Sebastián Urbina: «¿Por qué desprecian a Vox?»

Después de las elecciones andaluzas del pasado día 17 de mayo, parece pertinente hacer algunos comentarios.

No es sorprendente, por desgracia, que socialistas, comunistas, separatistas y filo etarras, insulten a Vox llamándole ‘fascista’. Aunque para ellos no es un insulto sino una descripción fidedigna. Claro que ellos nunca se han mirado- honestamente- al espejo.

Algunos no se conforman con insultar, sino que quieren agredir a los militantes o votantes de Vox. Ha pasado en las elecciones andaluzas y en muchos otros sitios.

‘Los proetarras atacan la sede de Vox en Vitoria con piedras y pintadas de ‘fuera fascistas’. La violencia sobre la sede de Vox ha sido continuada durante sábado y domingo.’ (OkDiario)

Incluso los que nunca han condenado los asesinatos de ETA se atreven a insultar y amenazar a los militantes de Vox. Dicen que son ‘fascistas’ y ya está. Su palabra basta. Esta es la España real, aunque afecta a una parte de la población, no a toda. Afortunadamente.

Incluso el Partido Popular, con la boca pequeña, trata con desprecio a Vox. Moreno Bonilla ha dicho que quiere una Andalucía ‘en libertad’.

Moreno Bonilla se desentiende de Vox a dos días de las elecciones: «Un gobierno con ellos es imposible». (El Plural/Andalucía).

Como he dicho, esto no me sorprende, por desgracia. Pero sí me sorprende que algunos prestigiosos articulistas, como José García Domínguez, hagan comentarios despectivos hacia Vox. Como ‘Vox es el tonto útil de Sánchez’.

En su artículo ‘Vox se desinfla’, escribió: ‘Castilla y León supuso el primer baño de realidad para un Vox demasiado rendido a delirios sucesorios de grandeza. Y en Andalucía les espera el resopón’.

El primer problema es que no es cierto que Castilla y León supusiera el primer baño de realidad. Al contrario, VOX logró en Castilla y León su mejor resultado histórico y 233.000 votos: más del doble de los conseguidos en las últimas elecciones celebradas en la región.

Luego viene el ‘resopón’ de Andalucía. Tendría que ser peor que la falsa ‘debacle’ de Castilla y León. Pero no hubo ‘resopón’. Vox ha pasado de 14 a 15 diputados.

Además de todo lo dicho, hay acontecimientos políticos que empujan en otra dirección. Por ejemplo. Giorgia Meloni es presidente de Italia porque ganó las elecciones democráticas de 2022. También era ‘facha’.

Pues bien, Meloni es amiga personal y política (repito ‘y política’) de Santiago Abascal. Defienden cosas parecidas.

Meloni se describe a sí misma como cristiana y conservadora, y asegura defender a «Dios, la patria y la familia». Se opone al aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario y a la familia homoparental, diciendo que las familias nucleares están encabezadas exclusivamente por parejas de hombres y mujeres. Muy parecido a lo que opina Abascal.

Pero Abascal es un ‘facha’. Además, ya llegó a su techo, y la realidad política le pondrá en su sitio. O sea, en la irrelevancia, por el bien de la democracia. ¡Qué diferencia entre Italia y España!

Hace poco, en Alemania, ‘AfD ya es el partido más apoyado por los alemanes, según las encuestas. Los socialistas se hundirían hasta su peor resultado en más de un siglo, con apenas un 12% de los votos.’ (ABC) En España gobiernan los socialistas, con socios separatistas, comunistas y filo terroristas. ¡Progreso auténtico!

El partido alemán AfD (Alternativa para Alemania) es, según los progresistas, incluso peor que la Meloni. Son nazis. Pero los alemanes prefieren apoyar a los ‘supuestos nazis’ antes que a los maravillosos partidos del establishment. ¿Qué está pasando?

Parece que, en Francia, Holanda, Inglaterra, etcétera, los ‘fachas’ suben en intención de voto. Y con fundadas esperanzas de gobierno.

Pero en España, según el progresista gobierno de Pedro Sánchez, la oposición es la ‘fachosfera’. Indigna de gobernar. Se refieren al Partido Popular. Vox es, directamente, fascista. Más indigno todavía. Sólo están legitimados los socialistas. ¿Para qué hacemos elecciones?

Sin embargo, de cada vez hay menos gente que traga el eslogan progresista: ¡Socorro, la ultraderecha!

Quieren que creamos que el problema de nuestra democracia es Vox, pero este bipartidismo (PSOE/PP) que ha gobernado desde 1982, es el responsable de la grave situación que atraviesa España. Aunque el PSOE destaca como traidor y corrupto. Por eso, el catedrático de Ciencias Políticas, A. Elorza, califica a Sánchez de ‘gánster’.