El águila y el tigre

Una vez me preguntó un tigre:
– Si volvieras a nacer y no pudieses ser hombre de nuevo, ¿en qué animal te gustaría reencarnarte?
– Pues me gustaría ser águila vegetariana- (le respondí con un medio bostezo).
– ¡Ya! (me contestó con aviesa sonrisa el felino) – Pero es que resulta que no existen águilas vegetarianas.
– Bueno. Da lo mismo. Yo lo sería.
– Pues mejor para ti que no nos encontremos en esa otra vida, porque te devoraría.
Fue entonces cuando mirando al tigre le dije que tenía unos ojos preciosos y que si nos volvíamos a encontrar siendo yo águila, se los arrancaría.
El tigre sorprendido me respondió un tanto molesto:
– ¿Pero no me has dicho que serías un águila vegetariana?
– Vegetariana sí, pero no gilipollas, y por eso no devoraría tus ojos; simplemente te los arrancaría, porque tienes unos ojos dignos de ponerlos en un frasco y colocarlos en una vitrina.
El tigre, tras rascarse una oreja, dio media vuelta y se alejó moviendo la cabeza.
MORALEJA: El malo suele confundir pacifico, con indefenso; caballeroso, con gilipollas.