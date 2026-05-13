Victor Entrialgo: «El tiki-taka judicial»

Cientos de horas de tiki taka parlamentario y judicial, de vistas interminables, miles de folios, cartuchos de tinta, montones de funcionarios, presiones políticas, el poder y los medios, para que al final ningún responsable público acabe siendo responsable de nada.

Cuando el golpe, los magistrados del Supremo acordaron pisar el freno, que fuese rebelión y no sedición pensando que eso aplacaría los ánimos de quienes estaban decididos a volver a intentarlo. Con el asunto Pujol se ha hecho flagrante que la lentitud de los procedimientos no tiene que ver con las garantías sino con la lentitud buscada de propósito por el poder.

Asistimos a un circo mediático y judicial que sirve para bien poco. No existe labor ejemplificadora. Primero se pone en la picota a quien delinque frente al Estado y finalmente el sistema acaba convirtiendo a los delincuentes en héroes. Lo mismo a golpistas, que a terroristas, narcos por falta de medios o simples mangantes, mientras el sistema atrapa a las moscas pequeñas y deja escapar a las grandes.

No debiera existir objeto de investigación ni finalidad de norma alguna que no sea la asunción de responsabilidades por parte de los poderes públicos pero, lejos de ello, pero la propaganda del gobierno nos sirve la gestión que no existe como espectáculo para distraer de su corrupción de siete años y aquí no responde nadie.

¿Qué cabe esperar con un fiscal-jefe condenado al que pretenden indultar, mientraa esperamos el juicio de la mujer del presidente a la que aguarda para rescatarla el Tribunal Constitucional, su hermano y el insufrible gallardo, la financiación del PSOE con dos secretarios de organización en la cárcel, de un ministro del Interior cobarde que no va al funeral de dos guardias civiles muertos porque él no pone los medios, una ex directora guardia civil que triplica su patrimonio inmobiliario, un Ministro de justicia que prepara los indultos de los malhechores y cuya perversidad se arrastra en su ofidio?

El caso es que el fiscal Luzón, al final de un trabajo ejemplar fue presionado por el propio Ábalos que se permitió devolverle el interrogatorio y, fruto del cansancio, entró al juego contestando al truhán. Finalmente, presionado por su esbirra superiora Jefe, Luzón no ha tenido el arrojo de sostener su petición y ha hecho afirmaciones innecesarias sobre el número uno y dos y tres, absolutamente improcedentes ante las afirmaciones del testigo al que pretendía aplicar la atenuante muy cualificada.

En España hay valientes que trabajan contra las inmunidades del poder mientras la banda del gobierno ayudado de los medios nos entretiene con balón y dramas convertidos en circo, retransmitiendo morbosamente ad nauseam una crisis sanitaria como gran hermano sin un informe médico ni mínimo rigor técnico que empiezan a poner los demás países.

Puestos a hablar de fútbol resulta evidente que a la estructura débil y dividida del Estado incluso a una parte colonizada del poder judicial le sobra tiki taka, le falta gol, un nueve, un delantero centro, ucos, gente que meta goles, porque esa misma estructura hace que para meterlos no baste un buen delantero.

Hace falta un rematador con instinto y olfato de gol, un valiente que esté dispuesto a meter la pierna, jugarse la lesión o la carrera, estar a punto de jubilarse como Peinado. Faltan delanteros con gol. La estructura del Estado no puede depender de Robin Hood o Superman. A este Estado le sobran pases horizontales y le faltan delanteros, UCO, verticalidad. Le sobra tiki-taka y le falta gol.