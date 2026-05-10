Eduardo Inda sobre Sánchez, el tontito del pueblo, y ese Estado estúpido llamado España

Eduardo Inda, director de OKDiario, inicia su columna titulada España, ese Estado estúpido con una frase feroz: «Todos silbaban y miraban al cielo haciendo ver que el marrón no iba con ellos hasta que llegó el tontito del barrio: el Estado español».

El veterano periodista denuncia la penosa, torpe y errónea actuación del Gobierno Frankenstein en la crisis generada por el crucero holandés Hondius, que subre a bordo un brote de hantavirus y ha hecho escala en Tenerife, por orden expresa de Pedro Sánchez, el marido de Begoña.

Eso, a pesar de que otros países se negaron a recibirlo.

Toda la razón del mundo… https://t.co/429Z9TNlp2 — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) May 10, 2026

Inda comienza subrayando su idea principal: bajo la gestión del actual amo del PSOE, España se ha convertido en un «Estado estúpido» al asumir un riesgo epidemiológico innecesario.

El autor, no habla de ‘cortina de humo’ para tapar la corrupción y las putas de los coailistas, pero subraya cómo se han ignorado las advertencias de las autoridades canarias, priorizando intereses políticos sobre la salud pública y la economía isleña.

Menciona que naciones como Sudáfrica, Cabo Verde, Senegal, Países Bajos y Santa Elena optaron por rechazar el barco, que tiene matrícula en Flessinga y cuyos pasajeros pagan hasta 30.000 euros por viaje.

Entre los pasajes más contundentes, Inda destaca:

«Todos silbaban y miraban al cielo haciendo ver que el marrón no iba con ellos hasta que llegó el tontito del barrio: el Estado español representado por un Gobierno que no ganó las elecciones, que no aprueba Presupuestos desde 2022, que tiene de socios a golpistas y terroristas, que mira más a Venezuela y Cuba que a Bruselas y que está infestado de corruptos.»

Este fragmento refleja claramente el desprecio del autor hacia un Ejecutivo en minoría. Este Gobierno presume de acoger al buque «en aplicación del Derecho internacional humanitario», algo sobre lo que Inda expresa sus dudas.

A continuación, incluye una cita directa sobre Fernando Simón, apodado «Abundio» debido a sus errores durante la crisis de la covid:

«El Abundio que vaticinó en enero de 2020 que en España no habría “más allá de algún caso de covid”, el desahogado que en marzo aconsejó ir a ese cadalso que resultó el 8-M, Fernando Simón, volvió a meter la zarpa en este envite […]. “El barco llegará a las Islas sin ningún caso a bordo”, apuntó un tipo que en cualquier país normal estaría en la cárcel por la criminosa frivolidad que exhibió con un coronavirus que dejó 130.000 muertos y decenas de millones de contagiados.»

Inda advierte sobre los riesgos para el turismo canario, especialmente crítico en esta temporada alta. Además, señala cómo el Gobierno está castigando a las islas por no haber votado al PSOE. También menciona el descontento del Ejecutivo autonómico dirigido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y Manuel Domínguez (PP), quienes fueron ignorados en esta decisión.

Otro fragmento relevante se refiere a Mónica García, apodada «Mema»:

«En ésas llegó Mónica García, alias Mema, para advertir que España estaba encantada de comerse el hantavirus. Hay quien sospecha que la jugada nada tiene que ver con la solidaridad y sí mucho, por no decir todo, con sus ansias de ser una capo de esa institución tomada por el wokismo internacional que es la Organización Mundial de la Salud.»

El autor insinúa motivaciones ocultas tras esta decisión, como favores hacia la OMS, acusando además a Sánchez de ser un autócrata vengativo:

«Sánchez se levanta pensando en practicar compulsivamente el mal y se acuesta pensando en cómo joder más y mejor al día siguiente. […] La bomba atómica epidemiológica está servida para los ciudadanos de las Islas por no haber votado al Partido Socialista.»

Rechazo internacional y llegada a Tenerife

Sudáfrica : Aceptó a la viuda del fallecido pero se desentendió.

: Aceptó a la viuda del fallecido pero se desentendió. Cabo Verde : Descargó enfermos pero negó permiso para atracar.

: Descargó enfermos pero negó permiso para atracar. Santa Elena : Permitió desembarcar 30 pasajeros, lo cual desencadenó la crisis.

: Permitió desembarcar 30 pasajeros, lo cual desencadenó la crisis. Países Bajos: Ignoró su propio barco.

El Hondius ya se encuentra anclado en el puerto de Granadilla (Tenerife) y su desembarco es inminente. Sin embargo, no hay garantías sobre su traslado en 24 horas, lo cual incrementa la preocupación entre los habitantes de las islas.

Inda finaliza lamentando cómo España ha pasado de tener líderes como Adolfo Suárez o Felipe González, a convertirse en un país «de imbéciles y borregos», donde queda expuesto un Sánchez convertido en objeto de burla internacional.

Una reflexión aguda sobre quién termina asumiendo las consecuencias en este juego arriesgado relacionado con la salud pública.

Vaticina Fran Carrillo este domingo 10 de mayo de 2026, en su columna que la secuencia será la siguiente: