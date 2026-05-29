Marcos Ondarra pasa la cuenta a los palanganeros de Sánchez: «Pestilentes que hicieron el trabajo sucio»

En su análisis de este 29 de mayo, Marcos Ondarra, licenciado en Periodismo y Filosofía, titula su artículo Marcos Ondarra: La colectivización de la culpa, un texto que se centra en la necesidad de identificar responsabilidades concretas en el entorno mediático que respaldó al sanchismo.

Su argumento principal es claro: no se trata solo de criticar un régimen político agotado, sino de desmantelar el intento de que todos queden igualmente manchados para evitar que alguien rinda cuentas.

Desde el comienzo, Ondarra establece una línea roja: sin nombres propios no hay regeneración posible. En uno de los pasajes que captura el espíritu de su columna, señala: «Si diluimos responsabilidades no podremos acometer la regeneración del periodismo que tanto urge tras el sanchismo». La mirada no se limita a Pedro Sánchez o a la maquinaria del poder, sino también a esos periodistas, tertulianos y directores que ahora ensayan una retirada estratégica, apelando a una culpa difusa, casi metafísica, donde todos habrían sido engañados por igual.

El relato del “nos engañó a todos” y la amnesia programada

Uno de los movimientos retóricos que el autor desmonta con mayor contundencia es el intento de reescribir estos años como una gran estafa colectiva donde nadie vio nada venir. Por ello, subraya con ironía y precisión que no hay nada ex nihilo en lo que ahora emerge. En sus propias palabras: «Hay un empeño evidente, en esta etapa comatosa del sanchismo, en que cale que el personaje nos engañó a todos, y/o que sus corruptelas salen ahora a la luz ex nihilo, como si no se fundamentaran en lo que el Partido Socialista tildaba de ‘recortes de prensa’».

La noción de etapa comatosa del sanchismo atraviesa todo el texto: un final de ciclo donde los viejos defensores del régimen se apresuran a marcar distancias. Ondarra relaciona esa actitud con un clásico tanto en política como en periodismo: el “yo solamente pasaba por ahí”. Este registro del escaqueo moral se hace evidente en otro extenso fragmento que el articulista menciona como ejemplo paradigmático del momento crítico de un régimen:

«La mejor manera de intuir que un régimen está agonizando es ver como empiezan a ponerse de perfil algunos de sus más conspicuos defensores. Cuando comienza el reino de “No, si en el fondo yo no estaba de acuerdo en todo…”, o “No podemos negar que se hicieron cosas buenas pero, claro, hay otras que…”, o “Se lo dije personalmente, cara a cara, esto acabará mal como no aprendáis a ceder” es señal que los partidarios de la cosa ya tienen el equipaje facturado y el billete de avión en la mano. Lo comprobé el otro día viendo cómo, en televisión, una periodista criticaba –levísimamente, pero criticaba– el mismo régimen que ella ha defendido a pie y a caballo estos años. Venía a decir que lo de Zapatero colmaba el vaso, que fíjate, con lo que ella lo había apoyado, que si se demostrara sería terrible –será para ZP, porque la nación se libraría de alguien presuntamente horrible– y que, hombre, es cierto que lo de Sánchez ya alcanza cotas insufribles, pero no es menos cierto que también ha hecho cosas buenas.»

Este párrafo permite a Ondarra desplegar una visión sombría sobre la condición humana desde una perspectiva mediática. Aquí la lealtad parece medirse por piezas publicadas y elogios recibidos. La columna también incluye una reflexión moral y casi antropológica:

«Es ese “yo solamente pasaba por ahí” que demuestra dos verdades inmutables: primera, la condición humana es miserable; como dice mi admirado doctor Cabrera con quien no puedo estar más de acuerdo; y segunda, los que hoy te elogian optan por retirarse prudentemente cuando intuyen que ya no van a llegar más chistorras. Imagino la cara del Monclovítico oyendo según qué comentarios. Debe ser para salir corriendo. De la misma manera puedo imaginar la sorpresa mental seguida por parálisis entre algunos ignorantes sobre quienes les ofrecían propinas disfrazadas en forma de cargos o asientos en tertulias.»

