Ramiro Grau Morancho: «Dirección General contra la Guardia Civil»

El PSOE siempre se ha caracterizado por su inquina a la Guardia Civil.

Nunca les ha gustado un cuerpo jerarquizado, de naturaleza militar, y cuyo misión es, básicamente, defender la Constitución, las Leyes y el orden social.

Prefieren a la Policía Nacional, un cuerpo civil, aunque en realidad lo que les gustaría es tener a sus órdenes a una suerte de Guardias de Asalto, que podría llamarse la Guardia Sanchista, que obedeciera órdenes sin rechistar, aunque fueran contra la Constitución y las Leyes.

¡Pero se van a quedar con las ganas, espero!

Hace varias décadas, se intentó fusionar ambos cuerpos, la policía nacional y la guardia civil, y, de paso, suprimir el carácter militar de la guardia civil…, pero no lo lograron.

Luego se habló de un mando único, que dirigiera los dos cuerpos, pero más que un éxito fue un fracaso, de forma que hemos vuelto al sistema tradicional: dos cuerpos distintos, con dos directores generales, y dos DAOS, directores generales operativos, que son los verdaderos directores de la Policía Nacional y de la Benemérita.

Y, dada la tradicional afición española a los ascensos y a las condecoraciones, sobre todo si son pensionadas, han encontrado fieles servidores, auténticos esclavos, en ambos cuerpos, que han operado –y operan-, al servicio del régimen comunista-totalitario sanchista, para la destrucción, desde dentro, de ambas instituciones.

El primer director general civil de la Guardia Civil, Luis Roldán, dejó amarga huella de sus arbitrariedades y delitos… También se publicaron fotos suyas en calzoncillos, en orgías, consumiendo sustancias estimulantes, por no hablar de la sustracción de los fondos de los Huérfanos del Cuerpo, las coimas por la construcción de gigantescos Acuartelamientos, como el de Teruel, mientras que en esa misma provincia, hay localidades con el cuartel más próximo a 80 kilómetros…, y unas carreteras más propias del tercer mundo, que otra cosa.

Pero claro, había que robar a lo grande.

Después de este pajarraco, vinieron otra serie de directores generales, (con rango de Subsecretarios, dicho sea de paso de forma que el DAO es el verdadero Director General, por mucho que se le llame Director General Adjunto), a cual peor, y que más parecen dedicarse a trabajar contra la guardia civil, que otra cosa.

Y, no olvidemos que por encima solo hay dos personas, el Ministro del Interior y el Presidente del Gobierno, a la sazón Pedro Sánchez.

En otras palabras, las tres personas que trabajan activamente contra la guardia civil, y a favor del narcotráfico, y la delincuencia en general, la persecución de los miembros de la UCO, etc., son la número 3, el número 2 y el número 1.

Con la sin par complicidad de algunos coleccionistas de ascensos y chapas, y si son remuneradas, mucho mejor, y que, por desgracia, proceden de la propia Institución.

De la UCO en particular, y de la Guardia Civil en general, lo único que podemos decir es que ¡si no existieran, habría que crearlas, y con urgencia!

¡Viva España y Viva la Guardia Civil!