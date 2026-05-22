Victor Entrialgo: «Las pulsiones de Sánchez y Zapatero»

Victor Entrialgo: "Las pulsiones de Sánchez y Zapatero"
Archivado en: Columnistas

Más información

Victor Entrialgo: "El tiki-taka judicial"

Victor Entrialgo: "El tiki-taka judicial"

Victor Entrialgo: "Primero, los españoles"

Victor Entrialgo: "Primero, los españoles"

Si los instintos de Sanchez conducen al abismo personal de una psicopatología narcisista extrema el futuro de Zapatero viene condicionado por la personalidad de un iluminado enriquecido y el destino de sus torpezas.

El instinto de los animales innato y fijo, el motor que los mueve, está orientado a la supervivencia. Pero la supervivencia política, la obtención del poder por parte de Zapatero y Sanchez es una pulsión exclusivamente humana, fuerza constante, psíquica y moldeada por la cultura que no tiene un objeto de satisfacción fijo. Puede variar con las experiencias y la cultura.  El sexo como pulsión parece más bien cosa de Ábalos.

Ahora la izquierda y los socios que llevan siete años lucrándose con ella,  tratarán de decirnos que Pepiño, Bono y Zapatero, son lobbistas y nada tiene que ver su «incremento patrimonial» con su conexión con el poder, sus tráficos y sus influencias. Volvemos a tropezar con la mentira y la negación de la izquierda y a encontrar en su «enriquecimiento a través de la ideología» su pulsión fundamental: la envidia de todo lo que critican.

En Sanchez la pulsión es el poder, única fuente de seguridad, proveniente de su propio narcisismo y sus actos tratan de suprimir esa tensión. En Zapatero, contradictorio entre las cejas de malvado y la boca de buenista, la seguridad de una familia para la que había billetes pero a la que ni siquiera pudo sugerir que se vistieran para la Casa Blanca.

La pulsión son los estímulos que provienen del cuerpo que crean ese mal de altura que hace a estos personajes no darse cuenta de lo que ve todo el mundo, y les imponen la tarea: sentirse merecedor del Premio Nobel de la Paz como Zapatero o pasar a la historia a pesar de vender su alma a quien sea, como Sanchez.

En ese trayecto encontramos la meta misma de la pulsión de sus psicopatologías, y si el objeto no es alcanzable no hay más satisfacción que el propio recorrido alrededor del objeto. Todo, a través de la impostura.

Los instintos de Sanchez que nos conducen al abismo se ligan ahora al futuro de Zapatero y vienen condicionados por la personalidad de un iluminado enriquecido al que desde Pepiño le conducen terceros y el destino de sus torpezas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GELES DESINFECTANTES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]