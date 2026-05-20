La sabiduría del pueblo andaluz, con matices

Hace cuatro años con motivo de las anteriores elecciones autonómicas de 2022 analizaba yo en las páginas de este periódico el resultado de la cita electoral andaluza, en un artículo bajo el título de “La sabiduría del pueblo andaluz”, donde emborronaba un exhaustivo análisis del sorprendente escrutinio final que otorgaba por primera vez en la historia la mayoría absoluta al candidato del Partido Popular Juanma Moreno Bonilla, finiquitando así la hegemonía ejercida durante casi cuatro décadas por el PSOE en el sur de España.

Ahora, cuatro años más tarde, se podría extrapolar ese mismo calificativo a los andaluces, pero con matices, a tenor del resultado definitivo de la consulta del pasado 17 de Mayo, en la que el Partido Popular perdió la mayoría absoluta en el mando de la Junta de Andalucía, objetivo esencial del PP en este nuevo sufragio con los votantes sureños. La victoria de Juanma Moreno resultó incontestable, pero insuficiente para lograr la “matrícula de honor” a la que aspiraba el mandatario andaluz, viéndose inmerso en el “lío” que no deseaba bajo ningún concepto. Y a pesar de sumar casi 150.000 votos más que en los anteriores comicios le han restado cinco escaños por mor de los entresijos de la ley D´Hondt entre otras cosas. Una ley que no agrada a ningún partido, incluso se ha amagado alguna vez con su derogación, pero que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.

El desgaste y probablemente la gestión de la sanidad pública, auténtico talón de Aquiles de la Junta en esta legislatura, le ha pasado factura en las urnas al PP, cuyo aplastante triunfo en la consulta le deja un amargo sabor en la victoria, toda vez que la presunta estabilidad política pretendida por Moreno Bonilla se ha visto frustrada en esta ocasión en favor de un VOX que, salvo sorpresa mayúscula, tendrá la llave de la gobernabilidad en territorio andaluz.

Las eternas listas de espera para intervenciones quirúrgicas, la escasez y falta de atención en la dependencia social, el enorme retraso en la rehabilitación traumática (a mis años, un servidor lleva ya 10 meses esperando la llamada del SAS para que me concedan esa rehabilitación en mi persona) y, sobre todo, el asunto de los cribados por cáncer de mama han supuesto razones de peso que dinamitaron la gestión del Ejecutivo andaluz, rebajando la confianza del electorado con un leve “castigo” en las urnas.

Batacazo histórico del PSOE

La formación socialista liderada por la exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a la que por estos lares de Al-Andalus se le conoce cariñosamente como la “Chiqui Mopongo”, se ha pegado literalmente el mayor batacazo de la historia en suelo andaluz, contabilizando el peor registro cosechado por los “sociatas” en la democracia. Inferior incluso al acreditado por su colega Juan Espadas en el 2022, donde conquistó 30 escaños para las siglas del partido del puño y la flor. La Montero situó la cifra en solo 28 credenciales, dos menos que en los anteriores comicios.

De nada le ha servido a la gran apuesta de Pedro Sánchez en estas elecciones la notable participación del propio presidente en la campaña electoral, ni el desembarco masivo de ministros apoyando y solicitando el voto para la que fuera su vicepresidenta. La Montero no ha conectado en ningún caso con el pueblo andaluz, que le ha reprochado sus constantes mentiras y salidas de tono, recordándole en las urnas su nefasta gestión al frente de la sanidad andaluza cuando ejercía como consejera de dicha cartera en la comunidad autónoma, precisamente cuando ella ha basado toda su estrategia electoral en una feroz crítica hacia la sanidad pública.

Tampoco se le ha perdonado su prepotencia ni su soberbia, castigando con firmeza sus desafortunadas declaraciones de las últimas semanas, sobre todo las referentes a la muerte por “accidente laboral” de dos guardias civiles en acto de servicio, que evidenciaron su falta de clase y empatía con la sociedad española y andaluza en particular. De otra parte, el hecho de rebajarse a bajar a Andalucía para pelear su candidatura a la Junta dejando su cargo en el Ejecutivo nacional, cuando se autodefinió como “la mujer más poderosa de la reciente historia de España”, no fue recibido con excesivo entusiasmo por los andaluces que le han respondido con contundencia: “Chiqui, aquí no te queremos”.

