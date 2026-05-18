EL VOTANTE ESPAÑOL: IGNORANTE O APROVECHADO

Quien vota en España o es un ignorante o es un aprovechado. En un sistema como el Estado de Partidos, partitocracia, donde el ciudadano no pinta absolutamente nada; es más, donde no puede pintar absolutamente nada, la masa analfabeta española se desgañita en bares, peluquerías o tertulias televisivas, haciendo análisis sobre algo tan estéril y yermo como es la política de los partidos en España. Las oligarquías de partidos y este sistema proporcional de listas convocan cada cuatro años a todos los ignorantes y aprovechados a las urnas. Esta vez ha sido en Andalucía.

El ignorante cree que cambia algo con su papeleta; el oportunista está cruzando los dedos para que salga su partido y poder seguir en la poltrona, y el que no la ocupa todavía, para que le coloquen en algún puesto.

Todas las partitocracias se configuran como una combinación de dos partidos de masas, balanceados por un conjunto de partidos satélites que los equilibran para canalizar la desafección de los votantes. Así surgió Podemos, ante el desencanto del votante de la mal llamada izquierda, y así surgió Vox, frente al desencanto del votante de la mal llamada derecha.

En España no hay electores, hay votantes. En las votaciones andaluzas, simplemente se ha ratificado una lista confeccionada por el jefe de cada partido, donde ha colocado a todos los pelotas, inútiles y siervos que deberán estar a sus órdenes para decir y hacer lo que les ordene. En España no hay representación porque no se elige a nadie, no se elige a ningún diputado en un distrito uninominal donde cada ciudadano elija a su diputado. Ayer tuvieron lugar las elecciones en Andalucía, que, siguiendo con nuestro desarrollo, deberían llamarse votaciones; en ellas ha ganado, como era indefectible en este sistema de oligarquías de partidos que son la camisa de fuerza de la libertad política, la socialdemocracia —PP y PSOE—, el nacionalismo, el feminismo, los trans, el autonomismo, el ecologismo y las menopáusicas.

En este escenario de oligarquías de partidos y de partidos de masas, quien sepa y conozca sus rudimentos puede comprender que, a pesar de toda la corrupción que arrincona al PSOE, y con una candidata que parece sacada de una corrala o del patio de Monipodio, ha perdido únicamente dos escaños, pasando de 30 a 28; la “gran esperanza nacional”, Vox, ha ganado solo uno, pasando de 14 a 15 escaños; y el PP, con un candidato que ya es presidente, al que no le darían trabajo en Silicon Valley ni para traer el café o hacer fotocopias, ha perdido la mayoría absoluta al perder 5 escaños y quedarse con 53.

El gran vencedor de la jornada es Adelante Andalucía, que pasa de 2 a 8 escaños y consolida un espacio político que se define como de izquierdas, feminista, ecologista y andalucista, que ha venido a luchar contra la “ultraderecha”. Su programa, una miscelánea compuesta sobre más derechos para las mujeres, la diversidad sexual y de género, la defensa de los servicios públicos y la protección animal, donde en el delirio de su política feminista propone una Ley de Menopausia; «para garantizar los derechos sanitarios, sociales, emocionales y laborales de las mujeres andaluzas en esta etapa vital». También plantea la creación de una Consejería de Feminismos, con competencias propias y aumento presupuestario para combatir las violencias machistas.

En materia de derechos reproductivos, Adelante Andalucía defiende garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, en todas las provincias andaluzas y con acompañamiento sanitario y psicosocial. Además, propone paralizar cualquier financiación pública a organizaciones contrarias a los derechos de las mujeres, especialmente aquellas que cuestionen sus derechos reproductivos.

La formación también reclama la eliminación del teléfono de violencia intrafamiliar, al considerar que fue impulsado por Vox como una herramienta destinada a competir políticamente con el 016, el servicio estatal de atención a víctimas de violencia machista.

Otra de sus grandes propuestas, es la defensa de los derechos LGTBIQ+, planteando un Plan para la eliminación de la LGTBIQfobia, con medidas como la celebración del Orgullo en los centros educativos, el refuerzo de la atención al alumnado LGTBIQ+, la protección de víctimas de delitos de odio y garantías específicas para personas LGTBIQ+ en residencias de mayores.

No puede faltar dentro de su programa, medidas dirigidas al colectivo trans y a las personas no binarias: inclusión en bolsas de empleo de la Junta y ayuntamientos, cuotas en empresas subcontratadas por la administración, planes de formación para mejorar la empleabilidad y bonificaciones a empresas que contraten a personas trans. También propone incluir cirugías específicas del colectivo trans —como mastectomía, cirugía genital e implantes mamarios para personas transexuales— en el decreto de garantías de plazo de respuesta quirúrgica del SAS.

En el terreno legislativo, Adelante Andalucía defiende una Ley de Reproducción Asistida Andaluza que tenga en cuenta la realidad social y jurídica de las personas transexuales. La formación enmarca estas políticas en una visión queer, feminista y andalucista, que entiende la diversidad como un valor colectivo frente a un modelo social que impone normas rígidas sobre los cuerpos, los deseos y las identidades, además de investigación científica sobre la realidad LGTBIQA+, mediante cátedras o proyectos universitarios desde disciplinas como la sociología, la antropología, la historia, la salud o la psicología social.

En materia de cultura y memoria, Adelante propone elaborar un Plan de recuperación de la memoria histórica feminista andaluza, que reconozca el papel de las organizaciones feministas y la pluralidad de mujeres andaluzas según etnia, procedencia, religión, orientación sexual o identidad de género, y por último, acabar con los toros.

En resumidas cuentas, el candidato d este engendro; José Ignacio García dice que «de momento, no hemos echado a las derechas, pero se han puesto las bases para que mañana se echen a las derechas». Este partido nacionalista andaluz, ecologista, feminista, LGTBIQ+, es el gran vencedor, junto con la socialdemocracia, de la cual forma parte, por supuesto, el PP.

Algunos ilusos creen que puede venir un partido como Vox a luchar contra un sistema donde el 85 % de todos los arcos parlamentarios —estatal, autonómico o provincial— defienden en un 90 % lo mismo: nacionalismos e independentismos, descentralización y autonomías, feminismo y ley de violencia de género, ecologismo, Agenda 2030, Unión Europea… Todo eso, además, lo quiere hacer siendo una oligarquía más dentro de esta partitocracia y abrazándose a la Constitución y a esta monarquía, las cuales son la causa de todos los males que padecemos.