Sebastián Urbina: «Por qué son necesarias las Naciones»

Estaba leyendo el libro de Sir Roger Scruton, ‘Confesiones de un hereje’ cuando llamó mi atención un capítulo que encabeza este artículo.

Roger Scruton (fallecido en 2020) es uno de los pensadores conservadores más importantes, no sólo en el ámbito anglosajón.

Dice Scruton: ‘El hecho es que el sentimiento nacional es, para la mayoría de los europeos de a pie, el único motivo públicamente disponible y compartido que justificará que se sacrifiquen a una causa común’.

Sin embargo: ‘A la clase política europea no le gusta esto; en consecuencia, ha demonizado la expresión directa de los sentimientos nacionales’.

Plantearé dos situaciones. Una, anterior a la invasión inmigratoria ilegal que padecemos, y otra, con la invasión inmigratoria ilegal.

En el primer caso, se puede entender una preocupación por los nacionalismos que habrían dado lugar a guerras y enfrentamientos. Es decir, una confrontación entre el sectarismo nacionalista y la Ilustración. Por eso, la Unión Europea se entendió como un proceso de integración para disminuir el poder de las naciones que componen Europa.

Esto tiene algún parecido con el ‘patriotismo constitucional’ del pensador J. Habermas.

Según Habermas, la cohesión y la identidad política de una sociedad no deben basarse en la herencia cultural, étnica o la historia nacional, sino en la lealtad a los principios universales y democráticos consagrados en una Constitución.

Esto podría tener justificación por la historia de Alemania, con Hitler y los campos de exterminio, en que fueron asesinados unos seis millones de judíos, pero no es bueno generalizar el ‘patriotismo constitucional’. Porque las leyes y reglamentos no emocionan, ni bastan para defenderse de una agresión exterior. Se requiere amor a la patria.

Como dijo el comunista Pablo Iglesias: ‘El patriotismo es pagar impuestos’. Pero quería defender a Cuba con las armas. No puede disimular su desprecio a España, como la mayoría de los rojos y fauna asimilada.

En el segundo caso, tenemos una preocupante invasión inmigratoria ilegal. Los partidos que dominan la política de la Unión europea, socialistas y populares, son los que han decidido- sin consultar a los ciudadanos- esta invasión inmigratoria ilegal. Una decisión antidemocrática. En las democracias, los representantes políticos preguntan a los ciudadanos lo que quieren. No se lo imponen, como sucede en las dictaduras.

Pero los medios de comunicación/manipulación, califican de ‘ultraderecha’, a los que se oponen a esta invasión inmigratoria ilegal, no consultada a los ciudadanos. Además, la construcción europea prescinde de la historia, cultura, tradiciones, etcétera de las naciones que la conforman. Y, por supuesto, del cristianismo.

Pero, incluso los responsables de esta antidemocrática invasión, reconocen el peligro.

‘Moncloa sitúa la inmigración ilegal entre las tres principales amenazas para la seguridad. El Gobierno reconoce que la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional’. (LaGaceta)

Muchos españoles todavía no se han enterado de que tenemos un gobierno mafioso, corrupto y antiespañol. Como dijo Miguel Rios, cantante: ‘Votaré al PSOE, haga lo que haga’.

Termino con la ‘causa común’. Los separatismos antiespañoles, mimados por los partidos que han gobernado España, desde 1982, han aumentado su poder económico y político a costa del resto de españoles, gracias a las cesiones del PSOE/PP. Pero siguen odiando a España. Y PSOE y PP nunca han defendido a España con la firmeza debida.

Hasta tal punto han fracasado que hoy, lo políticamente correcto, es decir ‘este país’, en vez de ‘España’. Decir ‘castellano’, en vez de ‘lengua española’. Nunca exhibir la bandera española. Es de fachas. Siguen defendiendo la falsaria ‘Leyenda Negra’, porque desprecian a España. El progre antiespañol, Javier Bardem, dijo- en el Festival de cine de Cannes- ‘Vengo de un país muy machista’. No es cierto, pero disfrutan hablando mal de España.

Cuando la invasión inmigratoria ilegal aumente en número- porque vendrán más y su tasa de fecundidad es superior a la española- nos mearán encima, si así les place. Casi nadie se atreverá a defender España.

Los separatistas irán con nuestros enemigos. Y algún imbécil, como el cineasta Fernando Trueba.

‘Nunca me he sentido español. Ni cinco minutos de mi vida«. Fueron sus palabras en el discurso de aceptación del Premio Nacional de Cinematografía.

Iñigo Méndez de Vigo, ministro del PP, le entregó el premio, con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, otro imbécil.

Los que odian/desprecian la nación española, no merecen el respeto de los españoles decentes. Pero PSOE/PP han pactado con la chusma separatista antiespañola, durante cuarenta años.

‘Acto contra la Constitución en el Ateneo: Iglesias, Puente y Santaolalla piden una «república plurinacional». El ministro de Transportes (Puente) avala en el Ateneo que se tache de golpistas a jueces y a la prensa y se plantee un referéndum contra la monarquía’. (Libertad Digital)

Carecen de lealtad nacional, imprescindible para la existencia de una nación. Este traidor y corrupto gobierno socialista, desprecia la nación española y a los españoles decentes.

¿Piensa el PP hacer algo potente contra esta mafia, o prefiere ‘gestión y moderación’?