Aquí Ondarra retrata tanto el oportunismo entre ciertos periodistas como entre algunos políticos, así como una maquinaria basada en favores para mantener al sistema funcionando: cargos políticos, tertulias remuneradas y ese circuito social lleno de canapés donde ser independiente parece más bien una rareza costosa.

Valientes, comisarios y la memoria de las cloacas

Ante este panorama lleno de escapismos morales, Ondarra se detiene en aquellos valientes quienes sí decidieron plantar cara ante las cloacas mediáticas y políticas. El contraste es intencionado: por un lado están quienes arriesgaron su integridad; por otro los recién llegados al discurso crítico tras años alineados con el poder. El pasaje donde establece esa distinción resulta ser uno de los más contundentes del artículo:

«Hay una colección de periodistas valientes, precisamente objetivo de esas cloacas, que no merecen ver su valentía diluida entre la pestilencia de quienes realizaron su trabajo sucio mediante manifiestos ni con la cobardía de quienes ahora buscan colgarse medallas.»

A continuación, establece claramente una frontera respecto a esos recién llegados al mundo crítico:

«Estos últimos son bienvenidos a la fachosfera –alegre y simpática– siempre y cuando reconozcan quiénes fueron punta de lanza; si no lo hacen tendrán que regresar al barco del cual ahora están saltando.»

La fachosfera, según Ondarra aquí sirve tanto como caricatura como advertencia: su intención no es cerrar puertas sino evitar reescribir la memoria borrando así aquellos nombres valientes cuya lucha incluyó querellas e intentos sistemáticos por desacreditarles mientras otros disfrutaban las mieles del régimen.

En este punto específico su columna aborda un caso concreto representativo según él “todo lo malo” presente en esta profesión tan maltrecha: el premio otorgado por parte de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) a José Luis Ábalos. Con precisión milimétrica recuerda cómo en 2022, esta APP le otorgó galardón al «Mejor relación con la prensa» mientras mantenía una querella contra la periodista Ketty Garat, quien estaba embarazada y fue citada a declarar cuando estaba ya casi lista para dar a luz. Este detalle resulta demoledor: lejos penalizar tal presión judicial hacia ella los periodistas parlamentarios decidieron premiar al político hoy encausado enfrentándose según recoge Ondarra a 24 años tras las rejas debido precisamente por las informaciones proporcionadas por esa misma periodista.

Ábalos, Ketty Garat y el espejo roto del gremio

El episodio referido sobre Ábalos permite al autor ofrecer un diagnóstico implacable sobre su gremio profesional. En su análisis este episodio refleja servilismo extremo junto con feminismos superficiales aplicados hacia quienes incomodan al poder. La frase destacada por Ondarra como síntesis sobre dicha degradación profesional resulta tan contundente como reveladora: «En ese episodio anidado dentro Todos los hombres de Sánchez está todo lo malo presente dentro este oficio comatoso aún vivo gracias gente como Ketty cuya gallardía le acarreó penas mediáticas mientras otros obtienen beneficios fácilmente gracias a sus actitudes dóciles.»

Aquí convergen múltiples capas: denuncia sobre un periodismo subvencionado, crítica hacia un feminismo superficial desentendido ante situaciones difíciles vividas por periodistas embarazadas e insistencia hacia aquellos pocos profesionales cuya valentía les acarreó ostracismos mediáticos o campañas difamatorias. Frente ellos destaca una mayoría cómoda cuya docilidad ha sido convertida prácticamente en carrera profesional.

La columna rechaza indulgencias o equidistancias; toda vez critica abiertamente esa nueva liturgia entre arrepentidos -ese cambio tardío- buscando borrar años alineados con poder mediante editoriales tibios o tertulias críticas tardías. La frase final funciona como cierre tajante e incisivo desbaratando cualquier intento blanqueador: «La consigna para empezar hacer pucheritos desde quienes nos han tildado previamente fascistas o mercenarios no cuela.»

Ondarra deja claro así cómo esta colectivización culpable jamás será excusa válida ante aquellos vivieron bajo dicho régimen buscando presentarse ahora cual pioneros resistencia ante realidad adversa. Para él recordar resulta vital; tal memoria jamás podrá ser reescrita según conveniencias pasajeras.