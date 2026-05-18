Sánchez solo sabe hacer trampas

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el autócrata que ocupa el palacio de La Moncloa, hace trampas en el Gobierno de España, en la Unión Europea (UE), en la Internacional Socialista y en el Lucero del Alba.

Es el proceder de un personaje que ha pasado al lado malo de la Historia porque carece de principios, corrompe lo que toca en su afán de poder absoluto y sabe que el tiempo, la resignación y el control de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo y el Boletín Oficial del Estado terminan jugando a su favor. El decorado de una democracia liberal permanece intacto: Constitución, Cortes Generales, Poder Judicial, urnas, órganos del Estado, pero se altera su ADN para que un delincuente subordine el interés general a su antojo personal.

Alemania ha alzado la voz contra el gobierno sanchista-comunista por utilizar fondos Next Generation, concebidos como instrumento de reconstrucción y transformación de la UE tras la pandemia, para tapar agujeros presupuestarios y sostener artificialmente el insostenible sistema de pensiones español. En definitiva, para financiar urgencias electorales y garantizar la supervivencia política de Sánchez Pérez-Castejón, bajo el principio de que los que vengan detrás, si vienen, que arreen.

Michael Jäger, presidente de la Federación Europea de Contribuyentes, ha calificado la trampa de Sánchez de “escándalo mayúsculo” y exige no solo transparencia, sino incluso la apertura de un proceso penal. Que sea un extranjero el que recuerde que la Hacienda Pública no es el patrimonio privado de un Consejo de Ministros, revela hasta qué punto hemos llegado y abre otra puerta, ¿cuántas van?, para que Sánchez termine en el banquillo de los acusados, que es su destino después de ocupar la silla curial de La Moncloa.

Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la corrupción de Sánchez en el uso de esos fondos se ha constatado en el peor momento para el siempre espinosos trámite de los presupuestos europeos, máxime cuando lleva meses batallando para que los Estados miembros acepten un presupuesto de dos billones de euros para el periodo 2028-2034, teniendo en cuenta que quiere proyectar su acción en campos en los que no ha tenido competencia hasta ahora, como la Defensa o el desarrollo tecnológico, además de empezar a devolver los créditos que crearon los fondos de recuperación. La capacidad de Sánchez para saltarse las reglas se va reduciendo también en la UE, aunque presida la Internacional Socialista (tras comprarla con dinero venezolano) y domine el menguante grupo socialista de la Eurocámara,

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL