Solo durará unos minutos

Sobre un pacífico mar de aguas quietas

Porque así de breve es la paz

El mar
El mar. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Ketty Garat vaticina a Alfonso Rojo el próximo escándalo de Pedro Sánchez: «Se va a hablar mucho...»

Ketty Garat vaticina a Alfonso Rojo el próximo escándalo de Pedro Sánchez: «Se va a hablar mucho...»

Es cierto que los problemas que conlleva la vida, son como vientos huracanados en el mar, que, si se saben aprovechar, nos permite forjarnos como personas, crecer y avanzar más rápido, hacia nuestro destino temporal, que no será otro más que otros mares, cada vez más bravíos, que cruzar en nuestro navegar hacia ese lejano puerto llamado Eternidad.

Pero también es cierto que, cuando llegamos al agotamiento, físico y emocional, cuando ya no podemos más y al alma no le quedan lágrimas que llorar, y las estrellas se apagan oscurecidas por el temporal, añoramos aquellos anodinos y lánguidos tiempos, en que, flotando sobre un pacífico mar de aguas quietas, dulcemente nos dejábamos arrastrar, sin sufrir, sin luchar; sin pensar.

Solo durará unos minutos, porque así de breve es la paz.

Luego, nada nuevo que no conozcamos ya. El ancestral ritual de levantarnos, mirar el cielo, y estoicamente esperar el regreso de ese viejo viento impío y salvaje, que siempre intuimos de dónde venía, pero, por vértigo, nunca quisimos saber, ciertamente, hasta dónde nos iba a llevar.

Los mejores productos de informática

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA
Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]