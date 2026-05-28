Ramiro Grau Morancho: «Pedro Sánchez, fabricante de miseria en España»

El “doctor y presidente de la república española”, como le llama el terrorista que preside Colombia –otro país desgraciado, que va de mal en peor-, solo fabrica miseria, y a las pruebas me remito.

Seguramente no habrá leído (la ignorancia, es lo que tiene), el libro Fabricantes de miseria, de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Montaner y Álvaro Vargas Llosa, seguido del Manual del perfecto idiota latinoamericano, de los mismos autores, que podría ser plagiado por el falso doctor en economía con su Manuel del perfecto idiota español, y presidente de la república de su casa, Pedro Sánchez.

De cualquier forma, creo que la continuación lógica de los dos libros reseñados es Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel, un gran libro, que debería ser lectura obligatoria en las universidades marxistas (públicas), y privadas.

Y que describe magistralmente como los regímenes populistas que inundan Hispanoamérica, y España también, acaban sumiendo en la pobreza a la práctica totalidad de la población, pero eso sí, dando ayudas, subvenciones, bonificaciones, etc., en definitiva consiguiendo millones de votos cautivos.

Y en esas estamos.

¿O creen ustedes que los cuatrocientos euros para los jóvenes que cumplan 18 años en 2022, y por lo tanto nuevos votantes, o botontos, es por casualidad…?

Los gobiernos populistas y demagogos es lo que tienen, que tratan al electorado como a borregos, camino del matadero, y lo triste del caso es que no les falta razón.

Aún recuerdo de mi estancia universitaria en Argentina como la mayoría del profesorado defendía el ingreso irrestricto en la universidad, más o menos como en España, donde aprueban el acceso más del noventa por ciento de los alumnos (y digo alumnos, para no ofender a los verdaderos estudiantes), y que, en la práctica supone dar títulos a todo el mundo.

Con esa “democratización de la enseñanza, se consagra la plebeyez del sistema, donde no acceden a los puestos de gobierno, responsabilidad, etc., los más preparados, sino los más imbéciles, pero que gozan de mejores recomendaciones, o son conmilitones del partido o partida que usufructúa las instituciones.

Estamos en manos de un gobierno, más bien desgobierno, de ineptos, corruptos –muy corruptos-, y traidores a España y a los españoles, empezando por el “doctor presidente de la república española”, y que no pasa de ser un petimetre, más chulo que un ocho.

Cualquier imbécil, con un poco de sentido común, y una mínima formación e información, lo haría mejor que ellos…

No son gobernantes, en sentido estricto, sino politicastros, del tres al cuarto, que gobiernan a golpe de encuestas, buscando siempre el aplauso de la plebe, cada día más idiota.

Digamos que, tenemos el gobierno que nos merecemos.