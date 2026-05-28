Hace ahora justo un año que publiqué el artículo “LO ÚNICO QUE EN ESPAÑA VA COMO UNA MOTO, SON LAS FUNERARIAS”. En él decía que tendría que pasar más de un año para que averiguásemos cuántos muertos directos, indirectos, e inducidos, presuntamente hubo en España a causa del eco ´apagón´. Recordemos que las cifras oficiales hablaban de un total de 6 muertos.

Para averiguar la posible cifra real, he hecho lo que siempre hago, que es coger las cifras de muertos habidos en España el año anterior, durante el mismo mes,.

Le pregunto a la IA y esta rápidamente me responde que: “En el mes de abril de 2024 fallecieron 34.619 personas en España, según los datos de la Estimación Mensual de Defunciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A continuación, le formulo a la IA, la misma pregunta, pero referida al mes de abril de 2025. Ahí la respuesta ya no es tan rápida. Se queda pensando un rato, antes de decir que: “El Instituto Nacional de Estadística (INE) no desglosa las cifras de defunciones mensuales a tiempo real el mismo mes. Sin embargo, las estadísticas oficiales e indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan el total estimado de fallecidos en 2025 en 446.982 personas.

Es decir, que en 2024, sí desglosaba el número de muertos por meses, pero en 2025, el año del ´presunto experimento´ eco-woke, casualmente, ya no desglosa por meses. ¡Cachis!

La siguiente pregunta que le he hecho a la IA, ha sido de quién depende el Instituto Nacional de Estadística (INE). La respuesta ha sido que dependía del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Es decir, del Gobierno. ¿Les suena la música?

En 2024, el año que mi tierra, Valencia, sufrió la riada, (la Dana como dicen los cursis), se registraron un total de 436.118 fallecidos en España. En 2025, el año del gran apagón, se registraron 446.982 defunciones. Es decir, 10.864 muertos más que el año anterior.

Si ahora si leen el artículo que publiqué hace un año, comenzarán a comprender por qué ha habido casi once mil muertos de diferencia entre 2024 y 2025.

“LO ÚNICO QUE EN ESPAÑA VA COMO UNA MOTO, SON LAS FUNERARIAS”, 27 de mayo de 2025, por Antonio Gil-Terrón Puchades

Tendrá que pasar más de un año para que averigüemos cuántos muertos reales hubo en España a causa del eco ´apagón´ y, ya de paso, en la riada de Valencia; o, como dicen los woke´s, en la Dana.

Cinco, o diez, muertos es la cifra oficial que da el gobierno sanchista, para el gran apagón, pero ¿cuántos hubo realmente? Veamos y comencemos a sumar:

Muertos por accidentes de tráfico, dentro del caos circulatorio que se montó en un país que, intempestivamente y sin aviso, se quedó sin semáforos.

Muertos por infarto, o niños fallecidos por accidentes domésticos, al no poder ser llevados a tiempo, a la entrada de ´urgencias´ de los hospitales, debido a un colapso circulatorio que duró cerca de 10 horas.

Muertos por atropellos, de aquellos que, en su desesperación, intentaban hacer autoestop, al haber fallado trenes y metro.

Enfermos del corazón, o personas asmáticas, encerrados a oscuras y sin ventilación, durante 10 horas, dentro de un ascensor.

Y un larguísimo etc. más de fallecidos, que podríamos sumar, si le dedicaremos un poco de tiempo.

Pero no; solo cinco, o diez, muertos, en una población de más de 38 millones de personas. Claro, a tenor del relato homologado por el Gran Hermano, difundido, con puntos y comas, por los medios sincronizados y engrasados, de ´LA BRUNETE PEDRETE´.

Como decía al principio, tendrá que pasar más de un año para que averigüemos cuántos muertos reales hubo en España a causa del eco ´apagón´.

El sistema para conocer la verdad, es muy simple. Es el mismo que empleé cuando ´el bicho chino´, y los pinchazos ´a gogo´ que siguieron a continuación, en una población tan acojonada como desinformada. Ahora, años después, nos dicen que nadie los obligó a pincharse, sino que la gente lo hizo porque le dio la gana.

Pero no nos desviemos de la cuestión que trata sobre el número real de muertes durante el gran eco-apagón. Para averiguarlo, tendremos que comparar dentro de un año, (utilizando las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística), el número de muertos que hubo en España, los días 28-29 de abril, en 2023 y 2024, y compararlo con los habidos esos mismos días, en 2025. Blanco y en botella. Las matemáticas suman y restan; no relatan, marean, ni engañan.

Mientras esperamos conocer la lista de fallecidos, podemos dedicarnos a buscar a los responsables, por aquello de las indemnizaciones a las familias de las víctimas, amén de, por qué no, dilucidar responsabilidades penales, caso de haber indicios de criminalidad.

Ya verán que pronto comienzan a ´cantar´, los ingenieros responsables de Red Eléctrica.

De momento, y a modo de aperitivo, podríamos comenzar preguntando QUÉ HACÍA en el centro neurálgico de Red Eléctrica, ¡UNA HORA ANTES DE PRODUCIRSE EL APAGÓN!, Sara Aagesen Muñoz, vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Si no fue un experimento, como denuncia el diario británico The Telegraph, ¿qué fue?

Si se tratase de dar un premio y una corona de laurel al responsable, entre los aplausos enfervorizados de una ciudadanía entusiasmada, verían la cantidad de ´responsables´ que aparecían como setas, a disputarse ´el mérito´. Posiblemente, si hay aplausos, hasta el propio UNO, ´cantaba´.