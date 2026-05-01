COVID

Cuando pusieron la zorra a cuidar el gallinero

R4esposabilidad Política

Archivado en: Columnistas

Más información

En 2016 la entonces secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, menospreció en la televisión a todos aquellos ciudadanos que no votaban a Podemos matizando que, si todo el electorado fuese menor de 45 años, “Pablo Iglesias sería presidente del Gobierno desde el año pasado”.

En esa misma época, el ahora ´crowdfunding´, Pablo Iglesias, confesó en una entrevista con el periodista de La Vanguardia, Enric Juliana, para el programa ‘Otra vuelta de Tuerka’, que ´LOS ABUELOS LE DESESPERAN´.

Con estos antecedentes, Pedro Sánchez le entregó el control de las residencias de ancianos en España. O lo que es lo mismo, puso la zorra a cuidar el gallinero.

De lo sucedido posteriormente, todos somos testigos. Una carnicería inhumana y vergonzosa que muy bien resumió el diputado al Congreso por Asturias, Isidro Martínez Oblanca en su intervención en el Congreso de los Diputados:

“CON 15.484 CASOS DE FALLECIMIENTOS POR CORONAVIRUS EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS, EL 68% DEL TOTAL, LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE PABLO IGLESIAS AL FRENTE DEL OPERATIVO DE ASISTENCIA SOCIAL, NO SE TAPA CON EL MANTRA DE RECORTES Y PRIVATIZACIONES”.

Pero lo que importa para los zurdos es el resultado, no los medios. Ya lo dijo Trotsky, el ínclito correligionario de este ´quasimodo tabernario´: “El fin justifica los medios”, tras expropiar, y socializar, la frase del amoral Maquiavelo; otro pájaro que tal.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]