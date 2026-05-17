Escualo

En defensa del tiburón

La verdad es que hay que estar muy hambriento y desesperado para comerse los dedos de los pies, de un pacífico y respetable médico jubilado

El nadador y el tiburón (1)
El nadador y el tiburón. PD
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Hace unos años, un ´peligroso tiburón´ le comió tres dedos del pie, a un médico jubilado, en una playa valenciana, con el consiguiente ´show´ mediático. Desde entonces, raro es el año que no se avista alguna aleta cerca de tierra, causando el consiguiente revuelo e histeria. Es por ello que quisiera hoy hacer un alegato en defensa del acuático, desmayado y famélico, escualo, que por territorialidad de las aguas, también es español.

La codicia mercantilista de las grandes corporaciones, amén de la gula incontenible de los ´comegambas´ sindicados, viene esquilmando la fauna marina desde hace años, mediante la captura, abusiva y descontrolada, de todo bicho viviente.

Las embarcaciones arrastreras no sólo vacían la despensa marina, sino que además destruyen los huevos depositados en los fondos marinos, en una labor de esquilma, baldía y estéril, que a nadie sirve, salvo a los sabuesos y ojeadores de ´tierras raras´. Y ello por no hablar de las nuevas técnicas de localización de grandes bancos de peces, mediante la utilización de aviones, y hasta, incluso, satélites.

Obviamente no estamos hablando de las pequeñas flotas pesqueras de nuestro litoral patrio, que ya bastante imposible lo tienen para poder subsistir y pagar el gasoil, sino de las grandes corporaciones apátridas, que han sustituido la vieja bandera pirata, por otra con colores más vistosos, más acordes con la tumoral y vomitiva moda 2030.

Se sigue vendiendo, y consumiendo, alevines; es decir, las crías de los peces, [según el Instituto Español de Oceanografía un kilo de alevines puede convertirse en 300 kilos de pescado], en una perenne burla a las leyes vigentes, y con una presunta permisividad de ´vista gorda´, por parte de las autoridades incompetentes. No tienen más que verlos en las cartas de restaurantes, camuflados bajo nombres tan cínicos y cursis, como el de ´huevos estrellados a nuestra manera´, donde lo mollar son los alevines, y los huevos la tapadera.

A los ´zampa alevines´, habría que explicarles que se trata de una pesca clandestina que se descompone fácilmente, y es por ello que quienes los capturan ilegalmente, los bolicheros, orinan en los cubos donde están los pececitos, por las cualidades que tiene la urea como conservante natural. O bien recurren a la adición de conservantes prohibidos como el formol, compuesto de formaldehído, que es un excelente cancerígeno, empleado para la conservación de cadáveres.

O sea, que, ya metidos en harina, es preferible tomarlos en adobo ´bolichero´, es decir, meados. Y de postre, unas fresas de importación, regadas con aguas fecales. Fresas de oro de las que caga el… ¡Bon appétit!

Si los tiburones comienzan a acercarse peligrosamente, para ellos y nosotros, a nuestras costas, es simplemente porque tienen hambre, y no encuentran, mar adentro, una mala sardina que llevarse a la boca.

No nos rasguemos las vestiduras, y provoquemos campañas sensacionalistas de terror, por el ataque de un escualo a un bañista, porque el auténtico terror, y horror, nos debe sobrevenir al pensar el porqué de dichos ataques. Aunque claro, tal vez sea demasiado pedir que pensemos, máxime cuando el Gran Hermano, y sus tentáculos mediáticos, lo hace por nosotros.

La verdad es que hay que estar muy hambriento y desesperado para comerse los dedos de los pies, de un pacífico y respetable médico jubilado.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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