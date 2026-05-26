A la búsqueda de la memoria genocida perdida

Cuentan lo malo que era Stalin, mientras que a Lenin nos lo pintan poco menos que como un pacífico ideólogo, demócrata de toda la vida, y digno de reverencia y admiración. De hecho su momia sigue estando expuesta en la Plaza Roja de Moscú.

Pero lo bien cierto es que bajo el mandato de Lenin, fueron encarcelados 25.000 religiosos, de los que 16.000 fueron condenados a muerte y ejecutados “legalmente”.

Además de los asesinados durante la persecución religiosa del zar rojo Lenin, en solo cuatro años, 1917-1921, las personas ejecutadas bajo su mandato fueron 1.670.738, repartidas en la siguiente forma: 890.000 campesinos; 268.000 soldados y marineros; 56.000 oficiales; 196.000 obreros; 8.800 médicos; 6.775 profesores y maestros; y 212.263 entre funcionarios e intelectuales.

CON LA MUERTE DEL SANGUINARIO LENIN, SU SUCESOR Y PRESUNTO ENVENENADOR, EL SICÓPATA STALIN, NO HIZO MÁS QUE SEGUIR CON ENTUSIASMO EL CAMINO QUE SU ´MAESTRO´ LE HABÍA MOSTRADO.

Así, en 1936, la URSS había visto pasar por sus cárceles a 112.000 cristianos practicantes, de los que 21.000 fueron ejecutados. Ese mismo año, en España, se inicia la persecución religiosa al grito de «VIVA RUSIA», que solo entre agosto y septiembre supuso el asesinato de 3.400 religiosos, y ello ante la pasiva complicidad de las FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO del Gobierno de la IIª República Española. Esta orgía de sangre tendría su colofón en la matanza de Paracuellos del Jarama, de la que ahora se cumplen 85 años, organizada y comandada por el gobierno del Frente Popular de la IIª República, en la que fueron asesinados 4.021, entre hombres y niños. Existe una relación con nombres, apellidos, y edad.

Entre 1937 y 1938, en la Rusia comunista, la persecución religiosa contra los cristianos adquirió tintes genocidas: 100.000 ejecuciones y 200.000 deportados a campos de concentración.

Entre 1939 y 1942 ya no quedaban casi creyentes practicantes para ejecutar, porque prácticamente nadie se atrevía a acercarse a una iglesia. Tan solo unos cuatro mil cristianos que no llegaron a celebrar la Navidad, ya que fueron antes ejecutados “legalmente”, por el Estado Comunista.

Lo que queda claro, es que tanto Lenin como Stalin no hicieron lo que hicieron porque eran unas bestias sanguinarias, que además lo eran, sino que simplemente pusieron en práctica los postulados comunistas.

BAJO EL MANDATO DE LENIN:

En el primer semestre de 1918 fueron ejecutadas en Moscú 884 personas; de enero a septiembre a 4.608 personas en Moscú y Petrogrado, y 900 en octubre. Fuente: Informaciones de ‘IZVESTIA’ de Moscú en las fechas indicadas.

Entre el 30 y 31 de marzo de 1918, en Bakú, una masacre general produjo 14,000 muertos, principalmente socialista y comunista disidentes. Fuente: M.E. Resulzade, Istikial, Bakú, 1919, de reciente pasado. Azerbaidzhan, Bakú, 30-11-1919.

En 1919, en Turquestán murieron 1.114.000 personas a consecuencia del “hambre artificial” organizado por los bolcheviques.

En 2 años de régimen comunista habían perecido más de 2 millones de turkestanos. Fuente: MustafChoakai-Oulu, ‘TURQUESTAN BAJO EL PODER DE LOS SOVIETS’, París 1935.

Después de la captura de Kiev, en 1919; en un solo día los bolcheviques fusilaron no menos de 3.000 personas. Fuente: D. Dorozhenko, ‘HISTORIA DE UCRANIA’, Uzhgorod, 1932.

En Crimea, en 1920, durante la ola de terror conducida por BelaKun, se fusiló a más de 60.000 personas. Fuente: B. Spuler, en revista ‘OJEADA A LA CIENCIA’, Berlín, Nº 8, 1948; DzaperSedjamet, Crimea, Varsovia).

