Sebastián Urbina: «Populismo bueno/Populismo malo»

Leo que la derrota de Orbán en Hungría es una prueba del comienzo del fin de la derecha populista, en especial, de Vox. No es para tanto ni tan inmediato. Simplemente es la demostración de que la gente de Abascal comete errores graves, y que ha encontrado un techo electoral. Esto pasa con cualquier formación populista que funciona con ruido y furia, basada en la mitificación del líder supremo y en la dictadura interna de la oligarquía. Véase el caso de Podemos. (Jorge Wilches/TheObjective)

Según el Diccionario de la lengua española (DLE) de la RAE, el populismo se define principalmente como una tendencia política que busca atraerse a las clases populares. Es una inclinación política que a menudo presta atención especial a los problemas de las clases populares.

En principio, no parece malo que los políticos democráticos se preocupen por los problemas de las clases populares. ¿Qué hace el partido ‘popular’? ¿Se preocupa por los problemas de las clases populares? ¿Populismo bueno o malo?

Veamos los graves errores de Vox. Algo que no sucede en el Partido Popular y en el Partido Socialista Obrero Español. Si cometen errores, lo que es rarísimo, son de poca monta. Además, nunca han sido agencias de colocación. Y tienen cero corrupciones. Lo grave son los errores de Vox.

Errores de Vox.

‘El primer error ha sido vincularse a potencias extraeuropeas que se rigen por intereses poco patrióticos para España. Me refiero a Rusia y Estados Unidos’.

El Partido Popular (PP) mantiene históricamente una postura de relación estrecha y sólida alianza atlántica con Estados Unidos, priorizando la cooperación en seguridad, comercio y defensa de valores democráticos. Esta vinculación destaca por el pragmatismo, con especial énfasis durante gobiernos populares (Aznar, Rajoy) y el fortalecimiento de lazos a través del PP-USA.

También, el PP está sólidamente vinculado a Estados Unidos. ¡Qué escándalo!¡Qué populismo malo!

‘El segundo error es no ser útil para la gobernabilidad. La negativa a formar gobiernos autonómicos, con meses de parálisis, como en Extremadura, augura un quebradero de cabeza si el PP depende de Vox para formar gobierno en España’.

Parece que mucha gente (incluso el PP) no quiere entender que Vox no se niega a formar gobiernos. A lo que se niega es a dar sus votos al PP, gratis, para que siga haciendo las mismas políticas de siempre. No es tan difícil de entender. Por tanto, algo hay que cambiar si el PP quiere el apoyo de Vox. Y algo parecido sucedería para formar el gobierno de España.

‘El tercero es justo este último: Vox se ha puesto un techo que no supera el 18-20% del electorado. Esto supone que nunca superará al PP’.

Esto ya afecta a las capacidades adivinatorias del autor del artículo. Recuerdo que Giorgia Meloni- calificada de fascista- por la mayoría de los medios de comunicación/manipulación, no era favorita para ser presidente de Italia. Luego ganó las elecciones en 2022.

Otros comentarios que tampoco comparto.

‘Los populares son los únicos que no repudian sistemáticamente a los de Abascal. Más claro: el tipo de elector de derechas al que se dirige Vox prefiere a Meloni antes que a Le Pen, es decir, gobernar para transformar antes que ser el apestado de la vida política’.

Esto de que los populares son los únicos que no repudian sistemáticamente a los de Abascal, no es correcto. Basta repasar las hemerotecas para comprobarlo. ‘El PP tacha a Vox de “antisistema” y asegura que “Abascal y Sánchez se necesitan como el comer’ (Servimedia)

En cuanto a los comentarios sobre Giorgia Meloni, el articulista nos viene a decir que Abascal prefiere a Le Pen, una apestada, a Georgia Meloni, que es la preferida por los votantes de Vox. No es así.

Meloni es amiga personal y política de Santiago Abascal. Y las ideas que defiende son muy parecidas a las que defiende Abascal. En este sentido, Meloni se describe a sí misma como cristiana y conservadora, defensora de Dios, la patria y la familia.

Muy parecido a lo que defiende Santiago Abascal.

‘Meloni, la ultraderechista que busca gobernar Italia, se hizo viral en TikTok por pedir el voto con dos melones’. (ElEconomista.es)

Seguramente algún progre dijo: ‘esta ultraderechista (populista mala, como Abascal) nunca ganará las elecciones’. Pero las ganó.

Algo hará bien Vox, cuando lo atacan a todas horas. ¡Socorro, la ultraderecha! De cada vez funciona menos esta idiotez. Algunos ya se atreven a decir, ¡Socorro, el bipartidismo!

Me olvidaba, los socialistas siempre son populistas buenos. Pedro permite los planes separatistas de catalanistas y vascongados. Y les ayuda a fragmentar España a cambio del sillón. Incluso a los que nunca han condenado los asesinatos de ETA. Agasajar a los enemigos de España es populismo bueno. ¡Hay que ser imbécil para tragar eso!

El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón: ‘La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático’.

Es decir, la corrupción de este gobierno.

Hay que estar enfermo de fanatismo para votar a Sánchez y su tropa.