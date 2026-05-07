Los Hijos de la Luz

¿Hacia un mundo mejor?

Siempre podrán contar con mi espada

Guerrero templario
Guerrero templario. PD
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Como pueblo nos tranquilizamos pensando que los fantasmas del pasado no pueden regresar, por la simple razón de que la sociedad actual, poco o nada tiene que ver con la existente en tiempos pasados.

Pensamos, y con razón, que hemos crecido y madurado a nivel personal y social, por lo que es imposible que volvamos a caer en los viejos errores de antaño; pero al mismo tiempo olvidamos que tan solo es necesario un mes de hambre, sin electricidad, agua corriente, combustible ni comunicaciones, para que todo lo que hemos avanzado en civismo se pierda en un suspiro, mientras resurge en nuestro interior el lobo salvaje que llevamos dentro.

Todo eso es por lo menos lo que me dice el pensamiento, la lógica y la razón, sin embargo mi instinto de alma vieja, ese que nunca estuvo mediatizado por la mente, me indica que caminamos hacia un mundo mejor, y no porque estemos haciendo las cosas bien o lo merezcamos, sino porque aunque no lo parezca, y a pesar de los pesares, cada vez somos más los que hemos crecido en fraternidad y amor, que no en ´buenismo´ y ´tibia gilipollez´. Aquellos que en lo más profundo de nuestras almas sabemos que el empleo de la violencia podrá ser un remedio temporal, pero que nunca es la solución… ¿O sí?

Pero si todas estas buenas intenciones de alma cándida, al final fracasan, sepan que, remedio temporal o no, los Hijos de la Luz, siempre podrán contar con mi espada.

Literalmente.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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