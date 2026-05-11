José Manuel García Albarrán: «El crucero de lujo infectado… ¿Noticia predominante?»

Una vez más… surge una noticia que por su implicación sanitaria epidemiológica y el peligro de contagio con resultados mortales, ha ‘tapado’ lo que era la actualidad política y judicial más candente y denigrante del gobierno de Sánchez, a saber:

*El juicio de Ábalos, Koldo y Aldama, con la injerencia de la Fiscal General del Estado en la posible reducción de condena de Aldama por su colaboración imprescindible para destapar la execrable corrupción del PSOE y de este Gobierno de Sánchez.

¡Mal ejemplo al ejercer coacción al Fiscal del caso que parece tener las ideas muy claras!

*El comportamiento de esos impresentables, que en plena pandemia se reunían en hoteles de lujo para celebrar opíparas cenas, con 6 ‘señoritas’ de la profesión, y finalizar la fiesta con un ‘postre sexual’ aderezado quien sabe con qué sustancias.

*El destino irregular de 2.500 millones de euros de los fondos europeos para poder pagar las pensiones en este País, que ya va para cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado, por miedo a que se los rechacen en el Congreso y como consecuencia

-como dijo Sánchez cuando estaba en la oposición- hacer inviable el poder seguir gobernando.

¡Consejos vendo que para mi no tengo! ¿Verdad señor Sánchez?

*Desfalco de más de 4,5 millones de euros por una ‘ex sindicalista’ -del sindicato socialista UGT- gastados en viajes con amigos y en cirugía estética. Eso por no citar los kilos de marisco que se podrían haber comido con las subvenciones otorgadas por el Gobierno (49 millones de euros)

¡Ya está bien de vivir del cuento!

Y una vez más los ‘gobernantes’, y sus socios, dan la nota por su incompetencia, sus decisiones rápidas sin consenso, por su improvisación ante el desconocimiento alarmante de una situación de posible emergencia sanitaria y epidemiológica, con una Ministra de Sanidad con claros rasgos de ‘activista comunista’, que tiene en pie de guerra a todo el colectivo de médicos, con huelgas semanales para reivindicar algo tan justo como un ‘Estatuto Marco propio’ más acorde con la dedicación, la responsabilidad, el estrés y las peculiaridades horarias que soportan los miembros de esta digna profesión.

Pero retomando la ‘incidencia epidemiológica’ ocurrida en el crucero de lujo “MV Hondius” de bandera holandesa, que zarpó de su puerto original en Ushuaia (Argentina) el 1 de abril, donde se ha producido un contagio por un virus del grupo ‘Hantavirus’ cuya cepa ‘Andes’ SÍ puede transmitirse de persona a persona (40-50% de mortalidad) en contra de lo que comunicaron ‘los expertos’ y por la que ya han muerto 3 cruceristas y hay 8 infectados, estando procediendo a localizar a otros 28 que desembarcaron en la isla de Santa Elena, de diversas nacionalidades y que volaron ya hacia sus destinos.

Con estas perspectivas… El Gobierno de Sánchez ha decidido cumplir la orden de la OMS (La misma Organizacion que no declaró como Pandemia el COVID hasta que había varios países afectados y miles de muertos) y dirigir el barco infectado -en el que hay un cadáver- desde Cabo Verde hasta la isla de Tenerife, con la oposición del gobierno canario a que atraque en el puerto por el consiguiente temor y el gran malestar causado en su población.

Ante esta negativa, se ha dado ‘marcha atrás’ y parece que el barco va fondear en las proximidades y desde allí varias embarcaciones pequeñas van a trasladarle al puerto y después al aeropuerto para su traslado en varios aviones a sus países de origen y los 14 españoles al Hospital Militar Gomez Ulla para control y aislamiento preventivo (todo ello sin consultar ni avisar previamente al gobierno autonómico de Madrid)

Pero como es frecuente y habitual en este Gobierno que presume de ‘claridad y transparencia’ en todas sus actuaciones, vuelven a dar imagen de contradicciones, de falta de un protocolo de actuación lógico, de descoordinación y de una falta de unidad de criterio…

Hay que reconocer que la aparición del ‘tristemente famoso’ Dr. Fernando Simon, el mismo que al principio de la Pandemia de COVID predijo que “sólo habría unos pocos casos”, no era lo más apropiado para salir en televisión diciendo:

“No hay que sacar las cosas de quicio»… «No supone un riesgo alto»… “La transmisión de persona a persona es «muy rara».

Se ve que no se ha estudiado la cepa ‘Andes’ del Hantavirus. ¿?

La Ministra de Defensa dice que los 14 españoles serán trasladados al Gomez Ulla para cumplir la cuarentena… ¡Que no será obligatoria!

La Ministra de Sanidad la rectifica diciendo que “tendrán que cumplir la cuarentena obligatoriamente”.

El Ministro de Justicia -Bolaños- asegura que “existen herramientas legales para tomar decisiones que protejan a la población del contagio” y por tanto obligar a la cuarentena.

Como ven se cumple una vez más la unidad de criterio, la claridad, el consenso y la famosa “Cogobernanza” de la que presumió Sánchez durante la Pandemia del Covid…

Por el contrario, se pone de manifiesto una vez más… la falta de unidad y liderazgo en el Gobierno y esto redunda en una desconfianza y falta de credibilidad por parte de los ciudadanos.

Como decía la abuela… “En un gallinero no puede haber varios gallos”

Suerte a todos… los que se la merezcan