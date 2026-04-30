Moraleja

El águila y el tigre

Óscar Puente y Ketty Garat.

Óscar Puente vuelve a arremeter contra 'The Objective' pero el ataque se le vuelve del revés y Ketty Garat remata con sarcasmo al ministro

Una vez me preguntó un tigre:

– Si volvieras a nacer y no pudieses ser hombre de nuevo, ¿en qué animal te gustaría reencarnarte?

– Pues me gustaría ser águila vegetariana- (le respondí con un medio bostezo).

– ¡Ya! (me contestó con aviesa sonrisa el felino) – Pero es que resulta que no existen águilas vegetarianas.

– Bueno. Da lo mismo. Yo lo sería.

– Pues mejor para ti que no nos encontremos en esa otra vida, porque te devoraría.

Fue entonces cuando mirando al tigre le dije que tenía unos ojos preciosos y que si nos volvíamos a encontrar siendo yo águila, se los arrancaría.

El tigre sorprendido me respondió un tanto molesto:

– ¿Pero no me has dicho que serías un águila vegetariana?

– Vegetariana sí, pero no gilipollas, y por eso no devoraría tus ojos; simplemente te los arrancaría, porque tienes unos ojos dignos de ponerlos en un frasco y colocarlos en una vitrina.

El tigre, tras rascarse una oreja, dio media vuelta y se alejó moviendo la cabeza.

MORALEJA: El malo suele confundir pacifico, con indefenso; caballeroso, con gilipollas.

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