También en Crimea, entre noviembre de 1921 y enero de 1922, “El Hambre Artificial” provocada por los bolcheviques causó 100.000 muertos (Tatmali). Fuente: FACTORES OPERATIVOS EN HAMBRUNA DE CRIMEA, ‘EmelMecmuasi’, Nos. 3-4-7, Constanza, 1933.

En la ciudad de Ganzha, en Azerbaidzhan, en mayo de 1920 los bolcheviques masacraron a 15.000 personas. Fuente: “HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL AZERBAIDZHAN”, Ankara, 1951.

En Georgia, a comienzos de 1922, había 7.000 socialista presos; a fines de 1923, en el curso de un año y medio, habían sido arrestadas 30.000 personas. Fuentes: J. Braunthal, ‘DEL COMUNISMO AL IMPERIALISMO’, Viena, 1922; N. Immaischwili, en “CUADERNOS SOCIALISTAS”, Berlín, 1930.

En el libro “LA URSS”, de Jorge Fernández Pradel, publicado en 1932, aparece otra significativa lista correspondiente al periodo del “TERROR LENINISTA”, recopilada en fuentes estadísticas soviéticas. En efecto, en solo cuatro años, 1917-1921, las personas asesinadas, según las investigaciones de los historiadores, fueron 1.670.738, repartidas en la siguiente forma 890.000 campesinos; 268.000 soldados y marineros; 56.000 oficiales; 196.000 obreros; 8.800 médicos; 6.775 profesores y maestros; y 212.263 entre funcionarios e intelectuales. Ello sin contar la persecución religiosa a los cristianos, de la que ya hemos hablado al principio.

Hasta ahora no hemos contado aquí los muertos habidos gracias a la implantación de los programas económicos comunistas. Veamos algunas cifras:

Los bolcheviques toman el poder por la fuerza en octubre de 1917, y a partir de ahí comienzan su programa marxista de expropiación y colectivización de las tierras, sin pagar un rublo a sus legítimos dueños.

Los campesinos, que suponían el 82% de la población soviética, fueron obligados a entregar sus medios de producción y subsistencia a la colectivización marxista. A partir de ese momento los diferentes programas estratégicos de producción agrícola fueron fijados por los comisarios políticos del régimen comunista, los cuales contaban para su cometido con la colaboración de brigadas de activistas bolcheviques, provenientes de los centros industriales de las grandes ciudades. Estos revolucionarios de asfalto y barricada, entendían tanto de agricultura como los comisarios políticos; o sea, nada.

Los frutos del brillante programa agrario bolchevique no se hacen de esperar y así en la primavera de 1921 el pueblo ruso sufre una hambruna que duraría un año, y en el que murieron – según el historiador François Furet – cinco millones de personas; unas por el hambre y otras, víctimas del canibalismo.

BAJO EL MANDATO DE STALIN:

Posteriormente, y una vez asentado y perfeccionado el programa agrario marxista, la situación cambia… a peor. En el año 1933 llega otra hambruna que deja en mantillas a la primera. Según la ENCICLOPEDIA BRITÁNICA en este período MURIERON DE HAMBRE ENTRE SEIS Y OCHO MILLONES DE RUSOS, la mayoría de ellos ucranianos. El historiador británico Robert Conquest puntualiza en su libro “The harvest of sorrow” [“La cosecha del dolor”], que por lo menos unos siete millones de campesinos habían muerto en el período entre 1932 y 1933.

Para el período comprendido entre 1930 y 1937, Robert Conquest calculó el número de campesinos muertos por hambre en once millones, más tres millones y medio de fallecidos, por la misma causa, en los campos de trabajos forzados y exterminio existentes en Siberia. En total, CATORCE MILLONES Y MEDIO DE PERSONAS QUE PASARON A MEJOR VIDA SIN HABER ENTENDIDO LAS BONDADES DEL SISTEMA COMUNISTA. Quedan incluidos en dicha cifra todos aquellos que acabaron sus días troceados en la despensa de su hambriento vecino.

¡A LAS MARISCADAS!