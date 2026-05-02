Desperté

En qué lugar del camino

Yme di cuenta que todo había sido una pesadilla

Pena, Tristeza, Nostalgia
Pena, Tristeza, Nostalgia. PD
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Soñé vivir en una época donde a latigazos me forzaban a trabajar.

Desperté y me di cuenta que todo había sido una pesadilla, y con ese alivio fui a mi lugar de trabajo, pero no pude entrar; unos señores que decían defender mis derechos, no me dejaron pasar.

Entonces me pregunté si alguna vez fui realmente libre, y si lo fui, en qué lugar del camino, entre la pesadilla y la realidad, me robaron mi libertad.

Tal vez cuando el ácido úrico, se lleve por delante a todos los que se tiene que llevar, la pueda recuperar.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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