El ministerio de Trabajo es racista

En su campaña de propaganda del pasado 1 de mayo, Día del Trabajo, el ministerio de Yolanda Díaz Pérez no incluyó a ningún chino en los dibujos que ilustraban el cartel publicitario. Una discriminación de tomo y lomo.

Aparecían en el pasquín figuras que semejaban mulatos, negros y blancos, pero ningún asiático, a pesar de la multitud de chinos que trabajan en nuestro país y que lo hacen como tales del alba al tramonto y más allá, los siete días de la semana y los 365/6 del año.

Tampoco hizo justicia el lema que figuraba al pie del diseño y que rezaba: “España para quienes la trabajan”. ¿Qué pasa, que los chinos y otros admirables asiáticos no la trabajan? También es de ellos y con mucho más motivo porque sin sus surtidos y económicos bazares los habitantes de la mayoría de los barrios de nuestras ciudades y de la España rural no tendrían dónde comprar una camiseta, un zapato, un puchero, un tornillo, unas galletas, unas chuches,..

Menuda diferencia con los titulares de varios ministerios, su cohorte de enchufados y todos los que viven de la subvención, del cuento y de la vagancia, que no siendo España de ellos se la apropian, se llenan los bolsillos y encima presumen. ¿Estimado lector: conoce algún chino que viva del cuento y los subsidios?

Y para celebrar el 1 de mayo de 2026 y demostrar que nunca lo politizan, el ministerio de Trabajo y los vendidos sindicatos (32 millones de subvención en 2025, frente a los 8,88 del último gobierno de Mariano Rajoy Brey) Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), con sus secretarios generales al frente, Unai Sordo Calvo y José María Álvarez Suárez, respectivamente, eligieron este año la ciudad de Málaga, aprovechando, no por casualidad, que las elecciones al Parlamento de Andalucía son el 17 de mayo y que ya se está en campaña oficial, y lo pusieron al servicio de la candidata socialista María Jesús Montero Cuadrado, convirtiendo la fiesta de los trabajadores en un acto de campaña contra Juanma Moreno Bonilla, candidato del PP, bajo el lema: “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

¿No fue José Luis Rodríguez Zapatero quien, con la llamada Ley de Memoria Histórica, decidió cavar otra vez trincheras y levantar muros para acabar con la admirada Transición y dividir de nuevo a los españoles? ¿Y no ha seguido en la vitriólica tarea Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cambiando en la citada norma la palabra Histórica por Democrática? ¿Cuántas viviendas públicas para jóvenes y personas con salarios bajos ha construido el actual Gobierno Central? ¿Es democrático gobernar sin consultar al Parlamento, sin Presupuestos Generales del Estado, ocupando todos los organismos estatales de control, incluida la Fiscalía General y el Tribunal Constitucional y al servicio de un caudillaje cuya rebotica de saqueos está quedando al descubierto bajo la luz de la perseguida Justicia?

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL