Escupir al cielo

Las bufas manifestaciones ateas que de un tiempo a esta parte se montan en España haciéndolas coincidir -alevosa y provocadoramente- con festividades católicas tradicionales como Navidad y Pascua, lejos de conseguir adeptos para su insubstancial causa, lo que consiguen es precisamente el efecto contrario.

Al final esto pasa porque quienes las organizan, asisten, corean y aplauden, lo único que denotan es su analfabetismo histórico, ya que, si no fueran tan iletrados, sabrían que las procesiones antirreligiosas, trufadas de blasfemias, quema de símbolos sagrados cristianos, e irrupciones en los templos para insultar y amenazar a los que allí pacíficamente rezan, fueron corrientes en la Unión Soviética, desde la Revolución bolchevique de 1917, hasta la muerte de Lenin en 1924.

Pero sobre todo, si tuviesen cultura atea, conocerían las palabras del poeta ateo Maxim Gorki, quien el 10 de junio de 1929, en el discurso de apertura del “II CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS SIN DIOS”, criticó duramente las groseras y blasfemas ´procesiones ateas´, ya que se había demostrado que lejos de provocar las risas del pueblo, lo que hacían era irritarlo, amén de reforzar la fe de los pocos creyentes cristianos que aún quedaban vivos.

Ahora, si lo hacen exclusivamente por reírse, deberían de recordar que el que ríe el último, ríe mejor y con más ganas. Amén que, «al que al cielo escupe en la cara le cae».

NOTA: En el vídeo, el solista, invidente, rumano Adi Hentea y el CORO Y ORQUESTA NACIONAL de la Rumanía excomunista, que tras más de 70 años de lavado ateo de cerebro, y asesinato de centenares de miles de mártires cristianos tras el Telón de Acero, una vez liberados del consabido y obligado repertorio marxista-militarista de los Coros del Ejército Rojo, se dedica en la actualidad a alabar el nombre de Jesucristo: