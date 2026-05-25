Ramiro Grau Morancho: «Don Miguel Bernad, o la voluntad»

Me pide don Miguel Bernad un Prólogo para su libro de memorias, y no puedo negarme.

Primero porque somos amigos desde hace décadas, y segundo porque es un honor para mí poder presentar a una recia personalidad castellana, que he conocido y tratado desde hace muchos años, y nunca he cogido en un renuncio.

Para mí Miguel es, sobre todo, y por encima de todo, una gran persona, honrada, cabal y decente, y con una fuerza de voluntad de hierro, que le ha permitido sobreponerse a la persecución que ha sufrido –y posiblemente sigue sufriendo- de todo el aparato represor del Estado español.

Estado que le encarceló injustamente, durante nueve meses, en condiciones muy severas, para intentar quebrar su voluntad de hierro, y haciéndole compartir celda con enfermos que podían contagiarle enfermedades que podían acabar con su salud, y llevarle a una muerte “natural”…

Jueces presuntamente prevaricadores que le hicieron la vida imposible, con la anuencia de unas fiscalía casi siempre a las órdenes del gobierno de turno, y don Alejandro Luzón es una rara avis en esa fauna fiscal, de la que he formado parte durante más de una década de mi vida laboral.

Ha sufrido carceleros, que no merecían el nombre de funcionarios de prisiones, que le llevaron esposado a operarse de cataratas, hasta que un médico como Dios manda exigió que le quitaran las esposas, porque en esas condiciones se negaba a operarle.

¿Y quién era ese «peligroso criminal…»?

Pues un Letrado, por oposición libre, del Ayuntamiento de Madrid, y Director de Personal de la Corporación, con miles de trabajadores a sus órdenes, y que no había merecido el mínimo reproche, penal o administrativo, en los setenta y tantos años anteriores.

Vamos, que tenía una hoja penal más limpia que una patena…

Pero claro, había tenido la osadía de denunciar a la Infanta Cristina, y sus tejemanejes, y claro esa era una línea roja que el Estado –o la Corona y sus adláteres-, no podían dejar traspasar.

Se “montó” una causa contra él, por presunta financiación ilegal de Manos Limpias, por medio de supuestas extorsiones a la gran banca, como si esas grandes corporaciones se dejaran extorsionar por el primero que pasara por sus puertas.

Y a base de detenciones televisadas, o altas horas de la mañana, su estancia varios días en las celdas policiales, en condiciones infrahumanas, pese a su edad, precario estado de salud, etc., y posterior ingreso en prisión provisional, sin siquiera oírle, y mucho menos escucharle, se le ingresó en prisión como el “enemigo público número 1”.

Pero los hechos son tozudos, como decimos los juristas, y al final el más Alto Tribunal de España, el Supremo, demostró que todo era un montaje, una falacia, y sentenció su total absolución, con todos los pronunciamientos favorables, como no podía ser menos.

Pero, sobre todo, mi amigo Miguel Bernad Remón es la demostración de que la fuerza de la voluntad mueve el mundo, y a pesar de la opinión pública en contra, los lógicos deseos de su familia de vivir lo más tranquilos posible, y que no se expusiese tanto, siguió luchando, contra viento y marea, por demostrar su inocencia.

Como así ha sido.

Amigo Miguel, has sido y eres un ejemplo para mí, y para todas las personas que luchamos por el imperio de la Ley, y por el Estado de Derecho.

Mi enhorabuena y felicitaciones por la gran obra realizada.

Y sigue luchando por el Derecho, ahora ya, viendo reconocidos tus méritos, como espero, y es de Justicia.