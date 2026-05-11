Ramiro Grau Morancho: «Muerte de dos héroes de la Guardia Civil»

La muerte de dos héroes de la Guardia Civil, un capitán y un agente, así como las heridas sufridas por otros dos, uno al parecer en estado de máxima gravedad, evidencian la deuda moral de la sociedad española con la Benemérita.

¡Y eso que no es “una profesión de riesgo”, según el régimen totalitario-comunista sanchista!

Demuestran, además, la connivencia del gobierno con narco estados, y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, y no tengo claro que España no sea ya, por la vía de hecho, un narco estado…

El desmantelamiento de la unidad especial de la Guardia Civil dedicada a esta lucha, Ocon Sur, por órdenes políticas, motu proprio del ministro del interior, o de arriba (La Moncloa), demuestran la responsabilidad política y criminal del régimen en los asesinatos y fallecimientos de agentes, en acto de servicio.

Tampoco estaría de más investigar el enriquecimiento súbito del ministro del interior, que le ha permitido comprarse un chalet por varios millones de euros, pagado al contado, según numerosos medios de información, noticia jamás desmentida por él o su marido.

O las estrechas relaciones de Sánchez y su banda con Marruecos, que les hacen actuar como súbditos y esbirros del sátrapa marroquí y su gobierno dictatorial, aunque revestido de “democracia”, como en España.

Don Andros Lozano, un gran periodista, ha publicado “COSTO, Las leyes del Estrecho” (Ed. Libros del K. O., Madrid, 2023), donde explica detalladamente todo este proceso, criminal, de desmantelamiento de las estructuras de la Guardia Civil, para luchar contra los gobiernos y mafias que están llenando de drogas ilegales nuestra Patria.

En definitiva, todo huele a mierda en este progresivo desmantelamiento de la Guardia Civil, las reiteradas negativas a dotarles de los medios, precisos y necesarios, para cumplir con sus funciones, el estrangulamiento de sus plantillas, con miles de puestos sin cubrir, las denuncias o duras sanciones cuando repelen cualquier ataque o hacen uso de sus armas reglamentarias, ante el peligro cierto y real para sus vidas, etc.

Mi más sentido pésame a las familias de estos dos nuevos Héroes de la Benemérita, que murieron en el cumplimiento de su deber, y mi repulsa, como la de cualquier español honrado, contra los politicastros que son responsables de este lento, pero constante, genocidio de la Guardia civil.

¿Hasta cuándo vas a seguir abusando de nuestra paciencia, Pedro Sánchez…?