Juan Pérez de Mungía: «Iglesia y poder»

Si no fuera por el mito, la venida del anticristo estaría bien representada por los que se dicen vicarios de Cristo. El mito protege la decadencia de una institución que, desde el Imperio romano, ha contribuido decisivamente a la civilización, pero que forma parte de la imaginaria justicia divina para los culpables. No todas las religiones se basan en la culpa: el protestantismo o el islamismo, una fe vaciada de culpa que cree en el destino o la ausencia de conciencia, la ignoran.

La Iglesia romana vive su crisis interna en su búsqueda de poder, aliándose con él o acaparándolo. El cinismo la define: Maritain veía la fe como opción personal; Tertuliano afirmaba “creo porque es absurdo”. Siempre priorizó la fe sobre la razón, pese a los jesuitas. Su desaparición se anuncia en la conversión de la fe en rito y en su secularización como administradora arbitraria de caridad pública, parasitando al Estado bajo una máscara humanista. Persisten amenazas visibles en las advocaciones marianas —la fe infantil que ignora al padre— y otras que amenazan la doctrina cristológica. Triunfa la teología arriana. Juan Pablo II lo simbolizó con “totus tuus”, la madre virgen.

Los cambios revelan una arquitectura cismática: pretensión de autoridad moral universal en crisis, fe dudosa de sus próceres, cinismo dogmático, empobrecimiento colectivo y “fe del carbonero”. La enajenación es clara: secularización progresiva, inmigración tribal no asimilada y crisis de credibilidad por abusos, opacidad y protección de delincuentes sexuales. Menos preocupada por sus fieles, se alinea con doctrinas humanistas que desplazan a Cristo como valor sacrificial, avalando de facto el islamismo, heredero del arrianismo.

En España, la Iglesia sufre una crisis estructural de credibilidad. Los escándalos de abusos silenciados durante décadas revelan, el control sobre sus acólitos y una moral sexual que favorece la perversión. La jerarquía prioriza un “negocio” con la inmigración irregular y las subvenciones públicas, mientras predica dignidad universal. Critica abiertamente la prioridad nacional. García Magán afirma que “el prójimo no es solo el de mi país”, ignorando a sus fieles. Esta dualidad —oscurantismo interno y alineamiento externo— erosiona su autoridad moral, especialmente donde la fe popular convive con la integración fallida del inmigrante y la precariedad laboral. Crece el número de víctimas y abusadores. La Regenta de Clarín ilustra cómo la confianza traicionada se paga cara. Confesarse con el abusador.

La Iglesia practica un silencio cómplice ante sus propios delitos, protege a sus delincuentes y hace propaganda a favor de la inmigración descontrolada que fomenta la pobreza como caldo de cultivo de poder, contra la ciencia y a favor de la superstición. Prioriza el “negocio” como Cáritas con fondos estatales. Una estrategia calculada: ante la pérdida de feligreses autóctonos, renueva su base social con migrantes dependientes, ignorantes y menos exigentes. Gestionando su corrupción interna, critica la “prioridad nacional”; nunca a un gobierno mafioso dispuesto a alterar el censo y los procesos electorales. Se alinea con la teología de la pobreza franciscana (“Iglesia de los pobres”), y así la continúa León XIV. Enemigo del comercio que crea conciencia humana y provee de recursos a quien lo necesita al menor coste. La pobreza, no como virtud, sino como terreno fértil para la fe y la superstición frente al progreso racional. Recibe cientos de millones del IRPF, gestiona fondos públicos y oculta abusos con opacidad. Esta doble vara genera rechazo. En zonas de religiosidad popular, la presión migratoria crea una tensión palpable. La expansión evangélica y pentecostal responde a Iglesias más exigentes y menos disolventes de la identidad.

Pedro Sánchez instrumentaliza la visita apostólica de León XIV, tras encuentros en el Vaticano y Madrid, para legitimar regularizaciones masivas. El pontífice, continuador franciscano, centra su agenda en la acogida de migrantes, especialmente en Canarias.

