Cuando pusieron la zorra a cuidar el gallinero

En 2016 la entonces secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, menospreció en la televisión a todos aquellos ciudadanos que no votaban a Podemos matizando que, si todo el electorado fuese menor de 45 años, “Pablo Iglesias sería presidente del Gobierno desde el año pasado”.
En esa misma época, el ahora ´crowdfunding´, Pablo Iglesias, confesó en una entrevista con el periodista de La Vanguardia, Enric Juliana, para el programa ‘Otra vuelta de Tuerka’, que ´LOS ABUELOS LE DESESPERAN´.
Con estos antecedentes, Pedro Sánchez le entregó el control de las residencias de ancianos en España. O lo que es lo mismo, puso la zorra a cuidar el gallinero.
De lo sucedido posteriormente, todos somos testigos. Una carnicería inhumana y vergonzosa que muy bien resumió el diputado al Congreso por Asturias, Isidro Martínez Oblanca en su intervención en el Congreso de los Diputados:
“CON 15.484 CASOS DE FALLECIMIENTOS POR CORONAVIRUS EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS, EL 68% DEL TOTAL, LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE PABLO IGLESIAS AL FRENTE DEL OPERATIVO DE ASISTENCIA SOCIAL, NO SE TAPA CON EL MANTRA DE RECORTES Y PRIVATIZACIONES”.
Pero lo que importa para los zurdos es el resultado, no los medios. Ya lo dijo Trotsky, el ínclito correligionario de este ´quasimodo tabernario´: “El fin justifica los medios”, tras expropiar, y socializar, la frase del amoral Maquiavelo; otro pájaro que tal.