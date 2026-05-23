Ramiro Grau Morancho: «Colegios de Abogados, usos y abusos»

Escribo, con el mayor respeto, sobre los usos y abusos de los Colegios de Abogados, entre otras razones porque los Letrados –e iletrados, que hay muchos-, siempre tenemos sobrevolando sobre nuestras cabezas las amenazas de los temidos “expedientes disciplinarios”.

Expedientes disciplinarios que, en muchos casos, no pasan de ser Tribunales de Honor, prohibidos por la Constitución del 78, para depurar supuestos enfrentamientos con la cúpula colegial, y sus prácticas.

Recientemente he visto para que sirven algunos colegios de abogados… Para bien poco, como no sea sacarnos los cuartos a los colegiados, y embarcarse en aventuras absurdas y disparatadas, al menos en mi opinión, como es pretender impartir la carrera de Derecho, en un retorno a la edad media, con los gremios.

(Por cierto que no sé si soy aprendiz, oficial o maestro).

Y ya puestos, ¿por qué no crear una universidad privada, para dedicarnos a la venta de títulos universitarios, como ya hacen algunas universidades privadas, que se han transformado en expendedurías de títulos, igual que otras despachan tabaco o sellos…?

En los últimos años he obtenido ocho sentencias judiciales, incluida una del Tribunal Supremo, y un Auto del mismo Alto Tribunal, condenando a Ábalos y su banda –la banda PSOE, presuntamente- a abonar las costas correspondientes al Abogado, que es quien suscribe.

Pues bien, todas esas minutas se han realizado atendiendo al pie de la letra a los “Criterios de honorarios de los colegios correspondientes, en la emisión de sus dictámenes sobre honorarios profesionales a requerimiento judicial”,

Y cual ha sido mi sorpresa cuando al emitir los informes correspondientes, esos mismos colegios se desdicen de sus propios criterios, y fijan unos honorarios muy a la baja, de sus propios criterios.

Tanto es así que en alguno de los casos, el propio Letrado de la Administración de Justicia ha decidido incrementar dichas cuantías, en atención al arduo trabajo realizado, y a las dificultades del caso.

Hasta aquí todo “normal”, pues el Derecho es, sobre todo, interpretación de las normas jurídicas, y no podemos obviar la STS 1692/2022, de 19 de diciembre de 2022, Ponente Córdoba Castroverde, que deja los criterios de honorarios convertidos en agua de borrajas.

Pero lo que ya resulta sangrante es que, algunos de esos colegios, pretendan ahora cobrar unos “derechos” por la emisión de unos informes a los que les obliga la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, en el caso que nos ocupa, art. 246, dividiendo su pago entre el recurrente y el recurrido, como si el recurrido tuviera la culpa de que el recurrente no haya abonado ni un solo céntimo de euro de los honorarios, y solamente utilice estas impugnaciones torticeras para ganar tiempo…

En otras palabras, que el litigante al que todos los juzgados, audiencias provinciales y Tribunal Supremo le han dado la razón, yo mismo, acabe teniendo que pagar a los colegios de abogados, por una función que deben cumplimentar por imperativo legal.

Y esto sin cobrar absolutamente nada.

Es decir, cornudo, y, encima, apaleado.