con los más de 4.000 asesinados por los islamistas de Boko Haram en Nigeria, tan solo en 2014, de los que nadie ha dicho esta boca es mía.

A FECHA DE HOY, DESDE EL AÑO 2000, HAN SIDO ASESINADOS EN NIGERIA, POR GRUPOS YIHADISTAS, ENTRE 62.000 Y 100.000 CRISTIANOS.

En su memoria nunca nadie ha convocado, en Occidente, una sola manifestación; ni hasta la capital de Nigeria se desplazaron los principales líderes mundiales, como sí hicieron por los 11 muertos de París, para hacerse la foto encabezando la manifestación de repulsa por lo sucedido. ¡No!

Una vez más, el ´je suis´ de los cojones, brilló por su ausencia, como brilló cuando 147 estudiantes cristianos fueron ejecutados en Kenia por otro grupo yihadista, no diferente del que asesinó en París a los once de ´Charlie Hebbo´.

La pregunta ahora sería, si en lugar de tratarse de niñas negras, cristianas nigerianas, se hubiese tratado de niñas estadounidenses, o pertenecientes a algún país de la Unión Europea, ¿seguirían desaparecidas tras siete años?

El atentado del 11-S contra las torres gemelas terminó con un saldo de 3016 muertos, y la respuesta de Occidente fue brutal, militarmente hablando. En Nigeria, decenas de miles más.

También ahora es el aniversario de la difusión del vídeo, en el que se ve a yihadistas ejecutando cristianos etíopes en una playa de Libia. Dieciséis decapitados y doce recibiendo un tiro en la nuca. Su delito, ser cristianos. Tampoco pasó nada.

DESDE 2023, LOS ASESINATOS DE CRISTIANOS EN NIGERIA, HAN ALCANZADO EL NIVEL DE GENOCIDIO.

Desde 2023, Nigeria ha experimentado un recrudecimiento drástico de la violencia contra las comunidades cristianas, consolidándose como el país más letal del mundo para quienes profesan esta fe. Según informes de organizaciones como Intersociety y Open Doors, las cifras de asesinatos y ataques directos han alcanzado niveles que diversos organismos califican de genocidio.

Año 2023: Se registraron miles de víctimas en ataques coordinados. Un evento emblemático fue el asesinato del padre Isaac Achí, quien fue quemado vivo por terroristas en su parroquia.

Año 2025: Se estima que más de 7,000 cristianos fueron asesinados entre enero y agosto. Solo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la cifra confirmada fue de 3,490 víctimas.

Año 2026 (Primer trimestre): En solo los primeros 96 días de 2026, se registraron 1,402 cristianos asesinados y 1,800 secuestrados.

Durante la Semana Santa de 2026, se reportaron 102 asesinatos, de los cuales 34 ocurrieron específicamente el Domingo de Pascua.

En el Domingo de Ramos de 2026, milicias Fulani perpetraron una masacre masiva en diversas aldeas del cinturón medio del país.

´Je suis, tu es, il est; nous sommes, vous êtes, ils sont´… Ils sont unos HDLGP.

¡Y sigue la fiesta!

EL POR QUÉ DE LAS COSAS