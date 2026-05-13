José Manuel García Albarrán: «El honor de un Cuerpo vs. la desvergüenza de un Gobierno»

Cuando todavía tenemos vivas en nuestras retinas las terribles imágenes del ‘asesinato’ de los Guardias Civiles Miguel Ángel González y David Pérez, en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos la noche del 9 de febrero de 2024 por una narcolancha de alta velocidad usada por los narcotraficantes, sufrimos otro nuevo episodio trágico, evitable, denunciable y que vuelve a poner en evidencia al menos cuatro circunstancias que afectan al Cuerpo de la Guardia Civil:

*La falta de medios humanos (plantilla insuficiente en algunas unidades especializadas) para cubrir retiros por edad, bajas por enfermedad o accidente.

*La falta de medios materiales adecuados: Sustitución de las embarcaciones obsoletas y lentas para poder ‘luchar’ en igualdad de condiciones contra las narco lanchas semirrígidas y mucho más rápidas. Adecuación del armamento en estos Servicios acorde con el que poseen actualmente los narcotraficantes

-fusiles y subfusiles AK-47, lanzacohetes, granadas, ametralladoras ligeras y pistolas automáticas-

Sin obviar la Tecnología de que disponen: Drones para vigilar a las Fuerzas de Seguridad y sistemas de Radares Nocturnos para sus operaciones.

*La política permisiva y las leyes laxas aplicadas que les permiten cierta impunidad y campar a sus anchas (v.gr.: El río Guadalquivir se ha convertido en una ‘autovía fluvial’ por la que circulan libremente narco lanchas) gozando de una cierta impunidad estos delincuentes que además se enriquecen provocando la desgracia de muchas familias.

*Las órdenes coercitivas que impiden o desaconsejan usar las armas reglamentarias de fuego a los agentes, aunque sea en situaciones de extremo riesgo y en defensa de su propia vida.

“El Ministerio del Interior, es decir Marlaska, prohíbe disparar a las narcolanchas”. ¡Incomprensible!

Existe una desconsideración por parte del Gobierno y en particular de este ministro hacia los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil (La Benemérita) para año tras año dejar que envejezcan los materiales, que no se renueven, que no se cubran o no aumenten el número de vacantes de ciertas especialidades, y sobre todo de estos servicios especiales, para que estén en consonancia con el gran aumento de las acciones delictivas que protagonizan estas bandas organizadas y criminales de narcotraficantes nacionales y extranjeros.

Esta desconsideración hacia los guardias civiles alcanza su decisión más injusta y sin sentido alguno, cuando tras varios intentos, se les ha negado considerar su trabajo como una “Profesión de Riesgo”.

¿Alguien lo entiende?

Vergonzoso el comportamiento del gobierno ante el último suceso ocurrido el pasado viernes a 80 millas de la costa onubense y protagonizado por dos miembros del Servicio Maritimo de la Guardia Civil, el Capitán Jerónimo Jimenez y el guardia civil Germán Pérez, quienes persiguiendo a una narcolancha perdieron la vida al chocar sus dos embarcaciones tras una maniobra evasiva realizada por la narco lancha a gran velocidad y debido al oleaje.

Esto Sr. Marlaska… NO es un “desgraciado accidente” ni como dijo la actual candidata por el PSOE a las elecciones andaluzas y ex ministra -Maria Jesus Montero- un “accidente laboral”.

Otra cosa distinta es que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones similares, se le quiera negar a sus viudas la concesión a título póstumo de la “Cruz del Mérito de la G. C. con distintivo rojo” por ser una condecoración pensionada que añadiría un suplemento económico vitalicio a su pensión… ¡Otra trampa cutre y vergonzosa!

Pero como esto ha ocurrido coincidiendo en el tiempo con

el fabuloso ‘despliegue montado’ por el Gobierno ante la ‘permitida’ llegada del crucero de lujo neerlandés MV Hondius a la costa de Tenerife en donde fondeó primero y atracó después (con la excusa, criticada por testigos, de haber ‘mala mar’) Se reunieron la ministra de Sanidad -Mónica García- el ministro de Política Territorial -Torres- y el ministro del Interior -Marlaska- empleando telediarios y ocupando horas y horas de programas informativos para ‘auto aplaudirse’ y ‘sacar pecho’ por ‘el magnífico dispositivo’ que ‘gracias a ellos’ permitió la evacuación de los pasajeros que pudiesen ser portadores o estar ya infectados por el Hantavirus (Endes)

Y imultáneamente a este gran despliegue informativo emplearon ‘escasamente unos minutos’ para mostrarnos la tragedia sufrida por los 2 guardias civiles que murieron en Acto de Servicio y mostrarnos el funeral, en el que no había nadie en representación ‘legal’ del Gobierno de España…

¿Donde estaba la Directora General de la Guardia Civil?

¡Su ministro… estaba en Tenerife!

No olvidemos, por si alguien aún lo duda, que últimamente y debido al comportamiento mafioso y delictivo de algunos miembros ligados al actual Gobierno de Sánchez, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en manos de los jueces cientos de informes, miles de folios y grabaciones fruto del ingente trabajo de investigación en ‘defensa de la verdad’ y para desenmascarar a malversadores y delincuentes que medran dentro de la política y que vienen a enriquecerse ilícitamente ‘robando’ a todos los ciudadanos que pagamos religiosamente los impuestos.

¿Puede influir esto en el trato despectivo o dejadez actual institucional respecto al Benemérito Cuerpo?

Este año se cumplen 182 años de su ‘auténtica’ fundación (1844) con el nombre que conservan hasta el día de hoy y estos hombres y mujeres que han dado su vida en el Servicio a España y a sus ciudadanos, se merecen un reconocimiento y un trato digno por parte de los gobernantes, sean del signo político que sean, pero elegidos democráticamente por los ciudadanos’.

Finalizo este artículo con las palabras que se pronuncian como prólogo al “Acto a los Caídos”…

Honor y Gloria a los que dieron su vida por España

Y recordar… en memoria de todos ellos, el estribillo de “La muerte no es el final”:

Con la certeza que TÚ

Ya le has devuelto a la vida

Ya le has llevado a la LUZ.

D.E.P

Suerte a todos… los que se la merezcan