La Iglesia española se desangra por sus contradicciones: silencia perversiones internas mientras abraza causas externas que generan más pobreza e incultura, de la que luego se sirve. Encuentra “amigos” entre quienes asaltan fronteras y amenazan la cohesión social, y “enemigos” entre quienes defienden la prioridad nacional o la identidad cultural. León XIV se posiciona como antagonista de los patriotas, priorizando multilateralismo y restando credibilidad al “entusiasmo bélico”, ignorando la historia de la Iglesia y la doctrina de la guerra justa, generando fractura entre los fieles que sufren la presión migratoria. Sus visitas a Arguineguín (Gran Canaria), Las Raíces y Plaza del Cristo de La Laguna (Tenerife), junto a actos en Madrid y Barcelona, refuerzan su imagen de cómplice de un gobierno marcado por delitos y corrupción. Lo único que faltaba era un predicador franciscano, renovador del ebionismo que conduce a la pobreza.

El impacto neto de la inmigración es positivo solo si se acogen inmigrantes cualificados que se incorporan al mercado laboral sin amenazar los salarios de los nacionales, sin parasitar recursos limitados en vivienda, empleo y sanidad, e integrándose lingüística y culturalmente. En España, con un paro estructural del 10-11%, con baja productividad y crisis de vivienda, la inmigración masiva no selectiva genera pérdidas distributivas, fiscales y amenazas sociales y culturales. El máximo beneficio se obtiene de la inmigración legal, cualificada y bien gestionada.

La inmigración masiva irregular transforma la estructura social, amenaza la cohesión cultural, los valores y las leyes. Los efectos dependen en parte del origen: respecto de los hispanoamericanos, la mayoría, comparten lengua y cultura, fe cristiana y raíces históricas, facilitando la integración, la inserción laboral y social, enriqueciendo la sociedad sin fracturarla. En cambio, los flujos magrebíes, subsaharianos y musulmanes generan fricciones amenazando la seguridad colectiva y el acceso a una vida digna por parte de todos los ciudadanos. Esta heterogeneidad explica la falta de uniformidad: la proximidad cultural reduce costes; la lejanía los eleva. El aumento hasta el 20% de población inmigrante genera fragmentación, guetos, economías sumergidas y tensiones. La segunda generación no siempre se integra y persiste en su radicalismo. No puede ser que todos los inmigrantes musulmanes asesinos tengan brotes psicóticos. La diversidad alta se correlaciona con una menor confianza social y la polarización. Demográficamente sostiene la población, pero altera su composición y crea riesgos de guetización.

El impacto más negativo afecta a la mujer y a sus derechos, especialmente en la inmigración islámica: importa matrimonios forzosos, la mutilación genital, y el control familiar, con sobrerrepresentación de víctimas y perpetradores extranjeros en delitos sexuales. El velo y la segregación chocan con la cultura que reconoce la libertad de la mujer.

Se produce además la imposición de doctrinas ajenas: el islam introduce la sharía informal, el rechazo a la laicidad y cuestiona los valores de la libertad personal, generando tensiones en los colegios y los espacios públicos. Y se impone con violencia y coacción por doquier. Y se consiente. En una situación de pobreza, otras fes prosperan. La Iglesia católica prioriza el universalismo que destruye la cultura y la sociedad. El multiculturalismo sin asimilación fomenta el relativismo y los riesgos de balkanización.

La inmigración no occidental, especialmente musulmana masiva e irregular, genera costes elevados: erosión identitaria, retrocesos en derechos de la mujer, fractura social y desafío a la secularidad. España vive una transformación acelerada sin debate suficiente sobre sus límites, de selección y asimilación. Mantener la cultura occidental ilustrada, igualitaria y liberal exige priorizar la integración real en la lengua, los valores, y el trabajo sobre un multiculturalismo ciego e ilimitado. De lo contrario, se pasa de una sociedad de acogida a una fragmentada. Los datos urgen una política pragmática: sí a la inmigración útil y asimilable; no a la que impone doctrinas incompatibles.