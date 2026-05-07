Sebastián Urbina: «El patriotismo de la izquierda»

Me centraré en el patriotismo de la izquierda, pero algo diré de la derecha. La derecha centro centrada no cree- como la izquierda- que el patriotismo español consista en pagar impuestos. La derecha centro centrada cree que al patriotismo español implica amar a España, pero sin estridencias, no sea cosa que les confundan con los fachas. Por ejemplo, Alberto nunca grita ‘Viva España’ (por Diosss), como hacen Macron (Vive la France’) o Meloni (‘Viva L’Italia’), etcétera.

El único que no tiene complejos, es Santiago Abascal. Por eso es facha, facha.

Rodríguez Zapatero abogó por combatir de forma «evidente» sus «falsos discursos y patriotismo» (se refiere a Vox) y ha reivindicado que el patriotismo «de verdad» es «pagar impuestos». El expresidente del Gobierno apuesta, además, por combatir los «falsos discursos y patriotismo» del partido de extrema derecha. (La Sexta/25/9/2022.)

No esperaba que la izquierda española (por no decir antiespañola) se atreviera a gobernar con los enemigos declarados de España. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. El mío por lo menos. Resumiendo, la izquierda realmente existente, en España, (incluyo votantes) es un grave peligro para la democracia y para España.

Los herederos políticos de los terroristas de ETA, (Bildu) están en las instituciones democráticas y son socios políticos del socialista Sánchez. No es casualidad que el gobierno socialista de Sánchez, a través de infames cesiones al PNV y Bildu, consiga que asesinos etarras, condenados a 377 y 645 años respectivamente- Txeroki y Anboto- ya estén en la calle. Aunque Anboto vuelve a la cárcel por decisión judicial. Pero ‘Gadafi’, asesino de catorce personas, también excarcelado.

En el libro ‘En defensa de España. Razones para el patriotismo español’ de Santiago Abascal y Gustavo Bueno, se dice:

‘La percepción de España como patria común de los españoles (en el sentido romano de ‘patria maior’ del que acabamos de hablar) es tradicional y se remonta a épocas anteriores a la Constitución de 1812, es decir, a los momentos en los que ya está constituida la Nación Histórica española… Por eso es absurdo pretender sustituir la idea de Patria, como idea independiente de la Constitución (aunque no incompatible con ella) con la idea de ’patriotismo constitucional’, que pretende reducir la idea de España a la condición de un resultado de una constitución jurídica, en lugar de tomarla como fundamento de esa misma constitución…’

Pero Rodríguez Zapatero no pierde el tiempo con esas minucias fachorras. Ser patriota es pagar impuestos. ¿Qué más se puede esperar de un socialista, que ha sido asesor personal de un criminal público y notorio, como el venezolano Maduro? Ahora en la cárcel, gracias a Trump.

‘La ONU acusa a Maduro y a jefes de inteligencia de crímenes de lesa humanidad. Jefes de servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, dirigidos por el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores, denunció la ONU’. (Actualidad América Latina/20/9/2022.)

Un nivel parecido a la podemita Ione Belarra. Dijo- finales septiembre 2022- que el PP era una mafia y una organización de criminales. La Presidencia del Congreso la ostentaba el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Ignoró la protesta del PP y pasó al siguiente punto del orden del día.

Pero la miseria moral de Rodríguez Zapatero y sus idioteces antipatrióticas ayudan a entender la infame deriva de la izquierda antiespañola. Ir del brazo de los enemigos declarados de España y criminalizar a la derecha centrada de Mariano/Alberto.

Dejo aparte a Vox, porque representa al fascismo puro y duro. El que haya gente que lo trague, muestra hasta dónde ha llegado el proceso de analfabetización y de infantilismo, gracias al sistema educativo/adoctrinador y a los medios de comunicación/manipulación. Que no son todos. Pero son clara mayoría.

Es un gran error, Alberto, el planteamiento de la ‘derecha centrada’, obviando la ‘batalla cultural’ y centrándose en la ‘gestión’. Batalla cultural muy necesaria en estos graves momentos. Pedro Sánchez no ha hecho bueno a Zapatero, esto es imposible. Lo que ha hecho es empeorar la situación, política y económica, que ya era mala. Sánchez legaliza a cerca de dos millones de inmigrantes ilegales (además de sus familias) y subirá mucho los impuestos (lo que es muy patriótico), porque les dará a todos las prestaciones sociales que haga falta. Para que le voten. Empobrecimiento general asegurado y más delincuencia. Golpe de Estado sin tiros. Una traición a España.

Si el ‘Gran Mentiroso’ ganase las elecciones generales (supuestamente en 2027 y, se rumorea, que con proyecto de pucherazo electoral), caminaríamos hacia una Confederación Ibérica de Repúblicas Progresistas LGTBI. Con muchos impuestos patrióticos, y talante, por detrás y por delante. Sus votantes son súbditos, no ciudadanos.

El comunista Pablo Iglesias (vicepresidente con Sánchez), en su viaje a Cuba (marzo 2026), dijo:

‘Si Trump ataca a Cuba quiero un fusil para defenderla’. O sea, dice que defendería a Cuba con las armas, pero el patriotismo español es pagar impuestos.

No esperen del patriotismo de la izquierda, lealtad, sacrificio y honor. Este gobierno socialista y sus socios, son una tremenda desgracia para los españoles decentes. Como dice el semanario francés Le Point, ‘Sánchez pone en peligro la nación española’. Eurostat revela que ‘España es el principal destino de la inmigración ilegal por vía aérea, terrestre y marítima’. (La Gaceta). Este es el patriotismo de izquierdas.

Los enfermos políticos que voten a esta chusma, antidemocrática, corrupta y antiespañola, no son mejores que ellos.