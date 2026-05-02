Soñé vivir en una época donde a latigazos me forzaban a trabajar.

Desperté y me di cuenta que todo había sido una pesadilla, y con ese alivio fui a mi lugar de trabajo, pero no pude entrar; unos señores que decían defender mis derechos, no me dejaron pasar.

Entonces me pregunté si alguna vez fui realmente libre, y si lo fui, en qué lugar del camino, entre la pesadilla y la realidad, me robaron mi libertad.

Tal vez cuando el ácido úrico, se lleve por delante a todos los que se tiene que llevar, la pueda recuperar.