Juan Pérez de Mungía: «Envidia de la virtud: el motor de la corrupción»

En la sociedad capitalista, como señalaba Erik Olin Wright, ya no impera el viejo esquema marxista de capitalistas que gestionan directamente sus empresas en busca de beneficio frente a una clase obrera explotada. Ha venido a ser substituida por una clase emergente de burócratas en el Estado y de gerentes que administran bienes ajenos a corto plazo. Los grandes propietarios han devenido en gerentes de un capital controlado por fondos de inversión e inversores anónimos y dispersos que buscan incrementos de su patrimonio sin apelar a ninguna ética y desconocen la gestión. Entretanto, la clase obrera tradicional y sus mandos y profesionales intermedios decrece con un proceso de automatización que acaba con el empleo en la prestación de servicios bajo demanda y la transformación de la gestión con la inteligencia artificial. Un proceso que amenaza cualquier posición que no esté blindada por redes clientelares tan complejas e inalcanzables para el común.

Ese vaciamiento de las clases dirigentes del viejo régimen, ha sido ocupado con fuerza por una casta burocrática de funcionarios públicos, y políticos venales en el ámbito público, y por una suerte de gerentes cuya posición se mide por el beneficio que obtienen de las entidades que administran. Gerentes que viven de espaldas a la sociedad, administrando recompensas que se otorgan a sí mismos. En una escala desordenada e irracional de retribuciones, burócratas y gerentes, votan sus propios salarios en ayuntamientos, y comunidades, en el Congreso y en el Senado sin mayor control que la crítica social que puedan merecer cuando trascienden a la opinión pública sus ingresos y desvaríos. Burócratas y gerentes de corporaciones que están blindados por redes clientelares que sustituyen el mérito y la competencia por relaciones de confianza, y relaciones de subordinación que obligan a la entrega de los reconocimientos de quienes los merecen, a sus protectores. En ausencia de un mercado abierto a la competencia, los burócratas que controlan las instituciones se enquistan en su estructura de poder, administrando por entero sus intereses sin reproche público. Ni las instituciones ni las empresas tienen un propósito por sí mismas, los tienen quienes controlan sus decisiones. Ni corporaciones ni instituciones delinquen —societas delinquere non potest—, sus burócratas sí. Los burócratas, los gerentes, en suma, quienes controlan las instituciones, los partidos y los órganos de participación política vienen a ser controlados por redes clientelares que ignoran el mercado y la sociedad, por igual, al tiempo que ocultan su propia incompetencia. Zapatero y Sánchez, junto a sus esbirros y turiferarios, encarnan esta madeja. ¿Por qué un burócrata protegido por leyes y redes clientelares, que administra inmensos bienes colectivos, no habría de apropiarse de la riqueza ajena, colectiva, si considera que no está retribuido según su importancia y merecimiento?

La amenaza a la democracia viene de dentro: la ocupación del Estado por una casta de pervertidos inútiles, procaces, cutres, y desvalidos, figuras patéticas con un siniestro pasado de fracasos y todos los rasgos de la conducta animal. La tentación es perentoria: “Si he dispuesto de la máxima magistratura, ¿por qué debería ser tan pobre como en mis inicios?”. Solo quienes no sienten envidia vidriosa deberían ostentar poder, pero la ebriedad del poder hace que todo sea poco para quien cree merecerlo todo. En el pasado solo los hombres de edad podrían ser prohombes de la patria de todos. La madurez excluía al oportunista y al advenidizo. Ahora cualquiera puede ser encumbrado si pertenece a esa casta privilegiada o es suficientemente mendaz para servirla y servirse. Simulan una generosidad imaginaria, ilimitada, mientras defienden su botín. Son pobres criaturas de un dios becerro, que no tienen donde caerse muertos. No creen en el emprendedor: para ellos, no hay ricos sobrevenidos, solo herederos o ladrones. Por eso destruyen el emprendimiento. Lo interesante de ese modelo socialista es la naturaleza objetiva de sus delitos.

Esa es la lógica operativa de quien aspira a vivir como aquellos a los que envidia, la lógica que culmina en la red del capo Zapatero, en la red del capo Sánchez, tal para cual. Una estrategia organizada para enriquecerse sin límites aprovechando todos los recursos nacionales e internacionales propias de una mafia institucional. El expolio de la compasión humana, y el expolio de países y recursos. Han venido a ocupar el Estado con ese propósito.