La paridad de VOX

Ni su tan cacareado lema de la “Prioridad nacional” ni su empeño en imponer sobre la población su particular “sentido común” han contribuido a mejorar sustancialmente la presencia de VOX en el Parlamento andaluz. Quizá, porque no ha contestado al mensaje político que la propia idiosincrasia del pueblo andaluz requiere. Ha certificado la paridad en los comicios, si bien la formación liderada en Andalucía por Manuel Gavira ha sumado un escaño más que la anterior cita, quedándose en 15, muy por debajo de sus expectativas electorales, que situaban al partido verde en 18-19 acreditaciones.

Por ende, el débil éxito logrado por los seguidores de Santiago Abascal es directamente proporcional a la pérdida de la mayoría absoluta del PP, que le otorga a VOX la llave para la gobernabilidad de la legislatura, toda vez que resulta improbable que Juanma Moreno se lance a la aventura de gobierno en solitario.

Adelante, el gran triunfador

Ni los más eruditos politólogos, ni los más avezados gestores de encuestas podían prever el tremendo subidón de Adelante Andalucía en estos comicios regionales. La izquierda andalucista promulgada por el joven José Ignacio García resultó ser la gran triunfadora de la noche electoral, pasando de unos exiguos dos escaños a ocho, multiplicando por cuatro sus opciones, amén de confirmar el “sorpasso” a Por Andalucía y certificar la gran sorpresa de la cita andaluza.

La clave del éxito de Adelante Andalucía habría que rebuscarla en la clara y firme posición de “mantener una línea de total independencia con las otras fuerzas de izquierdas”, sin dependencia alguna de PSOE, Sumar o IU, según señaló el propio García en la noche estelar de su vida política. Y atribuye sus notables resultados a implementar «un espacio político que el pueblo andaluz necesitaba», significando haber captado “el voto de la desesperanza”, restándole papeletas al PP y a VOX de “esa otra gente que amplía las fronteras de la izquierda”. sentenció el líder gaditano.

Por Andalucía, igual que antes

Un ateo confeso como Antonio Maíllo tuvo que encomendarse a la Virgen de Araceli, patrona de Lucena, su ciudad natal, aquel popular axioma que reza: “Virgencita, virgencita, que me quede como estoy”, a tenor de lo que reflejaban los resultados en la noche del domingo y que arrojaban la pérdida de algún que otro escaño para la formación liderada por el docente lucentino.

Tomada la licencia en clave de humor, el rezo fructificó y tuvo su recompensa en la paridad de escaños, revalidando los cinco que disponía de los anteriores comicios. “El objetivo de desalojar a Moreno Bonilla de la presidencia de la Junta no se ha cumplido, pero seguiremos en el empeño”, admitió Antonio Maíllo.

Se da la paradoja de que en caso que las formaciones a la izquierda del PSOE hubieran concurrido unidas a estos comicios podrían haber superado con amplitud los votos de VOX, puesto que Adelante Andalucía cosechó un 9,6% de los sufragios y Por Andalucía un 6,3%, superior suma a la acreditada por las siglas de Gavira, que rubricó un 13,5%. Empero, el andalucista García mantiene que una única candidatura hubiese resultado perjudicial para sus intereses.

Conclusión final

La lectura final que podría extraerse de estos comicios andaluces es que el PP sigue fuerte frente a su electorado que, no obstante, le ha avisado con un leve castigo en las urnas, mientras que el PSOE sigue su caída libre hacia el abismo con un registro récord en su historia, ya anunciado en las tres últimas convocatorias autonómicas en distintas regiones de nuestro país. Desde Moncloa hacen oídos sordos a la extrapolación de resultados que ya apuntan algunos sobre las próximas generales. Autocrítica, cero. pero el descalabro socialista habría podido ser escandaloso si la noticia de la imputación por corrupción del expresidente Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional se hubiera conocido días antes de la consulta electoral.

Por su parte, VOX sigue enfrascado en su machacona cantinela prioritaria, pero deberá afinar mejor su “sentido común” si desea seducir a los españoles en citas venideras. Adelante Andalucía, haciendo alusión a sus siglas, da un importante paso hacia adelante en el registro andalucista de izquierda y Por Andalucía sufrirá un recorrido angosto y tormentoso para rescatar el espíritu diluido del rosario de formaciones que integran la coalición.

Como reza el titular de este análisis, el pueblo andaluz ha evidenciado de nuevo su sabiduría, pero en esta ocasión con ciertos matices.

Luis Fernando Garrido

Editor y Periodista