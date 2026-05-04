Necrosis patria

¿Dorian Grey?

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Pedro Sánchez (PSOE)
Pedro Sánchez (PSOE). PD
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La diplomacia nunca ha sido mi fuerte, y no por falta de vocabulario en mi haber, sino porque acostumbro a llamar a las cosas por su nombre, entre otras cosas para evitar malos entendidos, dado que al no estar todo el mundo versado en las artes de la ironía y el sarcasmo, no sería la primera vez que algún gañán se ha sentido alabado por mis palabras, al no haber sabido leer entre líneas, que, elegantemente, lo estaba enviando a tomar por saco.

Así pues y para evitar equívocos, al decir lo que hoy siento no voy a parafrasear el sutil y manido “Algo huele a podrido en Dinamarca”, de Shakespeare, porque igual hay alguno que no se entera; lo voy a decir más claro: “España apesta a muerto viviente”.

¿Dorian Grey? ¡No! ¡Lo siguiente!

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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