Una madeja en la que confluye la soberbia que alimenta el tráfico de influencias en la corrupción de autoridades y funcionarios (Art. 428 CP) o la influencia residual de quien puede amenazar el futuro de sus cómplices (Art. 429 CP). El tráfico de influencias es un delito de mera actividad, independiente del resultado, de a quien beneficie o de quien se lucre, porque quien da bien vende si el que lo recibe lo entiende. El tipo de riesgo que acompaña a quien se presta a pedir a quien pidió, o a servir a quien sirvió. Esa siniestra imagen del proxeneta que provee de medios y putas a quienes se corrompen. La riqueza sobrevenida es el premio a su gestión, la asesoría, la apertura de puertas, el lenguaje balsámico que halaga sus ambiciones. Desde la perspectiva de la casta: tras años gestionando y hacer crecer o arruinar la riqueza ajena, llega el momento de cobrar. Dejar de ser pobre por la vía rápida. (El tráfico de influencias que se castiga con prisión de 6-24 meses, multa del duplo del beneficio, inhabilitación, prohibición de contratar con la administración, penas gravadas si se obtiene beneficio. Un patrimonio escandaloso.

El beneficio del blanqueo de capitales (Arts. 301-304 CP) que no puede protegerse en la confidencialidad entre el delincuente y su letrado. Los pagos y transferencias internacionales mediadas por el gobierno criminal de Venezuela, y los pagos a Análisis Relevante SL (>460.000 € de Plus Ultra), canalizados hacia Zapatero y Whathefav SL blanqueados con una facturación ficticia, contratos simulados de “consultoría global” y movimientos opacos a Miami, Luxemburgo, Dubái, Venezuela o China, con la cooperación necesaria del Gobierno de Sanchez y el sistemático empleo de sociedades instrumentales. (Blanqueo castigado con prisión de 6 meses a 6 años y multa de hasta el triplo del valor, agravado si existe organización criminal, con embargo de bienes y propiedades. La envidia se operacionaliza: después de predicar contra los ricos, la casta blanquea, para disfrutar por medios ilícitos, lo que adquirieron otros por medios lícitos.

Una trama estructurada a propósito, blindada por el discurso redentor de la colectividad excluida de la mesa del rico Epulón. El delito de pertenencia a organización criminal (Art. 570 bis CP), con la constitución, promoción o pertenencia a una estructura estable, jerárquica, con división de tareas para cometer delitos sistemáticos, organizada en una red de cómplices con vértice en Zapatero, y una jerarquía de niveles operativos (Julio Martínez Martínez, Manuel Aaron Fajardo, María Gertrudis, Cristóbal Cano) y sociedades pantalla cuidando la opacidad internacional, con testaferros y socios en cuatro continentes y en 39 paises.

¿Y qué de la implicación del gobierno sanchista? El auto del magistrado describe las gestiones de Zapatero y su red para obtener resoluciones administrativas favorables. Si el Gobierno conocía o fue inducido por tráfico de influencias, la decisión podría calificarse de arbitraria y el propio gobierno sanchista en un cooperador necesario y decisivo (Art. 28 CP) en la ejecución de los delitos de la red, y así cuantos cargos públicos aprobaron estas resoluciones administrativas, responsables en concepto de autor, porque el Consejo de Ministros (incluidas Nadia Calviño, María Jesús Montero, etc.) tendría una posición de garante como órgano decisor, incurriendo en delitos de prevaricación administrativa. Demasiado grande es la mafia para caer.

La tesis es clara: la burocracia no persigue otro propósito que enriquecerse por envidia de la riqueza ajena, después de gestionar y servirse de la ruina con políticas que castigan al emprendedor. Zapatero y su entorno ilustran la perversión: quien coacciona al rico desde el poder, termina apropiándose de los bienes colectivos para no seguir siendo pobre. Son los nazis de Novecento de Bertolucci. La opinión pública, más allá de la presunción de inocencia judicial, ya ha emitido su veredicto de desconfianza absoluta hacia esta panda de mamones cínicos, protegidos por el silencio de su red clientelar. La madeja se enreda sola. La democracia debe defenderse de esta ocupación interna o perecer devorada por sus propios parásitos.