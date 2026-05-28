Alfonso Rojo: “Sánchez, Zapatero y la partida de maleantes y puteros del PSOE, camino de la cárcel”

No hay resquicio para la duda; ni presunto ni supuesto que valga.

El socialista Sánchez es más culpable que Judas Iscariote. Y como no hay opción alguna de que, carcomido por el remordimiento, se cuelgue de un olivo, como hizo el traidor de las treinta monedas de plata, hay que meterlo en la cárcel.

Creo que hacerle pagar por sus delitos —preferiblemente en prisión— es algo que el próximo Gobierno de España tiene que tener meridianamente claro.

La podredumbre es tan profunda, la corrupción tan tentacular, el latrocinio está tan extendido y la vulneración de los principios democráticos y de la Ley es tan descarada, que no queda otra.

Quedarán huellas, pero si no queremos que el daño sea irreparable y que la ciudadanía termine de perder la confianza en los políticos, es imprescindible que el amo del PSOE y su cuadrilla se sienten en el banquillo y pasen unos años en prisión.

No hay un ‘Caso Koldo’, un ‘Caso Leire’, un ‘Caso Mascarillas’, un ‘Caso Sobrinas’ o un ‘Caso Hidrocarburos’.

Lo que describe la Audiencia Nacional no es un rosario de maniobras aisladas o de asuntos diversos, sino un ecosistema delictivo, que se puso a robar desde el primer día.

Y que, en cuanto un puñado de periodistas no adictos al régimen levantó la liebre, montó —desde Ferraz y usando las instituciones del Estado y el dinero trincado en comisiones ilegales— una Mafia enfocada a acabar con los guardias civiles que investigaban, los periodistas que publicaban escándalos, los fiscales no domesticados y con los jueces que cumplían con su deber.

Y en el centro del siniestro entramado, el yerno del proxeneta Sabiniano, quien desde el cuarto de baño de La Moncloa donde se refugió lloroso cinco días cuando emplumaron a su mujer la catedrática, instaba a gritos a sus subalternos a descuartizar a quien fuera.

Hasta once veces cita el juez Pedraz en su auto a Sánchez, unas veces como ‘Presidente del Gobierno’, otras como el ‘One’ o ‘el Jefe’.

Todo lo que han hecho el resto de mangantes, empezando por Ábalos, terminando por Leire y pasando por Cerdán, lo han hecho para él, gracias a él y con él.

Desde que ganó las primarias con trampas hasta que asaltó la Presidencia con chanchullos, pasando por el puesto inventado para su hermano músico o el rescate fraudulento de Plus Ultra y las mordidas millonarias de Zapatero.

Si en España hay Justicia digna de ese nombre, no queda otra que meter a este malandrín entre rejas.

Y cuanto antes.