Es cierto que los problemas que conlleva la vida, son como vientos huracanados en el mar, que, si se saben aprovechar, nos permite forjarnos como personas, crecer y avanzar más rápido, hacia nuestro destino temporal, que no será otro más que otros mares, cada vez más bravíos, que cruzar en nuestro navegar hacia ese lejano puerto llamado Eternidad.

Pero también es cierto que, cuando llegamos al agotamiento, físico y emocional, cuando ya no podemos más y al alma no le quedan lágrimas que llorar, y las estrellas se apagan oscurecidas por el temporal, añoramos aquellos anodinos y lánguidos tiempos, en que, flotando sobre un pacífico mar de aguas quietas, dulcemente nos dejábamos arrastrar, sin sufrir, sin luchar; sin pensar.

Solo durará unos minutos, porque así de breve es la paz.

Luego, nada nuevo que no conozcamos ya. El ancestral ritual de levantarnos, mirar el cielo, y estoicamente esperar el regreso de ese viejo viento impío y salvaje, que siempre intuimos de dónde venía, pero, por vértigo, nunca quisimos saber, ciertamente, hasta dónde nos iba a llevar.