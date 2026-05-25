Federico Sánchez Arias: «Cristo es un hacedor de milagros. No es un mago»

Como se señala en el evangelio de Lucas:

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?

Podemos afirmar que hay tres hechos importantes en la vida de Jesús de Nazaret:

A) El encuentro con el “Príncipe de las Tinieblas”, en la colina de la montaña de la Cuarentena, en el desierto de Judá (comentado anteriormente)

B) La evocación de Moisés y de Elías, en la cima del Tabor.

C) El diálogo final, poco antes de su detención, en el Monte de los Olivos, con un “padre misterioso”

Todo esto constituye una secuencia de operaciones mágicas, que estaban prohibidas “bajo pena de muerte” por la religión judía.

¿Cuál es la señal de un mago? Debe hacer milagros. Cristo es un hacedor de milagros. No es un mago. Por ello, tiene que haber una serie de diferencias fundamentales entre los milagros realizados por Jesús y los prodigios de los magos. Veámoslos:

Sus milagros son verdaderos. Los de los otros, solo son apariencias.

Eran permanentes. Los de los magos no duraban.

No están hechos como los de los magos, mediante trucos, conjuros o invocaciones a entidades demoníacas.

No eran espectáculos fútiles, sino útiles a los hombres.

Son mucho más importantes que los de los magos (resurrección de entre los muertos).

Están predichos por los profetas.

Son causa de innumerables conversiones.

A la hora de sentir la fuerza de la palabra de Jesús (Belén, h. 6 a. C. – Jerusalén, h. 30 d. C.), de comprender su mensaje de salvación, la humanidad ha preferido perderse en los datos accidentales, marginales, acerca de su vida: si nació en Belén o en Nazaret; si su onomástica es el veinticinco de diciembre o la primera quincena de agosto y no en lo fundamental: su enseñanza, su testimonio, la iniciación en el camino de autorrealización para el ser humano.

A lo largo de su vida, Jesús fue ganando multitud de seguidores. Los Evangelios muestran y recuerdan a Jesús:

Entre la gente: en medio de las personas.

Sanando enfermos.

Demostrando el amor de Dios, la caridad, la piedad hacia la humanidad.

Cristo es, con seguridad, la fuerza de Dios encarnada.

Él posee poder sobre el mal, sobre la enfermedad.

Incluso, y por encima de todo, el poder sobre la muerte.

Se nos muestra a Jesús sintiéndose reconfortado en presencia de niños y mujeres. No olvidemos que en aquellos tiempos, niños y mujeres son tenidos en poca estima… pero el Maestro Nazareno se acercó a ellos, les habló, confirmando que el “Reino de Dios”, el “Reino de los Cielos” es de todos y para todos por igual (ya sean hombres, mujeres, niños o ancianos). La igualdad de todos los hombres ante la presencia de Dios es proclamada y confirmada por Jesús, el Cristo, no sólo con palabras, sino con gestos, con su vida.

A continuación, enumeraré los actos de sanación realizados por Jesús de Nazaret, indicando los capítulos evangélicos a los que puede remitirse para su desarrollo completo:

Dos ciegos reciben la vista. (Mateo 9, 27-30).

Un ciego sanado en Betsaida (Marcos 8, 22-26).

Jesús sana a un ciego de nacimiento. (Juan 9,1-12).

Un mudo habla (endemoniado) (Mateo 9, 32-34).

Jesús sana a un muchacho lunático (Mateo 17, 14-21).

Jesús sana a la suegra de Pedro. (Marcos 1, 29-31).

Muchos sanados al ponerse el sol. (Lucas 4, 40).

La hija de Jairo, y la mujer que tocó el manto de Jesús. (Lucas 8, 40-48).

Alimentación de los cuatro mil. (Marcos 8, 1-9).

Alimentación de los cinco mil. (Marcos 6, 30-44).

Jesús anda sobre el mar. (Marcos 6, 30.44).

Estos son los más significativos y quizás no tan conocidos; sin olvidarnos de cuando convirtió el agua en vino y, por supuesto, la resurrección de Lázaro…Y la suya propia.

“Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado». «En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si os tenéis amor unos a otros»

El primer acto público del Jesús maduro -tras la breve aparición en el Templo a los doce años- es su bautismo de manos de Juan el Bautista (unos seis meses mayores que Jesús), quien preparó el camino de Cristo hablando al pueblo sobre su misión. No deja de ser curioso que exista un período tan dilatado de la vida de Jesús donde no sepamos nada sobre él, lo que ha dado lugar a especulaciones de todo tipo.

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque este muerto vivirá y todo aquel que vive en mí, no morirá eternamente ¿Crees esto?”