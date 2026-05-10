Pekín bien vale un aquelarre

1º Mientras a los españoles, especialmente a los canarios, se nos ha quedado cara de gilipollas, la OMS agradece a Pedro Sánchez su ´solidaridad´ al aceptar el crucero afectado por hantavirus. ¿Solidaridad? ¿Generosidad desinteresada? Vamos a ver.

2º Las próximas ELECCIONES GENERALES EN ESPAÑA, se celebrarán no más tarde del domingo 22 de agosto de 2027, en pleno periodo vacacional. Pedro Sánchez ha recomendado encarecidamente, en diversas ocasiones, el uso del voto por correo, describiéndolo como un método «seguro y sencillo».

3º El mandato del actual director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, finaliza el 15 de agosto de 2027, sin posibilidad legal de volver a ser elegido, al haber agotado el tiempo máximo permitido para ´mamonear´ en dicha ´canonjía´.

4º Fue China quién apadrinó al zurdo Tedros Adhanom Ghebreyesus, como director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para comprender el porqué de dicho apoyo a este señor que no era médico, (siendo la primera vez que la OMS era dirigida por alguien que no lo era), hay que saber que Tedros tenía el ´mérito´ de haber sido ministro de Salud del RÉGIMEN DICTATORIAL COMUNISTA DE ETIOPÍA. Amén de haber sido miembro destacado del Frente de Liberación Popular de Tigray, UN PARTIDO SOCIALISTA MARXISTA de corte étnico. Etiopía hace ya tiempo que se convirtió en un satélite del régimen comunista chino.

5º Mientras se votaba la elección de Tedros en Ginebra, grupos etíopes se manifestaron frente a la sede de la ONU, para denunciar su presunta complicidad con el régimen etíope, aliado de Venezuela, Cuba, y China.

6º Lo primero que hizo Tedros, al llegar a la OMS fue nombrar a ROBERT MUGABE como embajador de buena voluntad de la OMS en el mundo. Mugabe, un autócrata que gobernó Zimbabue durante 37 años, auto declarándose marxista-leninista, y siendo conocido internacionalmente, como un TIRANO AUTORITARIO.

Su mandato se caracterizó por una profunda crisis económica, torturas y violaciones de derechos humanos, ´a destajo´, y un ESTRECHO VÍNCULO POLÍTICO Y ECONÓMICO CON CHINA. ¡Qué casualidad!

7º En los últimos años, China ha intensificado sus esfuerzos para aumentar su influencia en la OMS, ocupando, sigilosamente, el vacío de influencia dejado por otros países.

8º Pedro Sánchez ha consolidado su posición como el líder occidental con mayor acercamiento diplomático a China, realizando cuatro visitas oficiales en poco más de tres años (2023-2026).

9º Salvo el milagro de ´la multiplicación de los panes y los peces´, en el voto por correo, Pedro Sánchez lo tiene ´crudo´, en las próximas ELECCIONES GENERALES, diga lo que diga el CIS, y la panda de paniaguados voceras, miembros de la ´brunete pedrete´.

10º La sede principal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentra en Ginebra, (Suiza), lejos de las fervorosas aclamaciones públicas que recibe ´el galgo de Paiporta´, cada vez que pisa las calles y plazas de España.

11º ¿En qué vasito está la bolita?

12º Dios existe. Cuando el zurdo Tedros fue elegido la primera vez en 2017, el ´novato´ presidente de EEUU, (el principal país financiador de la OMS), aún estaba ´tomando tierra´, al haber pasado tan solo cuatro meses desde su elección. Por otro lado, cuando tocó votar la reelección de Tedros, en 2022, el presidente de EEUU era el zurdo ´gaga-woque´, Joe Biden.

En agosto de 2027, cuando haya que elegir al nuevo director general de la OMS, el presidente de EEUU será, si no pasa nada, Donald Trump, por lo que, a pesar de los presuntos ´esfuerzos´ de Su Sanchidad, por conseguir una vía pensionada de escape, le va a pasar lo mismo que ya le pasó en junio de 2023, cuando para salvar ´las vergüenzas´, tras recibir ´calabazas´, tuvo que negar tajantemente tener interés alguno, en relevar a Jens Stoltenberg, como Secretario General de la OTAN, calificando estas noticias de desinformación.

En contra de lo que pueda parecer, ´el saunas´ no tiene ´la negra´; simplemente es puro karma en vena; o, si lo prefiere, que Dios existe.