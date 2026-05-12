Eva Higueras: «Garcia-Marlaska Dixit»

El desembarco en Tenerife de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, se nos ha mostrado como un “reality show” llevado a cabo por parte del Ejecutivo.

El actual Gobierno no es capaz de elaborar unos presupuestos durante años, pero si que es capaz de escenificar un rescate de película con personajes vestidos con trajes propios de Chernóbil en contraste con otros a los que se les olvidaba ponerse la mascarilla, los guantes o colocarse un sencillo equipo de protección individual (EPI).

Fueron tres los ministros que acudieron a Canarias, Mónica García, Ministra de Sanidad, el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

No era en absoluto necesario la presencia de tanto ministro en Tenerife y tampoco lo eran sus reiteradas ruedas de prensa pero ello forma parte del show, un espectáculo que pretende dar una imagen al mundo del buen hacer del Gobierno de España.

Puedo entender la presencia de la Ministra de Sanidad, e incluso la de Ángel Víctor Torres pues es canario y en breve habrán elecciones en las Islas, pero me indigna profundamente la presencia de Grande-Marlaska.

Recordemos que el pasado 8 de mayo perdieron la vida dos guardias civiles en la costa de Huelva cuando sus patrulleras colisionaron mientras perseguían a una narcolancha.

Era aquí, en el entierro de estos dos guardias civiles donde debía de haber acudido Grande- Marlaska, pero su ausencia era previsible frente al abandono que sufre la Guardia Civil que lucha contra el narcotráfico por parte del actual Ministerio del Interior

A diferencia de la situación actual, en la que los narcos actúan sin miedo frente a la Guardia Civil, hubo una época en la que los grandes clanes del Estrecho vivieron con “miedo”.

En el año 2018, como respuesta de emergencia a la situación que se vivía en La Línea de la Concepción, el Ministerio del Interior con Grande-Marlaska al frente, creó el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur). De la misma manera que lo creó, el ministro decidió la disolución de esta unidad de élite en el verano de 2022 con la excusa de que se trataba de un dispositivo “temporal”.

A lo largo de estos cuatro años se procedieron a ejecutar decenas de operaciones con más de 13.400 detenidos y 1.300 toneladas de droga decomisadas.

Pero el OCON-Sur no solo incautaba droga pues también perseguía el dinero y el blanqueo de capitales, desarticulaba redes de vigilancia y puntos de “guardería y, además, consiguió desarticular el clan de “Los Castañas”, considerados los mayores traficantes de hachís de toda Europa.

La consecuencia de la decisión del Ministro del Interior ha sido volver a “dar alas” a los delincuentes que trafican con droga y esto ha conllevado que desde entonces se hayan registrado más de 244 incidentes contra las Fuerzas de Seguridad y la muerte de 4 Guardias Civiles en acto de servicio.

Con la disolución del OCON-Sur, los 150 agentes especializados que la componían regresaron a sus provincias de origen y ahora no existe ningún grupo de la Guardia Civil especializado y dedicado exclusivamente a la persecución del narcotráfico en el Estrecho.

Actualmente las Fuerzas de Seguridad que operan ante los traficantes están en absoluta inferioridad pues las patrulleras de la Guardia Civil son viejas y no tienen potencia frente a unas narcolanchas mucho más potentes y modernas, lo cual les permite “campar a sus anchas” por las costas de Cádiz y Huelva.

Resulta curioso que el día 8 de mayo, el día en que fallecieron los dos agentes de la Guardia Civil, desde la página web del Ministerio del Interior se nos informara de la presentación por parte de Grande-Marlaska de dos operaciones antidroga en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Se nos hace saber que se han llevado a cabo actuaciones policiales “en el corazón de las rutas atlánticas por las que circulan cargamentos de droga” y que han requerido un “complejo mecanismo de cooperación policial internacional”.

La operación Alfa Lima ha contado con la cooperación de las fuerzas policiales de Estados Unidos, Italia, Portugal y Reino Unido, lo que ha permitido la detención de 54 personas y grandes cantidades incautadas de droga.

En la operación Abisal, la Guardia Civil interceptó un buque en aguas del Atlántico cargado con más de 30.000 kilogramos de cocaína.

Estas dos operaciones han llevado al Ministro del Interior a decir que “somos una referencia en la cooperación internacional y en la lucha contra unas organizaciones violentas”

Preguntado Grande-Marlaska por el fallecimiento de los Guardias Civiles , éste aseguró que desde que llegó al Gobierno en 2018 se habían puesto “más medios de los que se han puesto nunca” para combatir el narcotráfico, destacando que se han incrementado en 20% los efectivos y se han comprado 20 embarcaciones. En referencia al suceso mortal en Huelva, el ministró lo calificó de un “trágico accidente”.

Nada especificó el ministro en cuanto a como hacer frente a una situación en la que las narcolanchas que circulan por las costas de Cádiz y Huelva lo hacen con total superioridad frente a la Guardia Civil y con un notable aumento de violencia y agresividad.

Ante estas circunstancias sería necesario que los responsables políticos se replantearan que unidades se disuelven y cuales son imprescindibles, así como decidir con coherencia los medios técnicos que se le dan a las Fuerzas de Seguridad para la lucha contra el narcotráfico en nuestro país.

Se necesitan más medios marítimos y más modernos que permitan hacer frente a los narcos y un aumento de efectivos especializados que permitan establecer una presencia permanente en los puntos calientes del contrabando.

Creo necesario volver a instaurar un nuevo OCON-Sur.

Si tal como dice Grande-Marlaska somos un “referente” en la lucha contra las organizaciones violentas, el Ministro debería de ir a la costa de Huelva y Cádiz y hablar con los agentes allí destinados y con sus familias y hacerles ver que sus quejas no son ciertas y que como el ministro dice “las tragedias (…) no se pueden llegar a evitar”.