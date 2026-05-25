A los bazares chinos

Premio Labor social

¿Qué sería sin ellos en la España aún poblada?

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China. PD
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Si hubiese un premio nacional a la labor social en la España aún poblada habría que dárselo a los bazares chinos, gracias a los cuales los habitantes de pequeños pueblos adquieren de todo a precios asequibles y no quedan desamparados y avocados al vacío.

Son el almacén y el colmado de antaño, en donde el ciudadano de pequeñas localidades, generalmente mayor y con poca movilidad y escasas comunicaciones con la ciudad, puede solucionar sus necesidades básicas de ropa, comida, menaje, herramientas de todo tipo, insumos de costura, pintura y cientos de elementos que ofrecen estos establecimientos entre sus estrechos, largos y abigarrados pasillos, regidos por matrimonios chinos encantadores, siempre sonrientes, que trabajan todo el día, los siete de la semana, y tienen hijos a los que crían, educan y hablan perfectamente mandarín (pù tó nghuà), español e inglés. El mundo es de ellos.

Y si los políticos se preocupasen de verdad del ciudadano y de sus necesidades básicas, aplicarían una fiscalidad especial a estos trabajadores infatigables, tanto en el IRPF como en el IBI y demás gravámenes nacionales, autonómicos, provinciales y municipales. Como deberían hacer con los agricultores, ganaderos, fontaneros, carpinteros, electricistas, albañiles y otros menestrales que crean riqueza y dan servicios esenciales a los habitantes de esos pueblos. Y que también soportan impuestos extractivos, injustos y perniciosos para el mantenimiento de la vida cotidiana del rural. ¿Acaso no podrían recibir la pensión contributiva que les corresponda cuando se jubilen y seguir trabajando sin tener que renunciar a la mitad de la pensión? ¿O que queden exentos de impuestos a partir de ese momento y mientras continúen criando ganado, sembrando campos y reparando casas, puertas, ventanas, desagües, grifos, enchufes, cables,..?

Los pueblos mueren y se quedan vacíos cuando en ellos no hay un bazar chino, un ganadero, un agricultor, un carpintero, un electricista, un fontanero, un albañil, un banco o cajero, un informático, internet, un bar-restaurante al que ir con los amigos… Esto es lo importante y en lo que deberían estar los políticos decentes preocupados por el paisaje y el paisanaje. A esas actividades es a las que hay que apoyar con políticas fiscales inteligentes y labor social de verdad y no demagógica. En vez de tanta subvención a vagos y maleantes, más apoyo a operarios infatigables y profesiones imprescindibles para cualquier comunidad humana.

En un informe demográfico de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), se señala que la densidad poblacional en España es mucho menor de lo que pensábamos. Una de sus conclusiones más contundentes es que el 97,4 por ciento del territorio nacional está vacío.

El estudio mide también cuántas personas tienen los ciudadanos a su alrededor. En España se tiene una media de 30.000 vecinos en un radio de un kilómetro, siendo Barcelona la que más población concentra en esa distancia: 50.524 vecinos, seguida de Madrid (44.667) y Zaragoza (41.408), estando al otro lado Teruel (6.000) y por debajo de 10.000 Segovia, Ávila, Cáceres y Lugo.

Si queremos que no mueran los pueblos y vuelvan a crecer y tener vida hay que aplicar políticas activas de ese tono y no extractivas e inhumanas.

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Autor

Jorge del Corral y Díez del Corral

Hijo, hermano y padre de periodistas, estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. Ha trabajado en cabeceras destacadas como ABC y Ya. Fue uno de los fundadores de Antena 3 TV. Miembro fundador de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y del Grupo Crónica, creador de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (ATV) y fundador de la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA). Un histórico de la agencia EFE, donde fue subdirector y corresponsal en Roma.

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