José Manuel García Albarrán: «Y por si fuera poco…»

Esta es la típica frase que se emplea cuando se han producido una concatenación de hechos o circunstancias negativas y de pronto surge una nueva que empeora aún más la ya deteriorada situación anterior.

Lo que en lenguaje coloquial se diría : “Y por si fuera poco… parió la abuela”.

Pues sí señores… al PSOE y a sus socios gubernamentales ‘le ha parido la abuela’. Y es que a fuerza de ‘embarazos no deseados’, como los batacazos electorales, las imputaciones por malversación, el tráfico de influencias, el blanqueo de capital, la sospecha de financiación irregular y otros delitos varios, esto ha llegado a una situación en la que ya no había ‘refajo’ ni ‘mantilla de punto’ que pudiese disimular o tapar el embarazo ‘a término’ de la pobre abuela.

Tras el “extraordinario resultado” obtenido el pasado 17-M en las Elecciones Autonómicas de Andalucía por -María Jesús Montero, “Marisú” para sus amigos- la hasta entonces “Mujer con más poder en el conjunto de la democracia», según dijo de sí misma cuando abandonó -forzada- la Vicepresidencia del Gobierno Sanchista, para emprender una nueva etapa, una ‘misión imposible’ y con un lema, impuesto por ‘la Dirección’ poco apropiado “Llegaba en defensa de la Sanidad Pública” Sí…esa misma que ella maltrató cuando fue Consejera de Salud/Sanidad y después Consejera de Salud y Bienestar Social durante un periodo de 9 años (2004-2013) época recuerden, en la que eran Presidentes Autonómicos, nada más y nada menos, que los socialistas -Manuel Chaves: condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y Antonio Griñán: condenado a 6 años de cárcel -en la que no ha entrado aún, al recurrir por estar en tratamiento de un cáncer de próstata- y otra de 15 años de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación continuada. Además otros 11 altos cargos de aquel ‘modélico gobierno’ fueron también condenados a penas de cárcel por su ‘encomiable gestión’, aunque actualmente todos están libres gracias a una loable sentencia del Tribunal Constitucional (TC) Todos estos ‘ilustres’ del Gobierno socialista fueron imputados y condenados por el manejo fraudulento de los ERE (¡679 millones de euros de dinero público! de la Junta de Andalucía que sirvieron para beneficiar durante años a empresas, trabajadores y organizaciones sindicales afines al PSOE)

¡El mayor escándalo de corrupción ocurrido en una C.A. en Democracia, ‘casualmente’ gobernada por los socialistas!

¡Haciendo méritos para hacer irrisorio el lema del que presumían! “Cien años de honradez”.

Durante su mandato -Marisú- a través de la Junta de Andalucía dicen que pagó 2,1 millones de euros de más, a 100 directivos de Salud, que redujo la plantilla en más de 7.700 sanitarios, que aumentó las listas de espera, escondiendo datos que no interesaba se supiesen y que terminó siendo criticada por su rápido ascenso -a dedo- hasta la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de dicha C.A, quizá como preludio del cargo que le tenían reservado para más adelante en el Gobierno Central de Sánchez -Ministra de Hacienda y Vicepresidenta del Gobierno- ¡Como para no quererle y aplaudirle…hasta cuando tose! ¿Verdad Marisú?

Mientras tanto la política española, “Como no podía ser de otra manera”, frase que hicieron famosa los ministros, ministras y ministres socialistas, sigue su curso y gran parte de los ciudadanos españoles cada día más confundidos, cabreados y empobrecidos, bueno esto último no va con la clase política que, además de un generoso sueldo, disfrutan de unas prebendas especiales tanto en activo como cuando se retiran. ¿Que gobierno pondrá fin a tanta indecente mamandurria?

Ninguno… ya se lo digo yo.

Pero retomando el hilo del título de este artículo, “Y por si fuera poco”… y ciñéndonos al último “bombazo”, salta la noticia de la imputación del ex Presidente -José Luis Rodríguez Zapatero- (alias Mr. Bean) acusándole de los Delitos de Organización criminal, Tráfico de influencias y de Falsedad documental y señalándole como ‘Líder’ de una presunta trama de tráfico de influencias por la que podría haber percibido de forma irregular 1,9 millones de euros. La mediación de Zapatero con el gobierno de Venezuela ha estado bajo sospecha permanente, máxime cuando en plena Pandemia de COVID se concedió, por parte del Gobierno de Sánchez, el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros. También está bajo sospecha la empresa «What The Fav S.L.» propiedad de sus hijas -Alba y Laura- cuyos ingresos no corresponden, al parecer, con los trabajos realizados. ¿ ?

No faltan los incondicionales de “la ceja” que defienden a este ‘personaje’ cuyo gobierno irrumpió ‘por sorpresa’ tras los atentados del 11-M en 2004 y que duró 2 legislaturas (2004-2011) siendo el ‘inventor’ de la mal llamada “Memoria Democrática” que provocó desenterrar ‘las dos Españas’ y fomentar de nuevo el “guerra civilismo” que se había ‘enterrado’ ya en 1978 con la Constitución, refrendada por la gran mayoría de partidos políticos incluido el PSOE y el PC. Flaco favor le hizo a la sociedad española que empezó una polarización que sigue y se acrecienta día a día.

Tampoco la herencia de su gestión fue buena ya que dejó un déficit en las arcas del Estado del 70,5% del PIB (432.000 millones de €)

Una tasa de paro del 21% (más de 5,2 millones de parados)

Negó la crisis en 2008 para ganar de nuevo las elecciones y en 2010 anunció un drástico “plan de ajuste” que incluyó la congelación de las pensiones y la bajada del sueldo a los funcionarios.

Y lo más sangrante es que emulando a los socialistas de la Segunda República en 1936, que vaciaron el oro de las reservas del Banco de España con el llamado “Oro de Moscú” para financiar la ayuda comunista de los rusos. Zapatero vendió entre 2004 y 2007 alrededor de (241 toneladas de oro) la mitad de las Reservas de Oro del Banco de España, dichas ventas generaron en su momento unos ‘ingresos de 5.600 millones de euros’ que al precio actual del oro en 2026 hubieran supuesto ‘más de 30.000 millones de euros’. La explicación entonces

de su Ministro de Economía -Pedro Solbes- fue: “El oro no es un activo rentable al no generar intereses”. ¡Sublime explicación!

Les dejo a su criterio valorar estos años del gobierno de “la ceja”.

Los más ilusos piensan que todo esto puede ser el colofón de un periodo llamado ‘’Sanchismo”, en donde el apoyo de un variopinto conglomerado de partidos cada uno con unos ‘intereses propios’ que defender, van a abandonarle y provocar o una ‘moción de censura’ o un ‘adelanto de elecciones’.

Esto sería lo lógico… pero Sánchez quiere perpetuarse en el Poder y los intereses de sus socios y sustentadores de la corrupción están, de momento, por encima de los intereses de España y de los españoles.

En italiano… ¡Porca miseria!

Suerte a todos… los que se la merezcan